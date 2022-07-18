«Ушедший» из России Samsung массово набирает сотрудников, в том числе для поддержки «непрямых» закупок

Приостановившая поставки в Россию смартфонов и телевизоров Samsung ищет специалиста «непрямых» закупок для московского представительства компании. Как рассказал CNews источник, близкий к авторизованной рознице Samsung в России, магазины фактически торгуют «серым» товаром, предназначенным для стран ЕАЭС.

Samsung набирает персонал

Как выяснил CNews, Samsung, несмотря на приостановку деятельности в России, продолжает набирать персонал в нашей стране. Помимо поиска менеджеров и руководителей, компания ищет сотрудника для «непрямых» закупок техники Samsung.

Так, Samsung Electronics Rus Company с конца июня 2022 г. опубликовала 19 вакансий на ресурсе HeadHunter. Среди них — руководитель отдела бытовой электроники, региональный менеджер, менеджер по работе с ключевыми клиентами и пр. Почти все вакансии территориально относятся к Москве, за исключением двух (Владивосток и Новосибирск).

Помимо Samsung Electronics Rus, специалистов ищет и Samsung Research Russia (Исследовательский центр Samsung в России). Центром с 21 июня 2022 г. было опубликовано 22 вакансии: научные специалисты, программисты и разработчики, а также руководитель проекта. Все вакансии относятся к Москве.

Специалист «непрямых» закупок

CNews обратил внимание на вакансию специалиста группы контроля закупок для московского офиса Samsung. Она опубликована Samsung Electronics Rus 12 июля 2022 г. на HeadHunter. Согласно описанию вакансии, в обязанности будущего специалиста будет входить поддержка процесса выбора поставщиков по «непрямым» закупкам.

«Типы закупок, подпадающих под контроль: любые закупки, кроме закупок продуктов марки Самсунг на заводах Самсунг (любые непрямые закупки) в рамках вверенной категории», — говорится в описании вакансии.

Samsung в России ищет специалиста по «непрямым» закупкам техники

Как рассказал CNews источник, близкий к авторизованной рознице Samsung в России, магазины фактически торгуют серым товаром, предназначенным для стран ЕАЭС (Евразийского экономического союза: в него помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

«Официально Samsung не одобряет продажи серого товара в авторизованной рознице, но делает вид, что не понимает, откуда берется товар, — утверждает источник. — Их официальная позиция: в магазинах можно продавать только белый товар».

По словам источника CNews, сейчас сформировалось два вида «серого» товара. Один из них полностью контрабандный (это товар, который предназначен для продажи в любых других странах), второй — «условно серый», т. к. это товар предназначен для стран ЕАЭС, у которых есть сертификация Ростеста. «Второй тип "серого" товара считается относительно честным,— говорит он. — Сейчас в магазинах фирменной розницы Samsung по сути торгуют именно им, хотя он предназначен для ЕАЭС».

«Samsung ничего не грузит, но закрывает глаза на то, какой товар попадает в Россию, считая, что авторизованные ритейлеры продают остатки», — продолжает он. По мнению источника, вендор поддерживает связь со своей розницей, возможно, «в надежде каким-то образом сохранить присутствие на российском рынке».

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CNews ожидает от российского и южнокорейского представительств Samsung комментариев по данному вопросу.

Остается неясным, активизировал ли Samsung поиск сотрудников с конца июня 2022 г. или же не прекращал набор персонала в принципе. На ресурсе HeadHunter нет возможности посмотреть вакансии, перемещенные в архив (неактивные на данный момент). Представители ресурса отказались предоставить CNews данные о вакансиях Samsung за предыдущие месяцы.

Другие вакансии, связанные с СНГ

Помимо специалиста «непрямых» закупок, российское представительство Samsung ищет менеджера по мониторингу продукта. В его обязанность входит «тесное сотрудничество с дочерними компаниями Samsung в СНГ и штаб-квартирой Samsung», говорится на ресурсе HeadHunter.

Также Samsung Electronics Rus ищет специалиста по контролю, в обязанности которого должен входить контроль и анализ эффективности логистики в регионе СНГ. Оба специалиста разыскиваются для московского офиса вендора.

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Остается неясным, активизировал ли поиск сотрудников Samsung с конца июня или же не прекращал набор персонала в принципе. На ресурсе HeadHunter нет возможности посмотреть вакансии, перемещенные в архив (не активные на данный момент). В том числе, представители ресурса отказались предоставить данные по вакансиям Samsung за предыдущие месяцы.

Приостановка деятельности Samsung в России

Samsung присоединилась к числу компаний, покинувших российский рынок, в начале марта 2022 г. По данным Bloomberg, компания приостановила поставки в Россию телевизоров, бытовой техники, ПК, чипов и смартфонов. Представитель Samsung заявил тогда ТАСС, что поставки товаров Samsung в Россию приостановлены лишь временно, но не уточнил, как долго это продлится. Он также добавил, что сервисное обслуживание и приложения Samsung продолжат работать, как и ее фирменные магазины.

В марте Samsung также приостановила сборку телевизоров на своем заводе в Калужской области. Но в начале июня компания частично возобновила его работу. По информации «Коммерсанта», завод будет работать не более трех дней в неделю, что ударит по объемам выпущенной продукции. Однако, как сообщили изданию представители Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона, выпущенная на нем техника будет направлена в страны ближнего зарубежья.