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Московская компания разработала систему энергохозяйства для сети придорожных кафе в регионах России

Московская компания «Связь инжиниринг М» разработала и внедрила систему энергохозяйства в несколько кафе в регионах России. Она позволяет дистанционно собирать данные и экономить на электроэнергии. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Промышленные компании города внедряют высокотехнические решения в собственные производства и разрабатывают новые инновационные изделия. Продукция столичных промышленников пользуется популярностью в регионах страны. Например, компания «Связь инжиниринг М» по заказу сети придорожных кафе разработала и внедрила систему учета электроэнергии для заведений в Ленинградской, Московской, Тверской и Тульской областях. Она позволяет удобно собирать данные и вести учет потребления энергии, что дает возможность ежемесячно экономить на электричестве до 10%», – сказал Владислав Овчинский.

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Ранее сбор данных был затруднительным и затратным из-за необходимости присутствия сотрудника на участке. В процессе реализации проекта установили приборы учета электроэнергии и подобрали тарифный план. С помощью этого заказчик может собирать данные дистанционно.

«Мы предоставляем полный спектр сервисов в области электроэнергетики. Это возможно в том числе благодаря нашей облачной интеллектуальной платформе учета энергоресурсов. Она дает возможность снимать показания, хранить архив данных для их систематизации и анализа, загружать документы по приборам учета, акты допуска и другую документацию», – сказал инженер отдела сопровождения проектов предприятия Илья Кирин.

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