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Postgres Professional Postgres Pro Enterprise pgpro_pwr



17.02.2025 АС «Адресная социальная помощь» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro Certified 1
29.11.2024 Pragmatic Tools и Postgres Professional подтвердили совместимость своих решений 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
20.11.2024 Postgres Professional выпустила версию Postgres Pro Standard 17.0.1 1
20.11.2024 «Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise 1
12.11.2024 Postgres Professional выпустила Postgres Pro Standard 17.0.1 1
07.11.2024 «1С-Битрикс» подтвердил совместимость своих продуктов с российской СУБД Postgres Pro 1
31.10.2024 Подтверждена совместимость фреймворка BI.Qube с российской СУБД Postgres Pro 1
21.10.2024 Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro 1
02.09.2024 Postgres Pro Enterprise Manager: обновление платформы для управления и мониторинга СУБД Postgres Pro 1
12.07.2024 Как «Эльбрус-2000» помогла «Госкорпорации по ОрВД» мигрировать с СУБД Oracle на Postgres Pro 1
25.06.2024 Переход на СУБД Postgres Pro: опыт миграции ведомств Иркутской области 1
04.06.2024 «Росатом» перенес систему электронного документооборота на российскую СУБД Postgres Pro  1
04.06.2024 С Oracle на Postgres Pro: как «Айбим» провела миграцию АИС «Московской государственной экспертизы» 1
04.06.2024 Мониторинг, диагностика и управление базами данных в одном окне: как устроен Postgres Pro Enterprise Manager 1
01.04.2024 СУБД Postgres Pro Enterprise 16.2.1: новые функции для аналитики, масштабируемости и оптимизации запросов 1
13.02.2024 СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise 2
08.02.2024 Postgres Professional выпустила новую версию графической платформы управления СУБД Postgres Pro 1
11.12.2023 Postgres Pro выпустила графическую платформу управления базами данных 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 15
Oracle Corporation 6705 9
8259 7
Amazon Inc - Amazon.com 3011 2
Microsoft Corporation 24662 2
Apple Inc 12137 2
Google LLC 11821 2
Ростелеком 9739 1
Broadcom - VMware 2365 1
SAP SE 5280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 848 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 1
Fujitsu 2042 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
1С-Битрикс - Bitrix 581 1
Nginx - Энджайникс 167 1
R-Vision - Р-Вижн 157 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 221 1
Zabbix SIA - Заббикс 94 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 1
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
Proxima 32 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 52 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 24 1
Инфософт ВЦ 23 1
Айбим - iBIM 3 1
МСК Групп - Даком М 65 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 63 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 21 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
ШАРД - SHARD 6 1
Ростелеком - TData - ТДата 27 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7363 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 849 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 584 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 1
Кофемания 53 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4150 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2868 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 60 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Правительство Иркутской области 30 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
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Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 1
Pragmatic Tools Migrator 23 1
Linux OS 10010 1
Новые облачные технологии - МойОфис 789 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5234 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4495 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 632 1
1С:ERP Управление предприятием 558 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 129 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 275 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Diasoft Data Vault - технология гибкого бизнес-ориентированного хранилища 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
1С:Корпорация 48 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 39 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 13 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
Панченко Иван 141 6
Ермаков Валерий 125 1
Суровец Дмитрий 77 1
Шадаев Максут 1015 1
Глазков Александр 138 1
Абакумов Евгений 206 1
Нестеров Алексей 144 1
Арефьев Андрей 52 1
Мельникова Алиса 91 1
Галкин Николай 106 1
Козырев Алексей 322 1
Шарак Андрей 63 1
Цыганков Дмитрий 37 1
Кирьянова Александра 137 1
Громов Сергей 15 1
Закоржевский Вячеслав 33 1
Урусов Виктор 128 1
Ермаков Иван 28 1
Мартиросов Давид 57 1
Кубарев Алексей 54 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Трандин Сергей 92 1
Ларин Андрей 23 1
Глухов Иван 28 1
Толстиков Андрей 3 1
Бычков Сергей 7 1
Богдашов Валерий 21 1
Лазуков Станислав 30 1
Матвеев Григорий 3 1
Пирогова Ирина 29 1
Земнухов Денис 19 1
Геллерман Михаил 35 1
Аникин Дмитрий 45 1
Скоромыкин Кирилл 18 1
Султангалиев Тимурбулат 12 1
Желтухин Вадим 32 1
Чарчиди Денис 1 1
Зубарев Денис 1 1
Шустрова Наталья 15 1
Стрельников Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145163 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14138 1
Россия - СФО - Иркутская область 1104 1
Россия - ДФО - Амурская область 740 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 1
Уран - планета Солнечной системы 543 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14440 6
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