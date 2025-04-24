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Рулевский Виктор
Рулевский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Мазур Владимир 9 2
|Ускова Ольга 166 1
|Мыскин Роман 38 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Шелупанов Александр 4 1
|Чапчаев Андрей 55 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Губина Татьяна 13 1
|Куликов Евгений 8 1
|Россия - СФО - Томская область - Томск 952 4
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 4
|Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 3
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