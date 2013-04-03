Получите все материалы CNews по ключевому слову
03.04.2013
Арбитражный суд признал право собственности «Ростелекома» на телефонную канализацию в Самаре
отказано. «Ростелеком», не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, обратилось в Федеральный Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой. Рассмотрев аргументы «
20.02.2013

Три суда поддержали Саратовское УФАС России в борьбе за конкуренцию среди интернет-провайдеров
р-Телеком Холдинг» и МТС. «ВолгаТрансТелеком» пытался обжаловать решение антимонопольной службы, но Арбитражный суд Саратовской области, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд и Федеральный
03.04.2012

Суд признал оправданными действия «Ростелекома» по установке разных тарифов на интернет для разных населенных пунктов
в основу решения антимонопольного органа. К моменту слушания дела уже в третьей судебной инстанции, Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, поступила кассационная жалоба компании
23.12.2011

Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко
Фонд поддержки инвестиций имени А.С. Попова сообщил о том, что Федеральный арбитражный суд Московского округа окончательно отказал группе компаний «Инфра инжиниринг» в их требовании отменить принятое ранее решение Арбитражного суда города Москвы о правоте
27.11.2009

СЭД Directum внедряют в Арбитражном суде Томской области
тант» – сертифицированный партнер компании Directum – приступила к внедрению ECM-системы Directum в Арбитражном суде Томской области. Открытость и доступность правосудия – одно из приоритетных
30.04.2008

В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал
в один из основных принципов правосудия – доступность. Ежедневно в справочно-информационнную службу Арбитражного суда Свердловской области поступает большое количество звонков. Перед специалист
01.02.2008

Федеральный арбитражный суд МО заказывает модернизацию АС судопроизводства
е позднее 1 июня 2008 г. Подробная информация о конкурсе изложена в документации, электронная версия которой представлена на официальном сайте госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных подрядчиков Федеральный арбитражный суд намерен вести по 3 марта. Рассмотреть предложения участников торгов планирует 6 числа, а результаты собирается объявить уже на следующий день.
11.03.2005

Высший арбитраж отказал "ВолгаТелекому"
Представители «ВолгаТелеком», не согласившись с решением комиссии, 29 марта 2004 года обратились в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании незаконным решение и предписан
