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Митюков Александр

СОБЫТИЯ


05.08.2026 У российских ИТ-шников исчезли конкуренты с высокими зарплатами. В России резкий обвал спроса на курьеров 1
14.12.2023 Ozon запустил «Uber для грузовиков» 1
27.01.2021 Назначен директор филиала МТС в Курганской области 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Митюков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 108 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15749 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1909 1
Uber 357 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1303 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24388 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3244 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7866 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 166059 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19533 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Израиль 2855 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21625 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16046 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8960 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11564 1
INFOLine-Аналитика 78 1
IDC Herzli - Междисциплинарный центр в Герцлии 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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