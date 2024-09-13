Скорость мобильного интернета МТС взлетела в осеннем сквере Медиков в Комсомольске-на-Амуре

МТС усилила сеть LTE в Привокзальном районе города юности за счет запуска новой базовой станции. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета выросла на 30% в сквере Медиков, а также на территории других важных социальных объектов и жилых массивов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС построила новую вышку связи в Комсомольске-на-Амуре рядом со сквером медиков, который служит символом признания и уважения к труду медицинских работников. Сквер расположен на перекрестке улиц Пирогова и Вокзальной, где находятся различные медицинские учреждения, такие как железнодорожная больница и поликлиника, детская поликлиника № 7, больница и поликлиника № 4, а также частный медицинский центр «Альтернатива».

Новая скорость мобильного интернета стала доступна в районе ключевых инфраструктурных объектов Привокзального района: участкового пункта полиции №6, лицея №1, школы Айкидо, спортивной школы олимпийского резерва №1, детского дома №8 и др. Также голосовой сигнал и мобильный интернет даже в часы пиковых нагрузок на сеть доступны для жителей домов, расположенных на улицах Гамарника, Пирогова, Вокзальная.

«Рекреационные зоны, парки, важные инфраструктурные объекты, жилые массивы – это те локации, на которые мы ориентируемся при модернизации и строительстве своей сети в Хабаровском крае. МТС учитывает цифровые потребности жителей региона и направляет свои ресурсы туда, где они нужны больше всего. Например, на базовой станции в районе сквера Медиков, который пользуется популярностью у жителей и медицинских работников, после модернизации был зафиксирован рост LTE-трафика в полтора раза, и этот показатель продолжает расти. Поэтому мы активно развиваем телеком-инфраструктуру для удобства жителей и гостей Хабаровского края, а также готовы помогать медицинским учреждениям внедрять современные технологии в повседневную работу», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.