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Хлебников Владимир



23.04.2025 Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ 1
23.05.2023 Расширение линейки российских модульных ИБП «Парус электро» 1
18.11.2020 «Ред софт» и «Парус электро» протестировали продукты 1
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 1
11.04.2016 Softline будет реализовать проекты с использованием ИБП «Связь инжиниринг» 1
17.10.2007 IBS разработает ИТ-стратегию для ОГК-1: создание КИСУ 1
14.08.2007 ОГК-1 приступила к строительству КИСУ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Хлебников Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Парус электро - Связь инжиниринг 24 4
Парус Корпорация 199 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
Softline - Софтлайн 2936 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
Ред Софт - Red Soft 772 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1100 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 71 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго 14 1
Крайэлектро 1 1
Гринмакс 1 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Финсервис Банк 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4317 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 119 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 250 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1007 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 176 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 22 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1464 4
Инжиниринг - технические консультационные услуги 427 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1587 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9782 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2567 2
КРУ - комплектное распределительное устройство 7 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3344 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 535 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6413 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1172 1
Repository - Репозиторий 912 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 483 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6111 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1073 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5880 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 982 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 125 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 288 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2270 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2199 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 526 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 1
Linux OS 10161 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1024 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1710 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Рустамов Рустам 428 1
Шафранский Алексей 2 1
Насыров Виктор 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 99 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 890 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1261 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 418 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 765 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 2
Аудит - аудиторский услуги 2773 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7962 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3320 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1191 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4211 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3673 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Энергетика - Energy - Energetically 5198 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6820 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5993 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 361 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 458 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 302 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 553 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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