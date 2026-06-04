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Парус электро Связь инжиниринг

Парус электро - Связь инжиниринг

Компания «Парус электро» является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы и другое оборудование. «Парус электро» выполняет комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования.

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в качестве истца (17) на сумму 191 802 705 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 8 165 578 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2026 На рынок обслуживания критической инфраструктуры выходит новая компания 1
31.10.2025 «Элмир» («Электронный мир») и «Парус Электро» объявили о сотрудничестве 1
24.02.2025 Столичные компании наращивают производство и разрабатывают новые модели систем бесперебойного питания 1
03.10.2024 Москва заряжает: какие зарядные станции для электротранспорта выпускают в столице 1
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
19.12.2023 Московская компания разработала систему энергохозяйства для сети придорожных кафе в регионах России 2
11.12.2023 Для быстрой зарядки электромобилей будут использовать только отечественное ПО 1
23.05.2023 Расширение линейки российских модульных ИБП «Парус электро» 3
25.08.2022 Merlion и «Парус электро» сообщили о начале сотрудничества 1
02.11.2021 Treolan и «Парус электро» объявили о начале сотрудничества 3
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 2
18.11.2020 «Ред софт» и «Парус электро» протестировали продукты 2
12.02.2019 Крупнейший российский производитель ИБП продал их в 2018 г. на 1,4 млрд. Среди заказчиков — РЖД и «Ростех» 3
07.09.2018 Электронщики предлагают государству нарастить объем отрасли до $100 млрд в год без допфинансирования 1
29.03.2018 ИБ-конференция «Электронный регион: территория безопасности» пройдет в Кисловодске 1
29.03.2018 На Северном Кавказе обсудят безопасность информационных систем 1
13.07.2017 Открыта регистрация на II Всероссийскую конференцию «Информационная безопасность и импортозамещение» 1
30.06.2017 IBS Platformix модернизировал ИТ-инфраструктуру ЦОД «Балтийского завода» 1
13.06.2017 В России создана Ассоциация разработчиков и производителей электроники 1
07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону 1
11.04.2016 Softline будет реализовать проекты с использованием ИБП «Связь инжиниринг» 1
16.03.2015 ETegro, «Связь Инжиниринг» и «Утилекс» представили модульный ЦОД отечественного исполнения 1
16.03.2015 «ЛанКей» построила инженерную, телеком- и ИТ-инфраструктуру для нового завода «Связь инжиниринг» 2
18.06.2013 РТРС выбрала интегратора для строительства сети второго мультиплекса 2
10.05.2011 10 мая в Москве открылась международная выставка «Связь-Экспокомм-2011» 1
14.05.2003 Современные средства связи поместили в Технопарк 1

Публикаций - 26, упоминаний - 37

Парус электро и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10775 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5515 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 560 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2874 3
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 140 3
Tonk - Тонк ГК 63 3
Кейсистемс - КСБ-СОФТ 4 2
Zelax - Зелакс 90 2
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 67 2
Cisco Systems 5323 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 373 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1684 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 355 2
Datark - Датарк 33 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
Anritsu Corporation 10 1
PERCo - Пэрко 23 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 5 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1595 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 28 1
Триада-ТВ НПП 7 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
Utilex - Утилекс 48 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
Tellabs - NetCore Systems 65 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Teoco - TTI Telecom 20 1
Siemens AG - Siemens Group 2656 1
PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро 59 1
Ericsson-LG - LG-Nortel 21 1
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 30 1
К2Тех - K2Tech 319 1
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 11 1
АЛТ Мастер 8 1
ИНГРОСС Лтд - Engross 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2053 2
Газпром ПАО 1457 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Becar Asset Management 12 1
Крайэлектро 1 1
Финсервис Банк 20 1
Гринмакс 1 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Антракс МНПП 1 1
ОСК - Балтийский завод 29 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8649 1
Почта России ПАО 2322 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3111 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 103 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
ПСБ - Промсвязьбанк 950 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 473 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 77 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5422 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2817 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 462 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4911 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 600 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 274 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 143 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 72 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 175 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77374 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 17
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1590 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12593 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32906 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10517 7
Инжиниринг - технические консультационные услуги 478 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15715 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6512 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3084 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33933 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4303 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2459 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60411 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4912 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7506 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 671 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1887 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2982 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22608 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1108 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2477 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3566 2
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 564 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1547 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22275 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6991 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2896 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35413 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3372 2
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 92 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 824 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 222 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 842 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 930 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6358 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 187 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 658 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2310 6
Linux OS 11332 2
Новые облачные технологии - МойОфис 942 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 648 2
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 39 1
1С-Рарус РестАрт 28 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
ETegro Eos - серия коммутаторов 3 1
FreePik 1752 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 259 1
Utilex - Clever Breeze 8 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1544 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 694 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 110 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1311 1
Intel Xeon E 197 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ - АльфаДок - AlfaDoc 13 1
Хлебников Владимир 7 4
Гарбузов Анатолий 155 2
Гусев Дмитрий 84 2
Хоценко Виталий 12 2
Покровский Иван 134 2
Шафранский Алексей 2 1
Пинчук Виктор 44 1
Михайличенко Максим 3 1
Фосс Валентин 14 1
Состин Андрей 5 1
Ромахов Александр 2 1
Журавлев Денис 3 1
Овчинский Владислав 230 1
Нечаев Александр 2 1
Кокорев Григорий 1 1
Коротких Денис 2 1
Рудой Василий 4 1
Галимзянов Рустем 1 1
Кирин Илья 1 1
Алексанкина Дарья 12 1
Жовнер Максим 1 1
Рустамов Рустам 542 1
Собянин Сергей 523 1
Мылицын Роман 111 1
Павлов Андрей 43 1
Павлов Роман 6 1
Голубев Василий 40 1
Клименко Федор 25 1
Лопаткин Герман 104 1
Никитин Сергей 96 1
Клоков Александр 6 1
Морозов Алексей 62 1
Безруков Андрей 32 1
Ворожейкин Владимир 3 1
Сидоров Олег 5 1
Сорокин Олег 6 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Климов Ефим 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 110 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 118 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54217 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2497 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1051 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 456 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 446 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 740 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 502 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1749 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18842 1
Европа 24869 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1415 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3135 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2806 1
Китай - Тайвань 4219 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14726 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 886 1
Украина 7895 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 507 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1495 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 469 1
Швейцария - Женева 331 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1054 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56720 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 4
Энергетика - Energy - Energetically 5738 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11213 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3902 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4548 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6612 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3903 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1053 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1208 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 585 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 790 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7444 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8665 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6618 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2542 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 955 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1662 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1982 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 180 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8400 1
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Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1571 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2270 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1003 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 691 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3084 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3770 1
Ведомости 1410 1
N+1 - Издание 184 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
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Связь-Экспокомм 260 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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