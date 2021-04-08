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Россия
ДФО
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре


08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого» 2
22.06.2017 ТТК расширяет географию интерактивного ТВ 1
05.07.2016 В Комсомольске заключен под стражу похититель кабелей связи 1
23.06.2016 На Почте России поймана банда потрошителей посылок 1
17.12.2015 ТТК продлил контракт со «Связьтранснефтью» на Дальнем Востоке 1
23.10.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
20.07.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению услуг связи с УФСБ Хабаровского края 1
22.04.2015 ТТК предоставил услуги связи Фонду обязательного медицинского страхования в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 1
06.04.2015 В ТТК назначен руководитель блока «Доступ» на Дальнем Востоке 1
04.03.2015 ТТК продлил контракт по предоставлению доступа в интернет с УФСБ Хабаровского края 1
06.02.2015 «Билайн» запустит технологию HD voice на сети 2G 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
23.12.2014 ТТК увеличил технический охват сети кабельного телевидения в Хабаровске 1
12.12.2014 ТТК выиграл открытый аукцион УФСБ России по Хабаровскому краю 1
12.12.2014 МТС за два года инвестировала 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры Хабаровского края 1
05.12.2014 «Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта 1
12.11.2014 Softline оптимизировала работу с клиентами в Госюрбюро МФЦ Хабаровского края 1
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края 1
24.09.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре 2
26.08.2014 ТТК обеспечил интернетом «Скорую помощь» Комсомольска-на-Амуре 1
15.08.2014 «МегаФон» запускает 4G+ в городах Карелии и Хабаровского края 1
25.07.2014 ТТК выиграл 30 государственных тендеров на Дальнем Востоке 1
19.06.2014 ТТК предоставил услуги связи Управлению Роскомнадзора по ДФО 1
03.02.2014 Компания «Сухой» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
04.12.2013 МТС запустила LTE в Хабаровском крае 2
10.10.2013 «Ростелеком» возвращает связь в Комсомольск-на-Амуре 1
19.09.2013 «Ростелеком» восстанавливает телеком-инфраструктуру в пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока 1
24.07.2013 Число пользователей цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири утроилось 1
17.05.2013 ТТК запускает услугу кабельного телевидения в Комсомольске-на-Амуре 1
14.05.2013 ТТК предоставил услуги связи Хабаровскому региональному отделению Фонда социального страхования 1
12.05.2013 В Хабаровском крае выдано 1000 УЭК 1
17.04.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре 3
10.04.2013 МТС с начала года увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Востока России почти в два раза 1
21.03.2013 487 жителей Хабаровского края стали обладателями УЭК 1
18.03.2013 До 2015 г. в Хабаровском крае появятся 25 филиалов МФЦ по оказанию госуслуг 1

Публикаций - 58, упоминаний - 66

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 4
TrueConf - ТруКонф 253 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 794 2
Spirit DSP - Спирит Корп 252 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 2
VK - Mail.ru Group 2626 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 2
Microsoft Corporation 13274 2
Сибинтек 27 1
Softline - Софтлайн 1564 1
ТТК Сахалин 4 1
McKinsey & Company 124 1
Вист Групп - Vist Group 32 1
Цифра ГК 121 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Biocad - Биокад 38 1
RRC 76 1
Скай Линк - Skylink 710 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 159 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
ДИАТЕХ 5 1
Северсталь Диджитал 4 1
Технологии Будущего 30 1
RightConf - РайтКонф 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1042 1
Titan Power Solution 2 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 280 1
Directum - Директум 747 1
Парус 229 1
Tanais - Танаис 14 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 423 1
SAP SE 3467 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 3
Сухой - Авиационный холдинг 73 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 2
Газпром ПАО 582 2
Славянка ГК 18 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 194 1
Росатом НоваВинд - NovaWind 4 1
Силовые машины 37 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 1
РусВинил 3 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
Техносила 187 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 70 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 31 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 82 1
PepsiCo - Пепсико 102 1
Газпром нефть 384 1
Почта России ПАО 1655 1
Orbita Capital Partners 1 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 785 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Президент Российской Федерации 1489 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 289 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 57 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 28 1
Правительство Хабаровского края 18 1
3G - Стандарт мобильной связи 4037 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 727 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 138 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 270 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 195 1
Big Data - Большие данные 1138 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
LTE-смартфон 138 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 374 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 6 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6173 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1744 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 270 1
Data Lake - Озеро данных 83 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1073 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Microsoft Windows 10 7519 3
Apple iOS 5751 2
Яндекс.Телемост 36 2
Google Android 10774 2
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 2
Apple macOS 981 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 2
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Яндекс.Толока 12 1
Microsoft Dynamics CRM 444 1
Apple Локатор 23 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
Titan Engine Start 1 1
Amedia Premium HD 28 1
Dr.Web Security Space 51 1
МТС 3G-сеть 87 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Dr.Web Антивирус 199 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 846 1
Kaspersky Internet Security 309 1
Microsoft Office 2215 1
Google YouTube - Видеохостинг 1994 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 1
Linux OS 4745 1
Directum Solo 33 1
Directum Ario 14 1
Линник Иван 55 14
Егоров Игорь 40 5
Барболина Елена 3 1
Киселев Николай 10 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Карбасов Дмитрий 6 1
Белоусов Олег 4 1
Портнов Сергей 3 1
Гулевич Руслан 6 1
Львова Галина 4 1
Баранов Сергей 18 1
Кузин Вадим 34 1
Корнеев Алексей 7 1
Никитин Евгений 10 1
Рылов Дмитрий 45 1
Белейчев Александр 9 1
Митюков Александр 1 1
Медведев Александр 5 1
Сыкулев Андрей 58 1
Кузнецов Евгений 32 1
Корчевский Александр 2 1
Ворожейкин Владимир 1 1
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Путин Владимир 1961 1
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Песков Дмитрий 65 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 433 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 344 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 62 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия 8 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
Mezzo - телеканал 7 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858284, в очереди разбора - 761463.
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