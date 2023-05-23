Расширение линейки российских модульных ИБП «Парус электро»

Компания «Парус электро», российский разработчик и производитель источников бесперебойного питания (ИБП) под торговой маркой «Связь инжиниринг», сообщает о выходе новой линейки модульных ИБП на силовых блоках мощностью 100 кВА высотой всего 3U. В настоящее время доступны к заказу кабинеты ИБП серии СИП380А МД мощностью от 400 кВА до 600 кВА с габаритами основания 800х1000 мм, включая систему распределения. Об этом CNews сообщили представители «Парус электро»

Применение современных схемотехнических решений на основе трехуровневого инвертора обеспечивает выходной коэффициент мощности равный 1.0 для защиты современного оборудования высоким потреблением энергии. КПД свыше 97% сокращает энергопотребление и выделение тепла, а широкий диапазон входных напряжений и частот снижает количество переходов на аккумуляторы, продлевая их срок службы. Зарядное устройство до 100 А на модуль дает возможность эксплуатировать ИБП с АКБ большой емкости для увеличения времени автономной работы, в том числе с литиевыми батарейными кабинетами.

ИБП «Парус электро»

Параллельная работа до восьми кабинетов ИБП и резервирование N+x на уровне силовых модулей обеспечивает наращивание мощности системы и высокий уровень надежности. Большой цветной сенсорный экран имеет интуитивно понятный интерфейс для контроля и настройки работы ИБП. Мониторинг ИБП обеспечивается через коммуникационные протоколы Modbus или SNMP, вплоть до защищенной версии 3, что упрощает интеграцию в корпоративные системы управления.

Владимир Хлебников, генеральный директор компании «Парус электро»: «Модульные ИБП серии СИП380А МД это современная продукция отечественного производства на базе российских стандартов с технической поддержкой производителя в течение всего жизненного цикла. Модельный ряд позволяет построить надежные отказоустойчивые системы бесперебойного питания ЦОД, исключить санкционные риски и обеспечить независимость от иностранных поставщиков оборудования. В текущем году мы планируем расширение модельного ряда до 1600 кВА.»

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается Импортонезависимость

***

Компания «Парус электро» является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы и другое оборудование. «Парус электро» выполняет весь комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования. Компания образована в 2011 г.