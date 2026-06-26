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Корчевский Александр

СОБЫТИЯ


26.06.2026 Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
18.02.2015 Разработчик транспортных роботов RoboCV привлек $3 млн инвестиций 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Корчевский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 263 1
Leta Group - Лета Групп 281 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 5 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 7 1
Samsung Electronics 10989 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 13 2
Volkswagen Group - VW 307 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 297 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Парус - Индустриальный парк 1 1
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 14 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25152 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16902 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7336 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9793 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2014 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1600 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 288 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1290 1
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 52 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13725 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 1
Трансфер технологий 161 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2853 1
Stafory - робот Вера 370 1
Titan Engine Start 1 1
Кузнецов Евгений 55 1
Чачава Александр 123 1
Смирнов Дмитрий 107 1
Беляков Алексей 30 1
Ворожейкин Владимир 3 1
Саркисов Руслан 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 164457 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3143 1
Нидерланды 3720 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47255 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1541 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 220 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18943 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17994 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21374 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2298 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 48 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 922 1
Энергетика - Energy - Energetically 5784 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2550 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1329 1
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
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