Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре

МТС закрыла «белые пятна» и усилила мобильную сеть в Комсомольске-на-Амуре где это особенно нужно людям», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. Ранее в Комсомольске-на-Амуре провели рефарминг – перевод устаревших 3G частот в пользу интернета чет

«МегаФон» усилил телеком-сеть в центре Комсомольска-на-Амуре ри пиковых нагрузках», — сказал Илья Челышев, директор «МегаФона» в Хабаровском крае. В этом году в Комсомольске-на-Амуре оператор также модернизировал оборудование на почти 30 базовых станциях

МТС полностью обновила сеть в Комсомольске-на-Амуре Цифровая экосистема МТС завершила масштабную модернизацию сети в Комсомольске-на-Амуре. В рамках проекта рефарминга компания перевела 100% базовых станций на территории города с устаревшего стандарта 3G на современный LTE. Это позволило увеличить среднюю ско

МТС прокачала интернет для жителей частного сектора Комсомольска-на-Амуре редставители МТС. Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на улице Заветной. В зону улучшенного покрытия попал весь поселок Силинский - это район малоэтажной застройки с домами и дачами в черте Комсомольска-на-Амуре, где сейчас идет активное строительство частных домов. В районе есть детский сад, школа, проходит одна из основных улиц города – Кирова, а также Северное шоссе, которое со

В Комсомольске-на-Амуре «МегаФон» расширил зону LTE-покрытия й телеком-объект сделал возможным равномерно перераспределить абонентскую нагрузку в черте города. «Комсомольск-на-Амуре считается главным промышленным центром Хабаровского края. Жители города

Скорость мобильного интернета МТС взлетела в осеннем сквере Медиков в Комсомольске-на-Амуре льного интернета выросла на 30% в сквере Медиков, а также на территории других важных социальных объектов и жилых массивов. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС построила новую вышку связи в Комсомольске-на-Амуре рядом со сквером медиков, который служит символом признания и уважения к труду медицинских работников. Сквер расположен на перекрестке улиц Пирогова и Вокзальной, где нахо

«Комсомольский-на-Амуре городской архив» оцифровал особо ценные документы с помощью «Элар» В «Комсомольском-на-Амуре городском архиве» оцифровали более 900 дел. В ходе проекта специалисты

ТТК подключил новые дома к кабельному телевидению в Комсомольске-на-Амуре Компания ТТК подключила к сети кабельного телевидения (КТВ) еще 63 дома Комсомольска-на-Амуре. В результате услуга кабельного телевидения от макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании ТТК («ТТК-Дальний Восток») стала доступна еще 6,5 тыс. домохозяйств в м

ТТК запустил кабельное телевидение еще в 148 домах Комсомольска-на-Амуре Компания ТТК подключила к сети кабельного телевидения (КТВ) еще 148 домов Комсомольска-на-Амуре. В результате услуга кабельного телевидения от макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании ТТК стала доступна еще 14 тыс. домохозяйств в домах по улицам Дикапольц

ТТК предоставил услуги связи Фонду обязательного медицинского страхования в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре ченного по итогам открытого аукциона, Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), предоставил учреждению услугу доступа в интернет на скорости 10 Мбит/с в Хабаровске и 2 Мбит/с в Комсомольске-на-Амуре. «Ежедневно для решения широкого спектра задач по взаимодействию с территориальными подразделениями и лечебными учреждениями, организации контроля качества медицинской пом

ТТК увеличил охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на 5,6 тыс. домохозяйств. В результате строительства

ТТК обеспечил интернетом «Скорую помощь» Комсомольска-на-Амуре с ТТК, наша работа будет организована максимально эффективно». Станция скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре обслуживает более 100 000 вызовов в год.

ТТК предоставил услуги связи администрации Комсомольска-на-Амуре Компания ТТК сообщила о победе в открытом аукционе на предоставление услуг связи администрации Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), региональное предприятие компании ТТК, пр

«Ростелеком» возвращает связь в Комсомольск-на-Амуре артал» доступ к услугам возобновлен почти у 800 абонентов компании. «По предварительным подсчетам в Комсомольске-на-Амуре необходимо заново проложить около 5 км кабеля различной емкости. В перв

ТТК запускает услугу кабельного телевидения в Комсомольске-на-Амуре ания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения (КТВ) розничным абонентам в Комсомольске-на-Амуре. Услуга кабельного телевидения от ТТК-Дальний Восток, регионального пре

ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на 19,2 тыс. домохозяйств. Как рассказали CNews в опе

МТС запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах и трамваях Комсомольска-на-Амуре Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о реализации проекта по организации Wi-Fi-доступа в интернет в общественном транспорте города. МТС запустила сеть Wi-Fi в автобусах и трамваях Комсомольска-на-Амуре. МТС установила Wi-Fi-роутеры и предоставила возможность бесплатно выходить в интернет на одних из самых протяженных маршрутов в городе Юности — трамвай №1 и автобус №19 п

ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Комсомольске-на-Амуре в месяц, в зависимости от выбранной скорости. «До конца текущего года технический охват сети ТТК в Комсомольске-на-Амуре составит более 76 тыс. домохозяйств, что соответствует порядка 70% всег

МТС запускает цифровое телевидение в Иркутске, Чите и Комсомольске-на-Амуре Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию цифрового кабельного телевидения по технологии DVB-С в Иркутске, Чите и Комсомольске-на-Амуре. Теперь жителям данных городов доступно более 110 телеканалов от МТС в цифровом качестве. Для абонентов МТС переход на цифровое вещание не будет связан с дополнительными з

Ежемесячный 3G-трафик "МегаФона" в Комсомольске-на-Амуре за первые 100 дней вырос до 17,5 Тб "МегаФон" в марте 2012 г. развернул в Комсомольске-на-Амуре, а также прилегающих к нему Комсомольском, Амурском и Солнечном районах

В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100 В Комсомольске-на-Амуре ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) представило публике первый экземпляр российского регионального самолета Sukhoi SuperJet-100 (SSJ), сообщает РБК. Церемонию открыли

"Сухой" SuperJet-100: французский вклад тории – самолете Ил-76, а в сентябре – «выкатку», летные испытание опытного самолета SuperJet-100 в Комсомольске-на-Амуре. Сертификация двигателя запланирована на март 2008 года, ввод в эксплуа