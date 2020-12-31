Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео

Смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами, один из которых способен поворачиваться на 90 градусов, не привлек внимание потребителей, даже несмотря на свой уникальный форм-фактор. Поступивший в продажу в октябре 2020 г., он разошелся тиражом всего в 50 тыс. копий у себя на родине, хотя LG рассчитывала на 2 млн проданных экземпляров.

Инновации никому не интересны?

Смартфон Wing компании LG с уникальным по современным меркам форм-фактором (его дисплей умеет поворачиваться на 90 градусов) провалился в продаже. LG рассчитывала до конца 2020 г. реализовать 2 млн его экземпляров в Южной Корее, но на деле смогла продать лишь 50 тыс., пишет Herald Corporation. Это примерно 10% от количества экземпляров флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20, купленных в Южной Корее за тот же период времени. Сам Note 20 был анонсирован раньше LG Wing - в августе 2020 г., и он выпускается в классическом моноблочном форм-факторе с пластиковым корпусом.

Премьера LG Wing состоялась в середине сентября 2020 г., а старт продаж – месяцем позже, и LG ориентировалась в первую очередь на покупателей именно из Южной Кореи – в родной для себя стране она установила цену на него в пределах 800 евро (73,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2020 г.), тогда как европейцам она продает его по 1100 евро (100,5 тыс. руб.).

Покупатели отдали предпочтение Galaxy Note 20 в обычном форм-факторе

В России этот смартфон на момент публикации материала представлен не был.

Что не так с LG Wing

Причины провала Wing даже в Южной Корее пока остаются неизвестными. Главная особенность смартфона – это его основной экран, способный поворачиваться на 90 градусов и скрывающий под собой еще один дисплей. В раскрытом состоянии смартфон по своей форме, пишет The Verge, напоминает одну из фигур в «Тетрисе». Среди существующих смартфонов ни у одного нет подобного форм-фактора, а саму идею поворотного экрана LG почерпнула у производителей классических сотовых телефонов – в начале XXI века так называемые «ротаторы» были в коллекции у многих вендоров: Nokia, к примеру, выпускала модели 7370 и Е81, а у Motorola была Aura.

Nokia 7370, один из многочисленных классических ротаторов

LG даже пыталась продвигать Wing при помощи операторов связи – к примеру, корейский оператор U+ предлагал его своим абонентам с 50-процентной скидкой. Помимо этого, LG запустила достаточно агрессивную рекламную кампанию, включающую многочисленные обзоры Wing популярными YouTube-блогерами, а также появление смартфона в телешоу и даже нескольких фильмах. Нужного эффекта, тем не менее, все эти усилия не принесли.

Что умеет LG Wing

На мировом рынке смартфонов LG не входит даже в топ-7 крупнейших производителей. По статистике Counterpoint Research за III квартал 2020 г. первые семь мест в рейтинге занимали: Samsung (22%), Huawei (14%), Xiaomi (13%), Apple (11%), Oppo (8%), Vivo (8%) и Realme (4%). LG приходится делить оставшиеся 20% рынка с десятками других производителей.

Зачем смартфону два дисплея

Wing – это первый представитель новой линейки смартфонов LG под названием Explorer Project. В рамках этой серии компания собиралась и дальше экспериментировать с форм-факторами мобильных устройств, но неудача с первенцем может побудить ее отказаться от этой затеи.

Один из вариантов совместного использования двух дисплеев

Установка поворотного экрана и дополнительного экрана к нему – это возможность расширения возможностей смартфона. Так, еще на этапе его разработки LG сотрудничала с несколькими крупными разработчиками ПО, даже с Google, чтобы потенциал ее нового смартфона полностью раскрывался в их приложениях. Как итог, в том же YouTube на основном экране Wing можно смотреть ролики, тогда как на дополнительном будет отображаться блок комментариев. Подобный трюк срабатывает и в ряде стриминговых сервисов – фильм или сериал на основном экране, а на дополнительном – информация о кино или о снявшихся в нем актерах.

В обычных видеоплеерах второй экран LG Wing заменяет собой пульт управления – на нем отображается прогресс-бар, кнопки паузы и остановки воспроизведения и другие функции.

Не флагман, но и не бюджетник

В своем новом Wing LG сделала ставку именно на форм-фактор и не стала превращать его во флагманское устройство. По характеристикам смартфон немного недотягивает до топовых решений из-за своего процессора среднего уровня – Qualcomm Snapdragon 765G (восемь ядер Kryo 475 до 2,4 ГГц, техпроцесс 7 нм, видеокарта Adreno 620). Литера G в названии – от слова Gaming.

Фронтальная камера у LG Wing выдвижная

Wing вышел в комплекте с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ на выбор. Его основной поворотный экран – это матрица P-OLED FullVision с плотностью 395 пикселей на дюйм, диагональю 6,8 дюймов, разрешением Full HD + (2460х1080 точек) и соотношением сторон 20,5:9. Под собой он скрывает полноцветный мини-экран на 3,9 дюйма (G-OLED, 419 пикселей на дюйм, 1240х1080 точек, формат 1,15:1).

Основная камера смартфона состоит их трех сенсоров: основной (64 Мп, диафрагма f/1.8, размер пикселя 0,8 мкм, угол обзора 78 градусов), широкоугольный (13 Мп, f/1.9, 1мкм, 117 градусов) и еще один широкоугольный (12 Мп, f/2.2, 1,4 мкм, 120 градусов). Камера пишет 4К-видео, поддерживает HDR и имеет 6-осевую оптическую стабилизацию.

Фронтальный модуль здесь механизированный – он скрыт в корпусе выезжает при активации приложения «Камера». В его составе есть только один сенсор на 32 Мп (f/1.9, 0,8 мкм, 80 градусов).

LG Wing укомплектован батареей на 4000 мАч с быстрой зарядкой по USB-C 3.1 Gen 1 (Quick Charge 4), модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, ресиверами GPS и ГЛОНАСС, чипом NFC и сканером отпечатков пальцев. Смартфон весит 260 граммов при размерах 170х75х11 мм.