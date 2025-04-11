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Российская платформа Fora CRM и СУБД Postgres Pro — совместимы

Разработчик российской СУБД Postgres Professional и команда «ФБ Консалт» подтверждают сотрудничество в рамках совместимости своих продуктов: Postgres Pro Standard 17 и Fora CRM 7.0. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Fora CRM — российская CRM-система, созданная командой с 20-летним опытом. Платформа Fora CRM обеспечивает переход с Infor CRM, Microsoft Dynamics CRM, Oracle Siebel CRM, Terrasoft CRM и других западных систем с полным сохранением функциональности.

Официально зарегистрирована в реестре российского ПО. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации внесло в реестр соответствующую запись под номером 20177 от 27 ноября 2023 г. По классификатору программного обеспечения технология имеет класс «Средства управления отношениями с клиентами (CRM)».

Postgres Pro Standard — редакция СУБД Postgres Pro с возможностями инкрементального резервного копирования и оптимизациями для работы с «1С:Предприятие». Система содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM и др. Входит в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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