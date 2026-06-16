Индексная книга (каталог) CNews*
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Якушев Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 22
Якушев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 3 1
|Национальный Союз Водоканалов 2 1
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
|Рязанцев Ян 29 2
|Ананьев Алексей 110 2
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Ковтун Марина 3 1
|Казарин Станислав 175 1
|Забудько Лев 3 1
|Бухар Виктория 13 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Коваль Валерий 38 1
|Кокорин Алексей 1 1
|Богомаз Александр 2 1
|Рябинин Александр 1 1
|Корнеев Александр 11 1
|Заболотный Евгений 3 1
|Путин Владимир 3441 1
|Касперская Наталья 315 1
|Осеевский Михаил 349 1
|Носков Константин 239 1
|Кухарук Руслан 6 1
|Мишустин Михаил 776 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Ананьев Дмитрий 83 1
|Гонтарев Павел 122 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Чибис Андрей 35 1
|Албычев Александр 168 1
|Никулин Игорь 23 1
|Высокинский Александр 1 1
|Бурин Андрей 17 1
|Мазур Владимир 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449370, в очереди разбора - 727753.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449370, в очереди разбора - 727753.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.