Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ДФО Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре
СОБЫТИЯ
|08.07.2026
|
МТС закрыла «белые пятна» и усилила мобильную сеть в Комсомольске-на-Амуре
где это особенно нужно людям», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. Ранее в Комсомольске-на-Амуре провели рефарминг – перевод устаревших 3G частот в пользу интернета чет
|25.05.2026
|
«МегаФон» усилил телеком-сеть в центре Комсомольска-на-Амуре
ри пиковых нагрузках», — сказал Илья Челышев, директор «МегаФона» в Хабаровском крае. В этом году в Комсомольске-на-Амуре оператор также модернизировал оборудование на почти 30 базовых станциях
|15.12.2025
|
МТС полностью обновила сеть в Комсомольске-на-Амуре
Цифровая экосистема МТС завершила масштабную модернизацию сети в Комсомольске-на-Амуре. В рамках проекта рефарминга компания перевела 100% базовых станций на территории города с устаревшего стандарта 3G на современный LTE. Это позволило увеличить среднюю ско
|22.10.2025
|
МТС прокачала интернет для жителей частного сектора Комсомольска-на-Амуре
редставители МТС. Специалисты МТС обновили телеком-оборудование на улице Заветной. В зону улучшенного покрытия попал весь поселок Силинский - это район малоэтажной застройки с домами и дачами в черте Комсомольска-на-Амуре, где сейчас идет активное строительство частных домов. В районе есть детский сад, школа, проходит одна из основных улиц города – Кирова, а также Северное шоссе, которое со
|15.01.2025
|
В Комсомольске-на-Амуре «МегаФон» расширил зону LTE-покрытия
й телеком-объект сделал возможным равномерно перераспределить абонентскую нагрузку в черте города. «Комсомольск-на-Амуре считается главным промышленным центром Хабаровского края. Жители города
|13.09.2024
|
Скорость мобильного интернета МТС взлетела в осеннем сквере Медиков в Комсомольске-на-Амуре
льного интернета выросла на 30% в сквере Медиков, а также на территории других важных социальных объектов и жилых массивов. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС построила новую вышку связи в Комсомольске-на-Амуре рядом со сквером медиков, который служит символом признания и уважения к труду медицинских работников. Сквер расположен на перекрестке улиц Пирогова и Вокзальной, где нахо
|20.07.2016
|
«Комсомольский-на-Амуре городской архив» оцифровал особо ценные документы с помощью «Элар»
В «Комсомольском-на-Амуре городском архиве» оцифровали более 900 дел. В ходе проекта специалисты
|10.12.2015
|
ТТК подключил новые дома к кабельному телевидению в Комсомольске-на-Амуре
Компания ТТК подключила к сети кабельного телевидения (КТВ) еще 63 дома Комсомольска-на-Амуре. В результате услуга кабельного телевидения от макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании ТТК («ТТК-Дальний Восток») стала доступна еще 6,5 тыс. домохозяйств в м
|02.11.2015
|
ТТК запустил кабельное телевидение еще в 148 домах Комсомольска-на-Амуре
Компания ТТК подключила к сети кабельного телевидения (КТВ) еще 148 домов Комсомольска-на-Амуре. В результате услуга кабельного телевидения от макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании ТТК стала доступна еще 14 тыс. домохозяйств в домах по улицам Дикапольц
|22.04.2015
|
ТТК предоставил услуги связи Фонду обязательного медицинского страхования в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
ченного по итогам открытого аукциона, Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» компании ТТК (ТТК-ДВ), предоставил учреждению услугу доступа в интернет на скорости 10 Мбит/с в Хабаровске и 2 Мбит/с в Комсомольске-на-Амуре. «Ежедневно для решения широкого спектра задач по взаимодействию с территориальными подразделениями и лечебными учреждениями, организации контроля качества медицинской пом
|24.09.2014
|
ТТК увеличил охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре
ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на 5,6 тыс. домохозяйств. В результате строительства
|26.08.2014
|
ТТК обеспечил интернетом «Скорую помощь» Комсомольска-на-Амуре
с ТТК, наша работа будет организована максимально эффективно». Станция скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре обслуживает более 100 000 вызовов в год.
