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Куликов Евгений



05.05.2025 СибГМУ внедряет цифровых двойников для поиска и сопровождения талантливых абитуриентов 1
29.11.2024 Искусственный интеллект с точностью более 80% оценивает техническое качество маммографии 1
06.06.2024 В СибГМУ начал работу центр по созданию и внедрению в практику цифровых продуктов собственного производства 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
09.10.2023 В СибГМУ появилась виртуальная клиника для обучения студентов 1
22.09.2023 СибГМУ и ТУСУР разработают программное обеспечение для индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы 1
19.09.2023 СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных 1
14.10.2022 СибГМУ запустил бесплатную образовательную платформу «Медкласс» для школьников со всей России 1
03.11.2006 18 октября состоялась конференция в области управленческого софта 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Куликов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 75 2
Softline - Софтлайн 2948 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1106 1
Naumen - Наумен 642 1
8422 1
Oracle Corporation 6753 1
Directum - Директум 1114 1
АйТи 1378 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 1
Галактика - Корпорация 1477 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 1
Прайм-1С-Екатеринбург 3 1
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Инталев - Intalev 273 1
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X5 Group - Перекрёсток 568 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Прагматика 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30392 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3800 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7005 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12781 1
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6822 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31625 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10354 1
Управляемость - Manageability 1765 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 764 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17325 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10103 6
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 207 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8994 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52300 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4472 2
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5051 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5565 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11170 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 557 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1417 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2414 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2799 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7975 1
ЕПС - Единый план счетов 149 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11097 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4218 1
Национальный проект - Наука и университеты 45 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14003 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 171 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2979 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1222 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 793 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 410 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 97 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3283 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 30 4
ТГУ - Томский государственный университет 180 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1132 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 236 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 123 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 124 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 147 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 91 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 388 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 178 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 152 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 163 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 41 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 211 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 1
МЭИ - Московский энергетический институт 149 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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