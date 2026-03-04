Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

Samsung Research


СОБЫТИЯ


04.03.2026 Государство оценило в 10 миллиардов производителя бионических протезов 1
26.01.2024 Из главного китайского разработчика ИИ-чипов уволился гендиректор и основатель. Дела компании плохи, несмотря на щедрое финансирование 1
03.10.2022 Samsung тайно и стремительно наращивает штат в России, нанимая специалистов, уволенных конкурентами 1
18.07.2022 «Ушедший» из России Samsung массово набирает сотрудников, в том числе для поддержки «непрямых» закупок 1
11.05.2022 Samsung представила доклад о радиочастотном спектре для сетей 6G 1
10.09.2021 «IT Академия Samsung» начинает работу в Дальневосточном федеральном университете 1
01.11.2019 В московском центр искусственного интеллекта Samsung назначен директор 1
29.10.2019 Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ 2
24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 1
25.09.2019 Samsung объявила об открытии «ИТ Академии Samsung» в Волгограде 1
10.09.2018 Samsung открыла центр искусственного интеллекта в Нью-Йорке 1
28.08.2018 Смартфоны ASUS, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Samsung, Sony легко взломать технологией, созданной для древнего модема 1
25.05.2018 Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G 1
23.05.2018 Samsung открывает в Москве Центр искусственного интеллекта 1
05.03.2018 ВШЭ открывает совместную лабораторию с Samsung Research 1
18.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/ сопровождении ПО" 1
15.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
14.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1
12.10.2004 25 октября состоится семинар "Повышение качества и стандарты в разработке/сопровождении ПО" 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Samsung Research и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10748 14
Intel Corporation 12602 6
Lenovo Motorola 3532 5
Микротест 280 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 611 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 246 4
IBM Global Services 128 4
Siemens AG - Siemens Group 2633 4
Accenture plc 699 4
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 4
HP EDS - Electronic Data Systems 237 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1536 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 149 4
Huawei 4307 3
Microsoft Cambridge Laboratory 2 2
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 56 2
ZTE Corporation 777 2
Google LLC 12372 1
Nvidia Corp 3797 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 232 1
Hayes Corp 6 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1007 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 151 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
Biren Technology 10 1
Cambricon - Cambricon Technologies 9 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1626 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5343 1
Yandex - Яндекс 8673 1
Lenovo Group 2377 1
Qualcomm Technologies 1924 1
Xiaomi 2058 1
LG Electronics 3687 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 53 4
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 4
United Airlines - авиакомпания 93 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 116 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 6 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8346 4
Boeing 1021 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 570 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1550 1
Лента - Сеть розничной торговли 2304 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1371 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13095 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 667 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3291 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19077 9
Стандартизация - Standardization 2255 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25817 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1858 4
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 66 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6037 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7382 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4195 3
mmWave - миллиметровые волны 37 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6657 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1112 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2301 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9511 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2395 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6250 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7491 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3367 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1094 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 47 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1269 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 525 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12355 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7082 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1224 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4061 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 344 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1848 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4273 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13159 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 177 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 760 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17893 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1527 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6060 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10551 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25640 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3793 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3947 1
Samsung Bootcamp - образовательная программа 2 2
Stepik.org - образовательный портал 14 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 2
C/C++ - Язык программирования 857 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
РАН ИСП - Svace 21 1
LineageOS Android Distribution 7 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
University of Oxford - VGG - Visual Geometry Group - нейронная сеть 5 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1176 1
Google Android 14864 1
Linux OS 11073 1
Microsoft Surface - Планшет 442 1
Новые облачные технологии - МойОфис 913 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 965 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 1
Samsung Galaxy 1005 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
Samsung Bixby - Виртуальный ассистент 52 1
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Певнев Сергей 22 2
Лемпицкий Виктор 3 2
Ветров Дмитрий 8 2
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 4 2
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 2
Игнатов Сергей 75 1
Овчинников Алексей 3 1
Сильвестров Алексей 1 1
Бочарников Дмитрий 1 1
Зуев Евгений 4 1
Янина Анастасия 1 1
Волкова Татьяна 4 1
Heck Larry - Хек Ларри 2 1
Seung Sebastian - Сын Себастьян 2 1
Blake Andrew - Блейк Эндрю 3 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Суворов Роман 2 1
Кошель Алексей 1 1
Huttenlocher Daniel - Хаттенлохер Дэниел 1 1
Галушкин Олег 182 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 12
Россия - РФ - Российская федерация 159161 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53657 7
Южная Корея - Республика 6895 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 137 4
США - Торонто 271 3
Великобритания - Кембридж 261 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18445 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 3
Россия - СФО - Новосибирск 4727 3
Южная Корея - Сеул 371 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13601 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18880 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3328 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4351 2
США - Нью-Йорк 3157 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1018 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 2
Канада - Монреаль 72 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 109 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 217 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Китай - Гуандун - Гуандонг 89 1
Казахстан - Республика 5861 1
Европа 24713 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 1
Япония 13584 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6099 1
Швеция - Королевство 3721 1
Индия - Bharat 5742 1
Америка - Американский регион 2192 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Канада 5002 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 628 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1730 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1137 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 9
Английский язык 6908 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5928 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5993 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1376 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2992 4
Образование в России 2583 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6416 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55312 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3746 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5941 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1969 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
Blacklist - Чёрный список 677 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51559 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17508 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3742 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5352 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2930 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8235 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 673 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 442 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4280 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10586 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2083 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20520 1
Bloomberg 1563 3
SecurityAffairs.co 5 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1174 1
Tom’s Hardware 542 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2230 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Berg Insight 19 1
Microsoft Research 142 1
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1310 3
Samsung Исследовательский центр 8 2
РАН - Российская академия наук 2046 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 407 2
University of Oxford - Оксфордский университет 209 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 14 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 66 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
ВолГАУ ФГБОУ ВО - Волгоградский ГАУ - Волгоградский государственный аграрный университет 6 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 32 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 233 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 203 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 205 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 432 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 687 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2601 1
Scopus Award 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423193, в очереди разбора - 726794.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240