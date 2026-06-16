Якушев Владимир

Финансирование госпрограмм сокращается 1

Российские города отрейтинговали по IQ 1

Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1

Искусственный интеллект помогает российским регионам строить города с умным транспортом 1

Власти начнут измерять IQ российских городов 1

В Минстрое отвечать за цифровое развитие стал замминистра по ЖКХ 1

Подписано 4 трехсторонних соглашения в рамках реформы УУС и программы устранения цифрового неравенства 1

Владимир Якушев и Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и InfoWatch 1

ТТК организовал горячую линию для прямых эфиров с главой Тобольска и губернатором Тюменской области 2