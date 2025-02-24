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Столичные компании наращивают производство и разрабатывают новые модели систем бесперебойного питания

Каждое третье столичное предприятие выпускает высокотехнологичную продукцию. Компании ведут системную работу по импортозамещению и увеличивают обороты выпуска. Например, московский производитель бесперебойного питания по итогам 2024 г. увеличил выпуск продукции в восемь раз, другая столичная компания – начала серийное производство импортозамещенного телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина в столице сформирован развитый инвестиционный климат, который способствует росту производственных мощностей и внедрению инновационных технологий. Город оказывает всестороннюю помощь предприятиям, предоставляя налоговые льготы, субсидии и инвестиционные кредиты, что позволяет компаниям успешно конкурировать на рынке и увеличивать объемы выпуска продукции. В этом году участник московского кластера электромобилестроения запустил серийный выпуск систем бесперебойного питания для телекоммуникаций. Устройства позволят стабилизировать работу и защитить от скачков напряжения телекоммуникационное оборудование, в том числе коммутаторы и шлюзы. Другая столичная инжиниринговая компания в 2024 г. нарастила объемы производства суперконденсаторных источников бесперебойного питания на 800%», – сказал Анатолий Гарбузов.

Внедрение современных систем бесперебойного питания выступает важным шагом к обеспечению стабильности и надежности телекоммуникационной инфраструктуры города.

Московское предприятие «Парус электро» запустило серийное производство систем бесперебойного питания для телекоммуникационной отрасли. На середину февраля 2025 г. произведено и поставлено уже более 50 устройств.

«Мы создали это устройство с нуля – наши инженеры разработали контроллер управления, платы, программное обеспечение. Силовая часть изделия построена по модульному принципу, что позволяет легко обслуживать и наращивать мощность. Высокий КПД до 96% и система ротации резервных силовых модулей сокращает эксплуатационные издержки, а применение защищенного канала связи гарантирует информационную безопасность. На нашем заводе в Москве реализован весь технологический цикл - от производства печатных плат до сборки и тестирования устройств», – сказал генеральный директор компании Максим Жовнер.

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Цифровизация

Система бесперебойного питания внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, а ее программное обеспечение в реестр Минцифры России. В ближайшее время компания планирует начать производство устройств более высокой мощности. Потенциальными заказчиками оборудования могут стать крупные игроки рынка, например, «большая четверка» операторов сотовой связи, а также нефтегазодобывающие компании.

Столичный производитель - инжиниринговая компания «Тайтэн Пауэр Солюшн» в 2024 г. установила свои системы накопления энергии на основе суперконденсаторов вместе с источниками бесперебойного питания на нескольких ключевых городских объектах. Общая мощность установок составляет 16 МВт. Эти системы помогают обеспечить стабильное электроснабжение даже при перебоях в основной сети.

«В линейке компании сегодня представлено около 30 продуктов, в их числе источники бесперебойного питания и системы запуска двигателей на основе суперконденсаторов. Данная продукция применяется в различных отраслях, включая промышленность, энергетику, связь и транспорт. Как конструктор под разные объекты, мы собираем необходимые заказчику системы. Такой подход не только обеспечивает нашим продуктам значительное конкурентное преимущество, но и упрощает процесс их внедрения для заказчиков», – отметил генеральный директор компании Владимир Ворожейкин.

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