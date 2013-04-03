Разделы

ВАС РС Федеральные арбитражные суды Российской Федераци


СОБЫТИЯ


03.04.2013 Арбитражный суд признал право собственности «Ростелекома» на телефонную канализацию в Самаре

отказано. «Ростелеком», не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, обратилось в Федеральный Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой. Рассмотрев аргументы «
20.02.2013 Три суда поддержали Саратовское УФАС России в борьбе за конкуренцию среди интернет-провайдеров

р-Телеком Холдинг» и МТС. «ВолгаТрансТелеком» пытался обжаловать решение антимонопольной службы, но Арбитражный суд Саратовской области, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд и Федеральный

03.04.2012 Суд признал оправданными действия «Ростелекома» по установке разных тарифов на интернет для разных населенных пунктов

в основу решения антимонопольного органа. К моменту слушания дела уже в третьей судебной инстанции, Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, поступила кассационная жалоба компании

23.12.2011 Федеральный арбитражный суд вынес окончательное решение в пользу Евгения Юрченко

Фонд поддержки инвестиций имени А.С. Попова сообщил о том, что Федеральный арбитражный суд Московского округа окончательно отказал группе компаний «Инфра инжиниринг» в их требовании отменить принятое ранее решение Арбитражного суда города Москвы о правоте

27.11.2009 СЭД Directum внедряют в Арбитражном суде Томской области

тант» – сертифицированный партнер компании Directum – приступила к внедрению ECM-системы Directum в Арбитражном суде Томской области. Открытость и доступность правосудия – одно из приоритетных

30.04.2008 В Арбитражном суде Свердловской области внедрили голосовой портал

в один из основных принципов правосудия – доступность. Ежедневно в справочно-информационнную службу Арбитражного суда Свердловской области поступает большое количество звонков. Перед специалист
01.02.2008 Федеральный арбитражный суд МО заказывает модернизацию АС судопроизводства

е позднее 1 июня 2008 г. Подробная информация о конкурсе изложена в документации, электронная версия которой представлена на официальном сайте госзакупок РФ. Прием заявок от потенциальных подрядчиков Федеральный арбитражный суд намерен вести по 3 марта. Рассмотреть предложения участников торгов планирует 6 числа, а результаты собирается объявить уже на следующий день.
11.03.2005 Высший арбитраж отказал "ВолгаТелекому"

Представители «ВолгаТелеком», не согласившись с решением комиссии, 29 марта 2004 года обратились в арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании незаконным решение и предписан

Публикаций - 136, упоминаний - 174

