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В Комсомольске-на-Амуре «МегаФон» расширил зону LTE-покрытия

Новые скорости мобильного интернета стали доступны для жителей одного из микрорайонов Комсомольска-на-Амуре. Специалисты «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование в районе ТЭЦ-3. Абоненты оператора теперь могут загружать данные на смартфоны со средней скоростью 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция позволила увеличить в Городе юности LTE-покрытиецифровые преобразования коснулись нескольких улиц, в том числе Байкальской, Ермака, Енисейской, Кутузова и участка Северного шоссе. Здесь расположен жилой микрорайон с частной застройкой, промышленные объекты и ТЭЦ, где воспользоваться связью могут несколько тысяч работников станции.

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После запуска базовой станции качество мобильного интернета и голосовых вызовов стало существенно лучше. Инженеры оператора задействовали весь спектр разрешенных диапазонов частот. Это обеспечивает достаточную емкость сети и позволяет разогнать мобильный интернет до комфортных для пользователя скоростей. Они могут без ограничений общаться в мессенджерах, слушать потоковую музыку, пользоваться видеохостингами и онлайн-кинотеатрам. Вместе с тем дополнительный телеком-объект сделал возможным равномерно перераспределить абонентскую нагрузку в черте города.

«Комсомольск-на-Амуре считается главным промышленным центром Хабаровского края. Жители города работают на предприятиях машиностроения, металлургии, нефтепереработки. Качественная и доступная мобильная связь делает жизнь горожан более комфортной. Они могут выйти в интернет по дороге на работу или домой, воспользоваться мобильным банкингом или при необходимости позвонить по видеосвязи. Мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру, чтобы комсомольчане всегда могли воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами в смартфоне, а также позвонить родным и близким», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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