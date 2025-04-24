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Рулевский Виктор



24.04.2025 ТУСУР и «Базальт СПО» запускают программы обучения студентов ИТ-специальностей 1
16.02.2024 Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум» 1
22.09.2023 СибГМУ и ТУСУР разработают программное обеспечение для индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы 1
04.09.2023 ТУСУР и «ИнфоТеКС» открыли лабораторию «Кибербезопасность КИИ» 1
16.02.2023 «Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств 1
02.08.2022 Студенты ТУСУРа будут использовать в учебном процессе отечественные ОС «Альт» 1
30.11.2018 ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Рулевский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 686 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 469 1
Цифра ГК 2459 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 316 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4322 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 39 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1705 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7615 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3998 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3016 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1839 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3092 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 374 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2325 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1359 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6417 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2270 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1724 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6258 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11649 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 374 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1830 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 777 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 315 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 69 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 553 1
Linux OS 10167 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1451 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 165 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 286 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 288 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 92 1
Мазур Владимир 9 2
Ускова Ольга 166 1
Мыскин Роман 38 1
Сахненко Сергей 89 1
Шелупанов Александр 4 1
Чапчаев Андрей 55 1
Бугрецов Антон 22 1
Губина Татьяна 13 1
Куликов Евгений 8 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 952 4
Россия - РФ - Российская федерация 147773 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29845 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8964 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1320 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2491 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 205 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19047 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8703 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 52 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4742 1
Образование в России 2268 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 81 7
ТГУ - Томский государственный университет 179 4
Базальт СПО - Альт академия 25 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 29 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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