В России остановлено производство телевизоров Samsung

Samsung прекратила выпуск своих ТВ на собственном заводе в Калужской области. Основная причина – проблемы с логистикой и невозможность ввоза в Россию необходимых комплектующих. В начале марта 2022 г. Samsung остановила поставки в Россию своей техники из-за рубежа, что может в итоге вылиться в частичное или полное отсутствие ТВ компании в российских магазинах. LG планирует в обозримом будущем последовать ее примеру и тоже остановить свой завод в Подмосковье.

Новых телевизоров Samsung не будет

Компания Samsung приостановила сборку телевизоров на своем заводе в Калужской области, пишет профильный портал SamMobile. Причиной стала нехватка компонентов, включая ЖК-панели, вызванная проблемами с логистикой.

Она, в свою очередь, стала следствием международных санкций, обрушившихся на Россию со стороны десятков стран в ответ на спецоперацию в ДНР и ЛНР. В результате большинство логистических цепочек было разорвано, а поставки по оставшимся затруднены из-за нестабильного курса рубля.

В начале марта 2022 г., сославшись на все те же проблемы с логистикой, Samsung прекратила поставки в Россию своей продукции. Это коснулось, в том числе, смартфонов, хотя Samsung – лидер на мобильном рынке России, а также бытовой техники. Спустя несколько дней ограничения распространились и на телевизоры.

Приобрести телевизоры Samsung в России станет непросто

На вопрос CNews о сроках приостановки выпуска ТВ в Калуге представители Samsung на момент публикации материала ответить не смогли.

14 лет истории

Свой завод в Калужской области (ООО «Самсунг электроникс Рус Калуга») Samsung построила еще 14 лет назад на севере региона в Боровском районе на 85 километре Киевского шоссе, вложив в него $250 млн. Он заработал в первых числах сентября 2008 г.

Стоит отметить, что это даже не завод, а полноценный заводской комплекс, состоящий из цехов сборки готовой продукции и производства печатных плат и микросхем. Также в его составе есть отдельный цех термопластового литья. В сумме вся площадь помещений составляет в пределах 40,6 тыс. кв. м. На нем выпускались не только телевизоры, но и бытовая техника, включая стиральные машины, которые затем экспортировались в различные страны Европы.

Что касается выпуска именно ТВ, то калужский завод Samsung собирал львиную долю всех телевизоров компании, присутствующих в отечественной рознице. Точное количество выпускаемых на нем телевизоров не установлено.

Samsung регулярно модернизировала производственные линии своего российского завода. Так, в 2018 г. на нем началась сборка ряда телевизоров с разрешением 8К – самым высоким на конец марта 2022 г. в сегменте пользовательских ТВ.

Завод очень важен, и не только для россиян

От приостановки производства телевизоров Samsung в России могут пострадать не только россияне. В стране может возникнуть дефицит этих моделей, но дело еще и в том, что продукция завода экспортировалась в целый ряд других стран.

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Так, завод осуществлял прямые поставки в Казахстан, Молдавию и Монголию, а через российское представительство Samsung собранные на нем ТВ отгружались в Азербайджан, Армению, Белоруссию и Грузию. Офис Samsung в Казахстане перенаправлял их в Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

На момент публикации материала не было известно, есть ли у Samsung в России партнеры по выпуску телевизоров на собственных фабриках.

Плюс ко всему, калужский завод Samsung – это сотни рабочих мест. На июль 2019 г. на нем работало свыше 1000 жителей Калужской области. Пока неясно, как приостановка производства ТВ отразится на их трудовой деятельности.

Стоит отметить также, что компания (ООО «Самсунг электроникс Рус Калуга») с уставным капиталом свыше 4,69 млрд руб. не имеет российских совладельцев. Согласно ЕГРЮЛ, она на 100% принадлежит корейской акционерной компании «Самсунг электроникс Кою, ЛТД.».

Не Samsung единой

В ситуации, аналогичной той, в которой находится Samsung, оказалась еще одна южнокорейская компания – LG. Утверждая, что испытывает трудности с поставкой техники в Россию, она отстранилась от этого рынка во второй половине марта 2022 г. Теперь в Россию временно не поступают ее холодильники, сплит-системы и прочая техника. Смартфонов это не касается – LG еще в апреле 2021 г. прекратила их разработку, окончательно проиграв конкуренцию китайским компаниям, а также американской Apple и той же Samsung.

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Теперь же LG изучает возможность остановки собственного завода в России, пишет корейский портал The Elec. Он находится в Рузском районе Московской области и занимается производством телевизоров и бытовой техники. На момент публикации материала решение об остановке его конвейеров принято не было.