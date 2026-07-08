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Россия ДФО Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре

Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре

"Строители Комсомольска-на-Амуре", 1958 г. Кабанов Игорь Сергеевич (1930 - 1978) "Строители Комсомольска-на-Амуре", 1958 г. Кабанов Игорь Сергеевич (1930 - 1978)
"Строители Комсомольска-на-Амуре", 1958 г. Кабанов Игорь Сергеевич (1930 - 1978)

СОБЫТИЯ


08.07.2026 МТС закрыла «белые пятна» и усилила мобильную сеть в Комсомольске-на-Амуре

где это особенно нужно людям», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. Ранее в Комсомольске-на-Амуре провели рефарминг – перевод устаревших 3G частот в пользу интернета чет
25.05.2026 «МегаФон» усилил телеком-сеть в центре Комсомольска-на-Амуре

ри пиковых нагрузках», — сказал Илья Челышев, директор «МегаФона» в Хабаровском крае. В этом году в Комсомольске-на-Амуре оператор также модернизировал оборудование на почти 30 базовых станциях
15.12.2025 МТС полностью обновила сеть в Комсомольске-на-Амуре

Цифровая экосистема МТС завершила масштабную модернизацию сети в Комсомольске-на-Амуре. В рамках проекта рефарминга компания перевела 100% базовых станций на территории города с устаревшего стандарта 3G на современный LTE. Это позволило увеличить среднюю ско
22.10.2025 МТС прокачала интернет для жителей частного сектора Комсомольска-на-Амуре

редставители МТС. Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на улице Заветной. В зону улучшенного покрытия попал весь поселок Силинский - это район малоэтажной застройки с домами и дачами в черте Комсомольска-на-Амуре, где сейчас идет активное строительство частных домов. В районе есть детский сад, школа, проходит одна из основных улиц города – Кирова, а также Северное шоссе, которое со
15.01.2025 В Комсомольске-на-Амуре «МегаФон» расширил зону LTE-покрытия

й телеком-объект сделал возможным равномерно перераспределить абонентскую нагрузку в черте города. «Комсомольск-на-Амуре считается главным промышленным центром Хабаровского края. Жители города

13.09.2024 Скорость мобильного интернета МТС взлетела в осеннем сквере Медиков в Комсомольске-на-Амуре

льного интернета выросла на 30% в сквере Медиков, а также на территории других важных социальных объектов и жилых массивов. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС построила новую вышку связи в Комсомольске-на-Амуре рядом со сквером медиков, который служит символом признания и уважения к труду медицинских работников. Сквер расположен на перекрестке улиц Пирогова и Вокзальной, где нахо
20.07.2016 «Комсомольский-на-Амуре городской архив» оцифровал особо ценные документы с помощью «Элар»

В «Комсомольском-на-Амуре городском архиве» оцифровали более 900 дел. В ходе проекта специалисты
10.12.2015 ТТК подключил новые дома к кабельному телевидению в Комсомольске-на-Амуре

Компания ТТК подключила к сети кабельного телевидения (КТВ) еще 63 дома Комсомольска-на-Амуре. В результате услуга кабельного телевидения от макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании ТТК («ТТК-Дальний Восток») стала доступна еще 6,5 тыс. домохозяйств в м
02.11.2015 ТТК запустил кабельное телевидение еще в 148 домах Комсомольска-на-Амуре

Компания ТТК подключила к сети кабельного телевидения (КТВ) еще 148 домов Комсомольска-на-Амуре. В результате услуга кабельного телевидения от макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании ТТК стала доступна еще 14 тыс. домохозяйств в домах по улицам Дикапольц
22.04.2015 ТТК предоставил услуги связи Фонду обязательного медицинского страхования в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

ченного по итогам открытого аукциона, Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), предоставил учреждению услугу доступа в интернет на скорости 10 Мбит/с в Хабаровске и 2 Мбит/с в Комсомольске-на-Амуре. «Ежедневно для решения широкого спектра задач по взаимодействию с территориальными подразделениями и лечебными учреждениями, организации контроля качества медицинской пом
24.09.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре

ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на 5,6 тыс. домохозяйств. В результате строительства

