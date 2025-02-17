Postgres Professional Postgres Pro Enterprise pgpro_pwr
Postgres Professional и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 187 1
|Панченко Иван 141 6
|Ермаков Валерий 125 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Шадаев Максут 1015 1
|Глазков Александр 138 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Арефьев Андрей 52 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Галкин Николай 106 1
|Козырев Алексей 322 1
|Шарак Андрей 63 1
|Цыганков Дмитрий 37 1
|Кирьянова Александра 137 1
|Громов Сергей 15 1
|Закоржевский Вячеслав 33 1
|Урусов Виктор 128 1
|Ермаков Иван 28 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Кубарев Алексей 54 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Трандин Сергей 92 1
|Ларин Андрей 23 1
|Глухов Иван 28 1
|Толстиков Андрей 3 1
|Бычков Сергей 7 1
|Богдашов Валерий 21 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Матвеев Григорий 3 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Земнухов Денис 19 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Скоромыкин Кирилл 18 1
|Султангалиев Тимурбулат 12 1
|Желтухин Вадим 32 1
|Чарчиди Денис 1 1
|Зубарев Денис 1 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Стрельников Роман 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168741.
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