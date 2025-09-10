Разделы

Мазур Владимир


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Евросоюз заявил, что вложит шесть миллиардов евро в создание БПЛА на Украине 1
27.02.2024 Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области 1
16.02.2024 Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум» 1
15.06.2023 В России создана цифровая система безопасности для вузов на основе отечественных навигационных технологий 1
28.02.2023 В Томской области создадут систему повышения безопасности и расширения применения авиационных беспилотников 1
16.02.2023 «Росэлектроника» и ТУСУР договорились о сотрудничестве в области развития наукоемких производств 2
05.08.2019 Schneider Electric поможет спроектировать и построить ЦОД Istradigital 1
05.08.2019 «Арбитек» поможет «Истрадиджитал» построить цифровой мегакластер 1
03.03.2016 МТС и администрация Тобольска подписали соглашение о партнерстве в социально-экономической сфере 1
21.08.2015 ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области 3

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Мазур Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Истрадиджитал - Istradigital 2 2
ГЛОНАСС АО 224 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 182 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Schneider Electric 584 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Айтеко АРБИТЕК 3 1
DuPont Fabros Technology 1 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13708 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1201 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 258 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 225 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 327 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 58 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 1
Газпром трансгаз 149 1
Газпром ПАО 1385 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 2
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4712 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12510 1
ГосИнформСистемы 143 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55123 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16415 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70571 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21935 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11673 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2325 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14351 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3193 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1525 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12675 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2359 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16688 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7994 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3188 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1408 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 400 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1103 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11069 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11906 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30372 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4321 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11073 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5082 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1386 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12046 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9117 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26570 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12123 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 391 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 612 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 503 2
Istradigital ЦОД 1 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 591 1
Linux OS 10621 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1492 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 176 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 389 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 319 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 304 1
Райкевич Алексей 104 2
Рулевский Виктор 7 2
Галажинский Эдуард 14 2
Шмаков Роман 17 1
Тихонов Вячеслав 6 1
Коваль Валерий 38 1
Стюрин Андрей 9 1
Якушев Владимир 20 1
Сахненко Сергей 89 1
Бугрецов Антон 22 1
Путин Владимир 3297 1
Ускова Ольга 168 1
Бородин Владислав 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 152908 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 943 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7922 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17806 2
Россия - УФО - Тюменская область 1228 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 118 2
Россия - ЦФО - Московская область - Истринский район - Истра 58 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 301 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1487 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18218 1
Северный Ледовитый океан 120 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2615 1
Европа 24508 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31055 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53862 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 984 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17055 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19812 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 246 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 195 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4163 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6785 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1310 1
Образование в России 2473 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 67 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9701 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2823 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6518 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1545 1
Экономический эффект 1158 1
ТГУ - Томский государственный университет 202 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 84 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 192 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 549 1
РАН СО ТНЦ - Томский научный центр - Томский академгородок 7 1
Томский консорциум - Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций 1 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
