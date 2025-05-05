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Куликов Евгений
Куликов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Перекрёсток 568 1
|Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
|Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
|Прагматика 6 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 1
|Фролова Галина 1 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Лазарев Алексей 5 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Киверин Дмитрий 1 1
|Науменко Филипп 1 1
|Васильев Петр 2 1
|Ковтун Оксана 2 1
|Хайрулина Ирина 1 1
|Клевцова Анастасия 1 1
|Кох Владимир 5 1
|Пинигина Галия 2 1
|Акмаева Ольга 1 1
|Микишева Ольга 1 1
|Замышевская Мария 1 1
|Чепеньков Игорь 1 1
|Рулевский Виктор 7 1
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