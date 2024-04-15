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Индексная книга (каталог) CNews*
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Телефонные Системы IP ATC Oktell

СОБЫТИЯ

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15.04.2024 Новая интеллектуальная АТС от российского вендора 3
24.04.2023 Денис Золотов -

Денис Золотов, Infinity: Импортозаместить контакт-центры и АТС зарубежных вендоров сегодня можно без проблем

 1
06.12.2022 CNews Analytics: обзор российских альтернатив иностранным платформам для контакт-центров 1
11.11.2022 Релиз нового отечественного ПО для контакт-центров 2
03.06.2022 «Сбермаркет» ускорил работу контакт-центра с помощью экосистемы продуктов Naumen 1
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 1
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center 1
07.11.2018 «Росгосстрах Армения» отказалась от аппаратной АТС в пользу Oktell 1
14.09.2018 «МРСК Сибири» повысила загрузку колл-центров до 90% с помощью Oktell 1
23.08.2018 В «МРСК Сибири» завершено внедрение коммуникационной платформы Oktell 1
07.11.2017 «Октелл» внедрила единый call-центр на ЧТПЗ 1
25.07.2017 «Бипиум» выпустила решения для аудита телефонных разговоров 1
22.03.2017 CarPrice контролирует качество сервиса с помощью платформы Bpium 1
22.03.2017 Платформа Amber включена в Единый реестр российского ПО 1
20.03.2017 «Додо Пицца» оптимизировала обслуживание клиентов с помощью платформы Oktell 1
16.03.2017 «Бипиум» выпустил Service Desk для работы с обращениями клиентов 1
08.06.2016 В «Фанбург.ру» создан call-центр на базе IP-ATC Oktell 3
07.06.2016 «Альфа-Информ» внедрил IP-ATC Oktell в компании «Флоранж» 2
11.09.2015 «Альфа-Информ» организовал контакт-центр для «Региональной сетевой компании» 1
27.07.2015 «Альфа-Информ» модернизировал контакт-центр «Додо Пицца» 2
24.07.2015 «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск» 2
04.08.2014 «Яндекс» запустил облачный сервис распознавания речи 1
05.02.2014 «Фронтмастер» разместил ИТ-инфраструктуру в «облаке» Cloud4Y 1
29.05.2013 Softline внедрила Microsoft Dynamics CRM в Response Center «Иокогава Электрик СНГ» 1
20.09.2012 Новый сервис Oktell интегрирует телефонию в веб-приложения 3
05.09.2012 Сервис телефонных конференций Oktell бесплатно свяжет регионы России 1
05.08.2012 В облаке Parking.ru стала доступна АТС Oktell 1
04.04.2012 Пользователи Oktell смогут получить доступ к офисной телефонии из любой точки мира 1
04.04.2012 «Телефонные системы» запустили сервис конференций на базе платформы Oktell 2
24.02.2012 В компании «Сириус» внедрен call-центр Oktell 1
24.02.2012 В Петрозаводске открылся информационный call-центр для туристов 1
14.02.2012 Пользователям АТС Oktell стал доступен режим видеозвонков 2
14.02.2012 В ресторане «Сушкоф» реализована виртуальная очередь ожидания 1
22.09.2010 Terrasoft создает CRM-систему для инвестиционно-строительного холдинга Tekta Group 1

Публикаций - 36, упоминаний - 48

Телефонные Системы и организации, системы, технологии, персоны:

Телефонные Системы 40 13
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 20 7
9594 4
Naumen - Наумен 752 4
Bpium - Бипиум 6 3
Microsoft Corporation 25775 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Cisco Systems 5372 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 1
Google LLC 12690 1
МегаФон - Nexign - Шторм Технологии 10 1
Yokogawa Electric - Иокогава Электрик 44 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
Астон консалтинг 9 1
Cubic Robotics 5 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 39 1
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 26 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Sipnet - Сипнет 80 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 29 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 64 1
Телеконтакт 11 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
Аэрофлот - Директ Стар - Direct Star - ранее Teleperformance - Телеперфоманс - TP Россия 29 1
Ростелеком 10948 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Армения - Rosgosstrakh Armenia 1 1
Webbankir - Вэббанкир МФК - Финансовый онлайн-сервис 21 1
Tekta Group - Текта Групп 6 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
РСК - Региональная сетевая компания 1 1
Флоранж - Florange 2 1
Сушкоф и пицца - Жизньмарт 4 1
Döcke - Дёке Трейд Маркетинг 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Ак Барс Банк 283 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Абсолют Банк 249 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1215 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 3
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 430 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1064 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 2
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Bpium Конструктор корпоративных систем 7 3
Linux OS 11533 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 3
Microsoft Dynamics 1197 2
Terrasoft CRM 26 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 2
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 44 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
DocsVision Live 8 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 15 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 106 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
МегаФон - Мультифон 38 1
Apple macOS 2419 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 1
Никитин Виктор 19 3
Букашин Денис 3 3
Плющик Дмитрий 2 2
Долматов Денис 7 1
Гурская Ольга 13 1
Красильников Сергей 5 1
Ковшикова Мария 1 1
Мосунов Алексей 1 1
Сосида Сергей 1 1
Степанов Андрей 38 1
Мещеряков Андрей 2 1
Милованов Сергей 1 1
Вельможина Светлана 6 1
Агапов Олег 2 1
Кац Михаил 1 1
Золотов Денис 3 1
Цауня Татьяна 2 1
Попов Сергей 166 1
Клочков Алексей 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Казахстан - Республика 6048 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Румыния 753 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Кипр - Лимасол 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Венгрия 855 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Таджикистан - Республика 953 1
Литва - Литовская Республика 673 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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