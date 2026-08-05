Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Митюков Александр
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
|У российских ИТ-шников исчезли конкуренты с высокими зарплатами. В России резкий обвал спроса на курьеров 1
|14.12.2023
|Ozon запустил «Uber для грузовиков» 1
|27.01.2021
|Назначен директор филиала МТС в Курганской области 2
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Митюков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 108 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15749 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1909 1
|Uber 357 1
|КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1303 1
|Рылов Дмитрий 56 1
|Цой Иннокентий 51 1
|Бурмистров Михаил 45 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11564 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462640, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.