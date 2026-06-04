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Парус электро Связь инжиниринг
Компания «Парус электро» является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы и другое оборудование. «Парус электро» выполняет комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 30 дел, на cумму 201 001 242 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Парус электро и организации, системы, технологии, персоны:
|Хлебников Владимир 7 4
|Гарбузов Анатолий 155 2
|Гусев Дмитрий 84 2
|Хоценко Виталий 12 2
|Покровский Иван 134 2
|Шафранский Алексей 2 1
|Пинчук Виктор 44 1
|Михайличенко Максим 3 1
|Фосс Валентин 14 1
|Состин Андрей 5 1
|Ромахов Александр 2 1
|Журавлев Денис 3 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Нечаев Александр 2 1
|Кокорев Григорий 1 1
|Коротких Денис 2 1
|Рудой Василий 4 1
|Галимзянов Рустем 1 1
|Кирин Илья 1 1
|Алексанкина Дарья 12 1
|Жовнер Максим 1 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Собянин Сергей 523 1
|Мылицын Роман 111 1
|Павлов Андрей 43 1
|Павлов Роман 6 1
|Голубев Василий 40 1
|Клименко Федор 25 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Никитин Сергей 96 1
|Клоков Александр 6 1
|Морозов Алексей 62 1
|Безруков Андрей 32 1
|Ворожейкин Владимир 3 1
|Сидоров Олег 5 1
|Сорокин Олег 6 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Климов Ефим 14 1
|Ведомости 1410 1
|N+1 - Издание 184 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|Связь-Экспокомм 260 1
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