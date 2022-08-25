Разделы

Ритейл Дистрибуция
|

Merlion и «Парус электро» сообщили о начале сотрудничества

Merlion и «Парус электро», российский разработчик и производитель систем бесперебойного питания и преобразовательной техники, сообщили о начале сотрудничества. Теперь партнерам российского ИТ-дистрибьютора доступен ассортимент решений отечественного вендора: источники бесперебойного питания (ИБП), аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы, контейнерные решения, шкафы и стеллажи для АКБ, зарядные станции электромобилей. Стоит отметить, что в ассортименте «Парус электро» представлены модели источников бесперебойного питания, включенные в реестр Минпромторга, а значит, их можно применять в проектах для государственных организаций, учреждений здравоохранения, образования и т.д.

Со своей стороны Merlion окажет партнерам содействие в просчетах необходимой мощности оборудования для проекта, в формировании проектного бюджета, в подготовке к тендерам и конкурсным процедурам.

Новое сотрудничество позволит Merlion расширить имеющуюся в портфеле категорию ИБП и удовлетворить высокий спрос в этом сегменте со стороны партнерского канала, а развитая логистическая система обеспечит оперативную доставку продукции вендора по всей России.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться?
Защита данных

Модельный ряд мощных ИБП, включающий решения мощностью от 1 кВА до систем в десятки мегаватт, в том числе исполнения для установки в 19-дюймовый монтажный шкаф, промышленные системы большой мощности и модульные отказоустойчивые системы с резервированием от компании «Парус электро», – всё это уже доступно партнерам Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями

Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell

Лицензионная Windows больше не нужна. В России гигантский рост спроса на ноутбуки без ОС

В Россию вернулись MacBook. Их почти никто не покупает

Крупнейший дистрибутор ИТ-оборудования стал полностью российской компанией

Россию постигли новые ограничения. Теперь производители смартфонов не поставляют их в долг, а требуют полную предоплату

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Electric Scooter ES Series 3: легкий электросамокат с большим запасом хода

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще