Ворожейкин Владимир
|24.02.2025
|Столичные компании наращивают производство и разрабатывают новые модели систем бесперебойного питания 1
|25.12.2019
|Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
Ворожейкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Парус электро - Связь инжиниринг 24 1
|Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 2 1
|Парус Корпорация 540 1
|Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
|Orbita Capital Partners 1 1
|Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
|I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
|Парус - Индустриальный парк 1 1
|Росатом - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - ветряная электростанция 6 1
|Собянин Сергей 390 1
|Гарбузов Анатолий 55 1
|Кузнецов Евгений 52 1
|Корчевский Александр 2 1
|Саркисов Руслан 5 1
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