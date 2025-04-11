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Terrasoft CRM



11.04.2025 Российская платформа Fora CRM и СУБД Postgres Pro — совместимы 1
16.05.2022 Импортозамещение в России: как быстро заменить уязвимые ИТ-решения 1
28.03.2022 «ФлексСофт» предоставит банкам быстрое и надежное решение для комплексного импортозамещения продуктов зарубежных вендоров 2
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
24.03.2022 Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM 1
17.03.2022 Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft 1
17.03.2022 Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
24.07.2015 «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск» 1
28.11.2014 Системы для работы с клиентами – локомотив SaaS 1
19.08.2013 «Бизнес технологии» предложили готовое решение для автоматизации отделов продаж 1
03.04.2013 Video-shoper.ru автоматизировал работу с помощью Call-центра Infinity и Terrasoft CRM 1
21.02.2013 «Ростелеком» выбрал для реализации ЕДДС коммуникационную систему ZyXEL X8004 1
17.02.2011 Terrasoft анонсировала новую платформу для управления бизнес-процессами BPMonline 1
29.10.2010 ZyXEL начала поставки на российский рынок универсальной коммуникационной системы IP-телефонии X8004 1
22.09.2010 Terrasoft создает CRM-систему для инвестиционно-строительного холдинга Tekta Group 1
15.09.2009 Terrasoft и CosmoCom разработают универсальное CRM-решение 1
22.01.2009 Поставщик CRM-решений Terrasoft подвел итоги 2008 года 1
13.10.2008 CRM становится одним из немногих эффективных рычагов борьбы за покупателя 1
16.11.2006 TBD group оптимизирует работу с клиентом 1
08.11.2006 "Алькона" внедряет CRM/Call-центр-систему 1
03.11.2006 18 октября состоялась конференция в области управленческого софта 1
02.03.2006 E-Consulting и Terrasoft разработали систему "Тендерные торги" 1
27.05.2005 "Укрсоцбанк" внедрит Terrasoft CRM 1
24.09.2004 CRM-витамины в России принимают "через не хочу" 1
08.06.2004 Российский сегмент бизнеса InterSystems вырос на 103% 1

Публикаций - 26, упоминаний - 27

Terrasoft CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 200 18
Microsoft Corporation 24767 7
Oracle Corporation 6742 7
SAP SE 5311 6
Salesforce.com 429 6
OpenText 209 6
Oracle Siebel Systems 508 4
АйТи 1376 3
Comindware - Колловэар 160 3
Camunda - Camunda Services GmbH 26 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1642 2
8368 2
ZyXEL Communications 299 2
Галактика - Корпорация 1473 2
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 2
Ростелеком 9849 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2937 1
Yandex - Яндекс 7573 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Softline - Софтлайн 2913 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Directum - Директум 1109 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1093 1
Naumen - Наумен 637 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 1
Ланит - Норбит - Norbit 375 1
1С-Рарус 893 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 1
Мегаплан 77 1
IBS - ИБС экспертиза 156 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Инталев - Intalev 273 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 1
Почта России ПАО 2143 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
X5 Group - Перекрёсток 560 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 340 1
Bayer AG - Байер 85 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
Новатэк Новафининвест 55 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Альфа-Групп 715 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
Tekta Group - Текта Групп 4 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Прагматика 6 1
ФинЭкспертиза 10 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 6 1
Алькона 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3314 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1373 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 482 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 242 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 6 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6954 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31418 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10466 14
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10289 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12718 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8584 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24545 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1260 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51931 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30243 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 4
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4085 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11602 4
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12231 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 754 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 801 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1082 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 778 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 442 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12157 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 998 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7586 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1866 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 901 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 118 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1110 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 170 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16286 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13526 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4421 2
Terrasoft Creatio - bpm’online 98 9
Terrasoft Creatio 96 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 265 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 5
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 5
Microsoft Dynamics CRM 544 4
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 4
Terrasoft Creatio Service 11 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 252 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2305 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 3
Sage Group - SalesLogix 27 3
Microsoft Office 3786 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 2
Terrasoft Creatio Sales 11 2
WinPeak CRM 7 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 732 2
Salesforce CRM Cloud 37 2
Microsoft Dynamics 1179 2
Pega Platform 7 2
Intel x86 - архитектура процессора 1885 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1000 1
Microsoft Outlook 1402 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 167 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Qsoft amoCRM 110 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 29 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 129 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
InterSystems Cache 134 1
Попов Александр 49 2
Оганесян Ашот 126 1
Аитов Тимур 197 1
Зайцев Андрей 50 1
Лазарев Алексей 5 1
Кириллов Михаил 15 1
Токовинин Михаил 4 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Соломатин Евгений 9 1
Костерева Катерина 14 1
Севастьянов Алексей 25 1
Рубцова Ольга 33 1
Бобров Иван 29 1
Кречетов Николай 25 1
Фосс Валентин 14 1
Волчанинов Леонид 11 1
Старков Дмитрий 8 1
Сиркин Александр 5 1
Титов Виталий 4 1
Силкина Елена 15 1
Канович Дмитрий 5 1
Трефилов Алексей 45 1
Федоткин Николай 2 1
Фролова Галина 1 1
Харьков Станислав 2 1
Куликов Евгений 8 1
Труненков Сергей 35 1
Титов Борис 55 1
Гимранов Ринат 122 1
Коптелов Андрей 111 1
Ковтун Оксана 2 1
Залеский Владимир 6 1
Клочков Алексей 34 1
Будин Алексей 22 1
Архипкина Светлана 10 1
Вагнер Юлия 12 1
Ihringer Michael - Ирингер Михаэль 2 1
Коваль Дмитрий 3 1
Милованов Сергей 1 1
Буханец Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147213 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43795 5
Украина 7648 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 2
Казахстан - Республика 5605 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Армения - Республика 2308 1
Европа Восточная 3107 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2988 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 1
Германия - Федеративная Республика 12749 1
Италия - Итальянская Республика 4369 1
Россия - СФО - Новосибирск 4373 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1923 1
Испания - Королевство 3730 1
Россия - УФО - Челябинская область 1253 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
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Украина - Киев 1128 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8846 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14778 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13886 4
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2227 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6275 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16573 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352573, в очереди разбора - 759373.
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