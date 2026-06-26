Получите все материалы CNews по ключевому слову
Корчевский Александр
СОБЫТИЯ
|26.06.2026
|Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников 1
|25.12.2019
|Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
|18.02.2015
|Разработчик транспортных роботов RoboCV привлек $3 млн инвестиций 1
Корчевский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 1
|Leta Group - Лета Групп 281 1
|Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 5 1
|Цифра ГК - Цифра Роботикс 7 1
|Samsung Electronics 10989 1
|Кузнецов Евгений 55 1
|Чачава Александр 123 1
|Смирнов Дмитрий 107 1
|Беляков Алексей 30 1
|Ворожейкин Владимир 3 1
|Саркисов Руслан 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453004, в очереди разбора - 727924.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.