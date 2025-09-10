Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мазур Владимир
УПОМИНАНИЯ
Мазур Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром трансгаз 149 1
|Газпром ПАО 1385 1
|ГосИнформСистемы 143 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
|Райкевич Алексей 104 2
|Рулевский Виктор 7 2
|Галажинский Эдуард 14 2
|Шмаков Роман 17 1
|Тихонов Вячеслав 6 1
|Коваль Валерий 38 1
|Стюрин Андрей 9 1
|Якушев Владимир 20 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Бугрецов Антон 22 1
|Путин Владимир 3297 1
|Ускова Ольга 168 1
|Бородин Владислав 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383024, в очереди разбора - 733376.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.