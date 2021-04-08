Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
Публикаций - 58, упоминаний - 66
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Линник Иван 55 14
|Егоров Игорь 40 5
|Барболина Елена 3 1
|Киселев Николай 10 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Карбасов Дмитрий 6 1
|Белоусов Олег 4 1
|Портнов Сергей 3 1
|Гулевич Руслан 6 1
|Львова Галина 4 1
|Баранов Сергей 18 1
|Кузин Вадим 34 1
|Корнеев Алексей 7 1
|Никитин Евгений 10 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Белейчев Александр 9 1
|Митюков Александр 1 1
|Медведев Александр 5 1
|Сыкулев Андрей 58 1
|Кузнецов Евгений 32 1
|Корчевский Александр 2 1
|Ворожейкин Владимир 1 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Путин Владимир 1961 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Сушко Андрей 6 1
|Папшев Андрей 4 1
|Годунов Николай 5 1
|Колесов Александр 19 1
|Калинин Александр 98 1
|Семенов Алексей 67 1
|Бардинцев Игорь 9 1
|Ермаков Александр 10 1
|Марковский Роман 16 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
|Mezzo - телеканал 7 1
|КХЛ HD - телеканал 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858284, в очереди разбора - 761463.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858284, в очереди разбора - 761463.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru