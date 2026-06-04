Парус электро Связь инжиниринг

Компания «Парус электро» является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы и другое оборудование. «Парус электро» выполняет комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 30 дел, на cумму 201 001 242 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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