Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и BI.Qube, вендор российского ПО для разработки хранилищ данных, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 16 и BI.Qube 2.0.

Полностью совместимые с Postgres Pro инструменты BI.Qube расширяют возможности технологической платформы, снижая требования к квалификации разработчиков за счёт интуитивно понятного интерфейса и широкой функциональности. В концепции low-code/no-code автоматизируется большинство рутинных операций по созданию, обслуживанию и развитию хранилищ данных. С помощью BI.Qube разработчики могут автоматизировано осуществлять миграцию данных на Postgres Pro с других платформ, а также быстро строить предметно-ориентированные хранилища со сложной архитектурой для крупных проектов.

Фреймворк BI.Qube, входящий в реестр российского ПО, предоставляет инструменты для эффективной транспортировки данных в хранилище и создания масштабируемой модели по методологии Data Vault. Продукт содержит интегрированный в ядро Data Vault компонент MDM для реализации внесистемного учета и работы с «золотой записью», внедряет элементы Data Lineage для упрощенного отслеживания зависимостей, имеет развитую функциональность Data Quality для контроля и оповещения. Имеется универсальный коннектор к «1С», обеспечивающий быстрое и гарантированное извлечение данных из СУБД после отбора объектов на основе метаданных в визуальном интерфейсе.

Применение BI.Qube позволяет существенно снижать стоимость владения решением на основе российского ПО, устраняя риски, связанные с использованием платформ и фреймворков иностранных вендоров. Поддерживаются современные подходы к оптимизации процессов ETL, в числе которых параллелизм и потоковая обработка, секционирование и инкрементальная загрузка, которые позволяют повысить эффективность работы с большими объёмами данных и минимизировать нагрузку на инфраструктуру.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard включает возможности инкрементального резервного копирования и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Поддерживает секционирование таблиц, усовершенствованный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и другое. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«BI.Qube в разы ускоряет построение и развитие аналитических хранилищ данных, повышая эффективность масштабных проектов. Подтверждение совместимости — важный шаг, так как наши заказчики, сделавшие выбор в пользу СУБД Postgres Pro, предъявляют высокие требования к надежности и безопасности комплексных решений. Совместное использование BI.Qube и Postgres Pro открывает новые возможности для создания высокопроизводительных и гибких систем управления корпоративными данными, полностью основанных на российском ПО», — сказал Дмитрий Поликовский, директор по развитию BI.Qube.