Искусственный интеллект помогает российским регионам строить города с умным транспортом

Численность мирового населения растет. Растет и процент городского населения в соотношении к сельскому. По прогнозам ООН, к 2050 г. в городах мира будет проживать свыше 6,5 млрд человек.

Чтобы организовать жизнь такого количества людей и улучшить ее качество, городам придется стать «умными» — в частности, развивать интеллектуальный городской транспорт. Это признает и глава Минстроя РФ Владимир Якушев: «Город будущего — тот, где люди могут свободно перемещаться, где решены проблемы личного транспорта и есть социальная инфраструктура. Приоритетная задача — сделать это городом настоящего», — процитировал министра «Эксперт-Урал».

«Тюмень.Транспорт»: приложение для организации движения автобусов

Чтобы добиться статуса «умного города», нужно ориентироваться на потребности жителей, качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование. Это подтверждает мэр Тюмени Руслан Кухарук: «Современные технологии меняют городскую среду, помогают налаживать связи с жителями, создают возможность управлять муниципальным хозяйством на качественно новом уровне».

Чтобы организовать жизнь большого количества людей и улучшить ее качество, городам придется стать «умными» — в частности, развивать интеллектуальный городской транспорт

Глава города рассказал о приложении «Тюмень.Транспорт». Его используют уже свыше 85 тысяч пользователей: все городские автобусы подключены к автоматизированной системе диспетчеризации. Сервис также позволил автоматизировать оплату проезда. Теперь система фиксирует поездки пассажиров по электронным проездным, а также банковским картам.

Единое городское парковочное пространство

Еще одна часть транспортной системы «умного города» Тюмени — проект единого городского парковочного пространства, внедренный белгородским поставщиком интеллектуальных платформ для «умного города», компанией «Горпарковки». Учетная система позволяет создать базу данных о парковках города и контролировать их в онлайн-режиме: отслеживать наличие парковочных мест, контролировать соблюдение водителями правил парковки и своевременное внесение оплаты.

Автоматизированная информационная система «Горпарковок» внедрена в парковочных проектах и в других городах России, например, в Екатеринбурге. Лев Забудько из «Городских парковок» пояснил, как проект влияет на комфорт и безопасность автомобилистов и пешеходов города: «В городах-миллионниках, как правило, парковочных мест недостаточно, и они быстро заполняются машинами. Найти свободное место практически невозможно, особенно в центре. Чтобы в городе стало больше мест для парковки, нужно повышать их оборачиваемость. Многие водители оставляют автомобиль на парковке на целый рабочий день или даже на несколько дней. За то время, пока место занято одной машиной, оно могло бы принять десять или больше автомобилей. Эту проблему можно решить введением платного периода на уличных парковках. Тогда водители следят за временем парковки и быстрее освобождают места, а объединив такие парковки в единую систему, можно автоматизировать управление».

Самое главное — общественный транспорт

По словам мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, в первую очередь города должны развивать систему общественного транспорта.

«В будущем основной силой движения к развитию мы видим комфортный пассажирский транспорт. Как угодно можно расширять дороги, но проблему с загруженностью этим не решить. Первоочередное — создание транспорта, который будет комфортен без необходимости использования личного автомобиля. Это и метро, и новые трамваи на выделенных путях. Этим мы будем заниматься в ближайшие годы».