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Ворожейкин Владимир



24.02.2025 Столичные компании наращивают производство и разрабатывают новые модели систем бесперебойного питания 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ворожейкин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Парус электро - Связь инжиниринг 24 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 2 1
Парус Корпорация 540 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 1
Orbita Capital Partners 1 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Парус - Индустриальный парк 1 1
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1097 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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