Merlion и «Парус электро» сообщили о начале сотрудничества

Merlion и «Парус электро», российский разработчик и производитель систем бесперебойного питания и преобразовательной техники, сообщили о начале сотрудничества. Теперь партнерам российского ИТ-дистрибьютора доступен ассортимент решений отечественного вендора: источники бесперебойного питания (ИБП), аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы, контейнерные решения, шкафы и стеллажи для АКБ, зарядные станции электромобилей. Стоит отметить, что в ассортименте «Парус электро» представлены модели источников бесперебойного питания, включенные в реестр Минпромторга, а значит, их можно применять в проектах для государственных организаций, учреждений здравоохранения, образования и т.д.

Со своей стороны Merlion окажет партнерам содействие в просчетах необходимой мощности оборудования для проекта, в формировании проектного бюджета, в подготовке к тендерам и конкурсным процедурам.

Новое сотрудничество позволит Merlion расширить имеющуюся в портфеле категорию ИБП и удовлетворить высокий спрос в этом сегменте со стороны партнерского канала, а развитая логистическая система обеспечит оперативную доставку продукции вендора по всей России.

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Модельный ряд мощных ИБП, включающий решения мощностью от 1 кВА до систем в десятки мегаватт, в том числе исполнения для установки в 19-дюймовый монтажный шкаф, промышленные системы большой мощности и модульные отказоустойчивые системы с резервированием от компании «Парус электро», – всё это уже доступно партнерам Merlion.