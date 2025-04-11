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Terrasoft CRM
Terrasoft CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Александр 49 2
|Оганесян Ашот 126 1
|Аитов Тимур 197 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Лазарев Алексей 5 1
|Кириллов Михаил 15 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Гаврилов Дмитрий 20 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Костерева Катерина 14 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Бобров Иван 29 1
|Кречетов Николай 25 1
|Фосс Валентин 14 1
|Волчанинов Леонид 11 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Сиркин Александр 5 1
|Титов Виталий 4 1
|Силкина Елена 15 1
|Канович Дмитрий 5 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Федоткин Николай 2 1
|Фролова Галина 1 1
|Харьков Станислав 2 1
|Куликов Евгений 8 1
|Труненков Сергей 35 1
|Титов Борис 55 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Ковтун Оксана 2 1
|Залеский Владимир 6 1
|Клочков Алексей 34 1
|Будин Алексей 22 1
|Архипкина Светлана 10 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Ihringer Michael - Ирингер Михаэль 2 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Милованов Сергей 1 1
|Буханец Дмитрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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