|08.04.2014
|
ТТК предоставил услуги связи администрации Комсомольска-на-Амуре
Компания ТТК сообщила о победе в открытом аукционе на предоставление услуг связи администрации Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. В рамках государственного контракта, заключенного по итогам открытого аукциона, «ТТК-Дальний Восток» (ТТК-ДВ), региональное предприятие компании ТТК, пр
|10.10.2013
|
«Ростелеком» возвращает связь в Комсомольск-на-Амуре
артал» доступ к услугам возобновлен почти у 800 абонентов компании. «По предварительным подсчетам в Комсомольске-на-Амуре необходимо заново проложить около 5 км кабеля различной емкости. В перв
|17.05.2013
|
ТТК запускает услугу кабельного телевидения в Комсомольске-на-Амуре
ания ТТК сообщила о начале предоставления услуги кабельного телевидения (КТВ) розничным абонентам в Комсомольске-на-Амуре. Услуга кабельного телевидения от ТТК-Дальний Восток, регионального пре
|17.04.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Комсомольске-на-Амуре
ания ТТК сообщила об увеличении технического охвата сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края на 19,2 тыс. домохозяйств. Как рассказали CNews в опе
|20.11.2012
|
МТС запустила бесплатный Wi-Fi в автобусах и трамваях Комсомольска-на-Амуре
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о реализации проекта по организации Wi-Fi-доступа в интернет в общественном транспорте города. МТС запустила сеть Wi-Fi в автобусах и трамваях Комсомольска-на-Амуре. МТС установила Wi-Fi-роутеры и предоставила возможность бесплатно выходить в интернет на одних из самых протяженных маршрутов в городе Юности — трамвай №1 и автобус №19 п
|26.09.2012
|
ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Комсомольске-на-Амуре
в месяц, в зависимости от выбранной скорости. «До конца текущего года технический охват сети ТТК в Комсомольске-на-Амуре составит более 76 тыс. домохозяйств, что соответствует порядка 70% всег
|12.09.2012
|
МТС запускает цифровое телевидение в Иркутске, Чите и Комсомольске-на-Амуре
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию цифрового кабельного телевидения по технологии DVB-С в Иркутске, Чите и Комсомольске-на-Амуре. Теперь жителям данных городов доступно более 110 телеканалов от МТС в цифровом качестве. Для абонентов МТС переход на цифровое вещание не будет связан с дополнительными з
|16.07.2012
|
Ежемесячный 3G-трафик "МегаФона" в Комсомольске-на-Амуре за первые 100 дней вырос до 17,5 Тб
"МегаФон" в марте 2012 г. развернул в Комсомольске-на-Амуре, а также прилегающих к нему Комсомольском, Амурском и Солнечном районах
|26.09.2007
|
В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100
В Комсомольске-на-Амуре ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) представило публике первый экземпляр российского регионального самолета Sukhoi SuperJet-100 (SSJ), сообщает РБК. Церемонию открыли
|07.06.2007
|
"Сухой" SuperJet-100: французский вклад
тории – самолете Ил-76, а в сентябре – «выкатку», летные испытание опытного самолета SuperJet-100 в Комсомольске-на-Амуре. Сертификация двигателя запланирована на март 2008 года, ввод в эксплуа
|20.10.2006
|
Хакера из Комсомольска-на-Амуре приговорили к году тюрьмы
Центральным районным судом г.Комсомольска-на-Амуре вынесен обвинительный приговор в отношении г-на Неустроева за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоно
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Линник Иван 55 17
|Экшенгер Наталья 81 13
|Оловянников Дмитрий 78 10
|Путин Владимир 3454 6
|Погосян Михаил 22 5
|Егоров Игорь 45 5
|Иванов Сергей 405 4
|Гагарин Юрий 98 4
|Дегтярев Михаил 10 3
|Мурзин Евгений 3 3
|Ермаков Александр 31 3
|Ушацкий Андрей 105 3
|Гусев Алексей 19 2
|Зелин Александр 32 2
|Тимошкин Андрей 8 2
|Федосеева Алла 2 2
|Пронина Антонина 4 2
|Пахомов Владимир 3 2
|Челышев Илья 45 2
|Айзенберг Анна 2 2
|Биккужин Рамиль 70 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Багдасарян Дмитрий 25 2
|Капойко Юрий 2 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Артяков Владимир 8 1
|Белейчев Александр 10 1
|Митюков Александр 3 1
|Васильченко Александр 3 1
|Медведев Александр 15 1
|Беляева Оксана 22 1
|Серго Антон 41 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Сенюк Надежда 33 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Катков Павел 31 1
|Дорофеев Сергей 14 1
|Саркисов Руслан 14 1
|Голицын Сергей 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.