Artwms подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «ЛСС», разработчик Artwms — системы для управления, контроля и оптимизации логистики склада, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard 17 и Artwms 2025. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Artwms — программное обеспечение для автоматизации и управления складскими операциями в режиме реального времени. Подходит для складов различного назначения, включая высоконагруженные, распределенные, автоматизированные склады со сложными или уникальными бизнес-процессами.

Для реализации Artwms выбран наиболее гибкий и производительный стек технологий: базы данных — PostgreSQL, сервер приложения — микросервисы на C++, клиентские приложения для рабочей станции и терминалов сбора данных — Java приложения.

Система внедрена на десятках объектов, включая высокопроизводительные автоматизированные распределительные центры, центральные и региональные склады торговых и производственных компаний.

Команда Artwms более 15 лет работает на российском рынке.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.