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Infor CRM



11.04.2025 Российская платформа Fora CRM и СУБД Postgres Pro — совместимы 1
23.01.2012 Infor представила приложение для работы с маркетинговыми базами данных Infor10 Marketing 1
01.12.2011 Infor и Orbis Global предложат маркетологам комплексное CRM-решение 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Infor CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG 240 2
Orbis Global 1 1
X Corp - Twitter 2875 1
Meta Platforms - Facebook 4454 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7241 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8584 1
Orbis MRM 1 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 292 1
Халлоран Грант 2 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 937 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10095 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
Создано именных указателей - 172889.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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