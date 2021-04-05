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LG прекращает выпуск смартфонов, не выдержав конкуренции

Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

LG полностью прекращает разработку и производство смартфонов. Их выпуск будет свернут 31 июля 2021 г. – компания не выдержала конкуренции со стороны Samsung, Apple, Xiaomi и других сильных игроков. LG сосредоточится на других сферах деятельности, включая интернет вещей, искусственный интеллект и технологии для электромобилей.

Смартфонов LG больше не будет

Компания LG сообщила о полном прекращении производства смартфонов. Она пыталась продать свое мобильное подразделение другой компании и даже рассматривала его сокращение и оптимизацию, но оба эти плана реализовать не удалось.

Выпуск смартфонов LG продлится до 31 июля 2021 г., после чего она сконцентрируется на других секторах своего присутствия, в особенности на решениях для бизнеса, интернете вещей и технологиях для электромобилей. В официальном заявлении компании также упомянуты сферы робототехники, умного дома и искусственного интеллекта, а мобильный сегмент мирового рынка в нем охарактеризован как «чрезвычайно конкурентный».

В заявлении LG сказано, что потребители, пользующиеся смартфонами LG, не останутся без сервисной поддержки и программного обеспечения. Компания собирается выпускать апдейты «в течение определенного периода», продолжительность которого будет напрямую зависеть от региона. На запрос CNews о том, как долго будет длиться поддержка российских пользователей, представители LG на момент публикации материала ответить не смогли.

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Мир лишился крупного производителя мобильных устройств

В своем заявлении LG заверила, что намерена сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса по производству смартфонов. В то же время судьба работников ее мобильного подразделения пока не определена. «Детали, связанные с трудоустройством, будут определены на местном уровне», – говорится в заявлении.

Расцвет эпохи смартфонов LG

LG вышла на рынок смартфонов в 2009 г., спустя два года после релиза самого первого Apple iPhone и через год после появления первого Android-смартфона. До этого компания выпускала классические сотовые телефоны, пользовавшиеся популярностью во многих странах мира, включая Россию.

LG сразу сделала ставку на Android, хотя у нее также были попытки открыть для себя сегмент смартфонов на Firefox OS и Windows Phone. В настоящее время обе эти платформы не поддерживаются и не развиваются – они проиграли конкуренцию Apple iOS и Google Android.

LG известна своими смелыми экспериментами по части внешнего вида и эргономики своих смартфонов. Пока другие компании выпускали плюс-минус одинаковые с точки зрения устройства, LG еще в августе 2013 г. выпустила модель G2 – флагманский моноблок с кнопками включения и регулировки громкости, расположенными сзади, а не на боковом торце.

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LG любила использовать нестандартные решения в своих смартфонах. Это модель G2

Решение оказалось спорным и не прижилось, но LG продолжила экспериментировать и через год выпустила модель G3 и экраном 5,4 дюйма и гигантским по тем временам разрешением Quad HD – 2560x1440 точек. Даже в 2021 г. подавляющее большинство смартфонов поставляются с различными вариациями Full HD-дисплеев, то есть с более низким разрешением.

Следующий свой флагман, G4, LG оснастила задней панелью, отделанной натуральной кожей.

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LG G4

В феврале 2016 г. она выпустила модель G5, получившую модульный форм-фактор. Смартфон можно было оснащать дополнительными модулями – более емкой батареей, цифро-аналоговым преобразователем или различными аксессуарами, в том числе и для камеры.

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Модульный LG G5

Эта идея тоже не вызвала интерес у пользователей, и с выходом G6 LG временно прекратила экспериментировать с флагманами.

Проблемы и закат смартфонов компании

В то же время, несмотря на смелые решения, LG никогда не была лидером рынка смартфонов. Последним ее успешным кварталом на этом рынке в плане финансов стал I квартал 2015 г. – со следующего отчетного периода ее мобильное подразделение начало приносить убытки и за шесть лет в плюс не вышло ни разу.

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Искусственный интеллект

В I квартале 2015 г. LG, по данным исследовательской компании IDC, занимала четвертую строчку в мировом рейтинге производителей смартфонов с долей в размере 4%, такой же, как у Xiaomi и ZTE. Впереди нее были Huawei (5%), Apple (13%) и Samsung (24%). При этом во II квартале 2014 г. LG удерживала 4,9% рынка, уступая Lenovo (5,4%), Huawei (6,9%), Apple (11,9%) и Samsung (25,2%).

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Спрос на мобильники LG не был высоким

Впервые о возможном прекращении производства смартфонов LG, как сообщал CNews, стало известно в конце января 2021 г. Об этом в своем письме сотрудникам компании прямо сообщил гендиректор LG Квон Бонг-Сок (Kwon Bong-seok). Тогда компания еще не планировала закрывать бизнес – она хотела продать его или немного сократить, чтобы удержать на плаву.

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Смартфоны не приносили LG прибыли годами

Тем не менее, в конце марта выяснилось, что покупателей на смартфоны LG так и не нашлось – компания вела переговоры с не имеющим отношения к смартфонам автогигантом Volkswagen и вьетнамской компанией Vingroup JSC (производит смартфоны с 2018 г. под брендом Vsmart), но они ни к чему не привели и в итоге были прекращены. Это стало последней каплей, и сегодня (5 апреля 2021 г.), руководство LG объявило о закрытии этого ответвления бизнеса компании.

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Заявление LG о закрытии мобильного подразделения

Но стоит отметить, что LG до последнего продолжала экспериментировать со смартфонами, даже после неудачи с G2 и G5. Например, осенью 2020 г. компания выпустила модель Wing, отличающуюся от всех существующих моделей тем, что ее основной экран может поворачиваться на 90 градусов и скрывает еще один полнофункциональный мини-тачскрин.

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Wing, один из последних экспериментов LG

Премьера LG Wing состоялась в середине сентября 2020 г., а старт продаж – месяцем позже, и LG ориентировалась в первую очередь на покупателей именно из Южной Кореи. Она рассчитывала до конца 2020 г. реализовать 2 млн его экземпляров в этой стране, но, как сообщал CNews, ее надежды не сбылись – на деле смартфон провалился в продаже, и LG смогла продать лишь 50 тыс. его экземпляров.

В январе 2021 г. LG показала смартфон Rollable, отличительная черта которого – экран, способный в буквальном смысле растягиваться, увеличиваясь в размерах.

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LG никогда не выпустит такой смартфон

Продемонстрировав свою новинку, LG не уточнила, когда именно планирует запустить ее на рынок, и сколько она будет стоить. В настоящее время разработка Rollable прекращена – смартфон никогда не поступит в продажу, по крайней мере, под брендом LG.



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