26.08.2014 ТТК обеспечил интернетом «Скорую помощь» Комсомольска-на-Амуре

с ТТК, наша работа будет организована максимально эффективно». Станция скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре обслуживает более 100 000 вызовов в год.
08.04.2014 ТТК предоставил услуги связи администрации Комсомольска-на-Амуре

Компания ТТК сообщила о победе в открытом аукционе на предоставление услуг связи администрации Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), региональное предприятие компании ТТК, пр
10.10.2013 «Ростелеком» возвращает связь в Комсомольск-на-Амуре

артал» доступ к услугам возобновлен почти у 800 абонентов компании. «По предварительным подсчетам в Комсомольске-на-Амуре необходимо заново проложить около 5 км кабеля различной емкости. В перв
17.05.2013 ТТК запускает услугу кабельного телевидения в Комсомольске-на-Амуре

ания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения (КТВ) розничным абонентам в Комсомольске-на-Амуре. Услуга кабельного телевидения от ТТК-Дальний Восток, регионального пре
17.04.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре

ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на 19,2 тыс. домохозяйств. Как рассказали CNews в опе
20.11.2012 МТС запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах и трамваях Комсомольска-на-Амуре

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о реализации проекта по организации Wi-Fi-доступа в интернет в общественном транспорте города. МТС запустила сеть Wi-Fi в автобусах и трамваях Комсомольска-на-Амуре. МТС установила Wi-Fi-роутеры и предоставила возможность бесплатно выходить в интернет на одних из самых протяженных маршрутов в городе Юности — трамвай №1 и автобус №19 п
26.09.2012 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Комсомольске-на-Амуре

в месяц, в зависимости от выбранной скорости. «До конца текущего года технический охват сети ТТК в Комсомольске-на-Амуре составит более 76 тыс. домохозяйств, что соответствует порядка 70% всег
12.09.2012 МТС запускает цифровое телевидение в Иркутске, Чите и Комсомольске-на-Амуре

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию цифрового кабельного телевидения по технологии DVB-С в Иркутске, Чите и Комсомольске-на-Амуре. Теперь жителям данных городов доступно более 110 телеканалов от МТС в цифровом качестве. Для абонентов МТС переход на цифровое вещание не будет связан с дополнительными з
16.07.2012 Ежемесячный 3G-трафик "МегаФона" в Комсомольске-на-Амуре за первые 100 дней вырос до 17,5 Тб

"МегаФон" в марте 2012 г. развернул в Комсомольске-на-Амуре, а также прилегающих к нему Комсомольском, Амурском и Солнечном районах
26.09.2007 В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100

В Комсомольске-на-Амуре ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) представило публике первый экземпляр российского регионального самолета Sukhoi SuperJet-100 (SSJ), сообщает РБК. Церемонию открыли

07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад

тории – самолете Ил-76, а в сентябре – «выкатку», летные испытание опытного самолета SuperJet-100 в Комсомольске-на-Амуре. Сертификация двигателя запланирована на март 2008 года, ввод в эксплуа
20.10.2006 Хакера из Комсомольска-на-Амуре приговорили к году тюрьмы

Центральным районным судом г.Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор в отношении г-на Неустроева за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоно

Публикаций - 226, упоминаний - 287

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 50
МегаФон 10742 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 23
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 8
Ростелеком 10948 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 6
9594 6
Microsoft Corporation 25775 5
Oracle Corporation 7074 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Telegram Group 2940 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 3
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 3
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Huawei 4676 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Unisys - Unify Square 118 2
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 2
Gogo Business Aviation - Aircell 11 2
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ - Даль Телеком Трейд 31 2
Системы документооборота 522 2
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
Directum - Директум 1268 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 24 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 16
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 13
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
101Hotels.com 456 5
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 4
Газпром ПАО 1493 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 3
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 3
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 22 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 2
Омнибэнд Групп 22 2
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 2
Сбер - СберТройка 17 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 2
Городская больница имени М.И. Шевчук КГБУЗ 2 2
Safran - Safran Landing Systems - Messier-Bugatti-Dowty 9 2
Safran - Snecma - PowerJet - ПауэрДжет 6 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Транснефть 335 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
Пропускная способность - Bandwidth 1907 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 7
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ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 2
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
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МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
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РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
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Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
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IDC Herzli - Междисциплинарный центр в Герцлии 1 1
МГУ - Механико-математический факультет 33 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
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АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Фарнборо - Международный авиасалон 28 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
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