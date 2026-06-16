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Якушев Владимир

СОБЫТИЯ


16.06.2026 «Антиплагиат»: российские вузы заняли лидирующую позицию в мире по закреплению правил использования ИИ 1
04.04.2025 Власти хотят направить автомобильные штрафы на ремонт «Почты России» 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
01.12.2019 Искусственный интеллект помогает российским регионам строить города с умным транспортом 1
20.08.2019 Власти начнут измерять IQ российских городов 1
29.11.2018 В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ 1
01.06.2017 Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства 1
01.06.2017 Правительство Тюменской области и SAP будут развивать цифровые технологии в сфере здравоохранения, образования и управления в регионе 1
30.05.2017 «Техносерв» открывает филиал в Тюмени 1
26.05.2017 Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch 1
16.02.2017 «Техносерв» примет участие в развитии комплекса «Безопасный город» в Тюменской области 1
21.08.2015 ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области 2
08.10.2013 «Элар» построила систему электронного архива мировой юстиции Тюменской области 1
11.04.2012 «МегаФон» запускает бесплатный Wi-Fi в городском транспорте Тюмени 1
18.08.2011 Венчурный фонд РВК «С-Групп Венчурс» инвестирует в разработчика антенн нового поколения «Бисант» 1
18.01.2011 Здания органов власти в Тюменской области оборудованы приборами учета 1
05.10.2010 «Ростелеком» и Тюменская область подписали соглашение о создании «электронного правительства» 1
08.09.2010 Пайщики фонда «С-Групп Венчурс» заключили опционное соглашение 1
09.02.2007 Технопарк в Тюмени: решены все организационные вопросы 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Якушев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10805 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1600 2
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Диалог АНО 14 1
МегаФон 10538 1
SAP SE 5561 1
InfoWatch - Инфовотч 1154 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2366 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2128 1
Крок - Croc 1940 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
ФОРС - Центр разработки 699 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1114 1
Ланит Интеграция 218 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 65 1
Горпарковки - Городские парковки 17 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 2
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 2
РВК - Российская венчурная компания 569 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Почта России ПАО 2327 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 366 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 380 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13539 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 144 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 511 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 140 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 254 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63744 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60649 9
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1565 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13658 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22657 3
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Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 655 2
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Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 46 2
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ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 1
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18170 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6146 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3517 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
ЭЛАР Саперион 43 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 16 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 352 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 1
SAP Predictive Analytics 11 1
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Ковтун Марина 3 1
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Бухар Виктория 13 1
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Кокорин Алексей 1 1
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Рябинин Александр 1 1
Корнеев Александр 11 1
Заболотный Евгений 3 1
Путин Владимир 3441 1
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Осеевский Михаил 349 1
Носков Константин 239 1
Кухарук Руслан 6 1
Мишустин Михаил 776 1
Никифоров Николай 1138 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Гонтарев Павел 122 1
Нащекин Алексей 118 1
Чибис Андрей 35 1
Албычев Александр 168 1
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Бурин Андрей 17 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3536 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 110 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 178 2
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Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 76 1
Финляндия - Финляндская Республика 3684 1
Россия - ЮФО - Севастополь 606 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1500 1
Россия - СФО - Новосибирск 4825 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1455 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1500 1
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Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1290 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56870 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10772 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4385 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3909 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33216 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17951 3
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7356 2
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5681 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1086 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 33 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3004 1
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2720 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5950 1
Паспорт - Паспортные данные 2812 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8734 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1223 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1465 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 123 1
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МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 440 1
Национальный проект 387 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 303 1
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Эксперт-Урал 2 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2328 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1712 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 216 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
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