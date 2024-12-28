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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise pg_probackup


pg_probackup – встроенное приложение СУБД Postgres Pro Enterprise. Утилита отличается   скоростью создания резервных копий среди прочих решений по резервному копированию для СУБД PostgreSQL и ее форков, за счет создания инкрементальных бэкапов на уровне страниц.  


28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 1
29.11.2024 Pragmatic Tools и Postgres Professional подтвердили совместимость своих решений 1
20.11.2024 Postgres Professional выпустила версию Postgres Pro Standard 17.0.1 1
12.11.2024 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 17.0.1 1
07.11.2024 «1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro 1
21.10.2024 Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro 1
16.09.2024 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Enterprise 1
02.09.2024 Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
29.08.2024 Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Standard 1
08.08.2024 Обновление Postgres Pro Shardman: улучшенные возможности СУБД для крупных предприятий 1
07.08.2024 Postgres Professional выпустила релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 16.3.1 1
12.07.2024 Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro 1
08.07.2024 Postgres Professional обновила утилиту для резервного копирования СУБД Postgres Pro 1
04.06.2024 С Oracle на Postgres Pro: как «Айбим» провела миграцию АИС «Московской государственной экспертизы» 1
04.06.2024 Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager 1
01.04.2024 СУБД Postgres Pro Enterprise 16.2.1: новые функции для аналитики, масштабируемости и оптимизации запросов 1
13.02.2024 СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise 1
26.12.2023 Состоялся релиз Postgres Pro Enterprise 16 1
11.12.2023 Postgres Pro выпустила графическую платформу управления базами данных 1
27.11.2023 Postgres Professional и «Группа Астра» в очередной раз подтвердили совместимость продуктов 1
14.11.2023 Postgres Professional выпустила версию Postgres Pro Standard 16.0.1 1
02.02.2023 Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 21
Oracle Corporation 6688 8
8213 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
Apple Inc 12100 1
Fujitsu 2041 1
Google LLC 11775 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Айбим - iBIM 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
ШАРД - SHARD 6 1
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ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
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