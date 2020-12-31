Смартфон с удивительным экраном, которого больше нигде нет, провалился в продаже. Видео
Смартфон-ротатор LG Wing с двумя экранами, один из которых способен поворачиваться на 90 градусов, не привлек внимание потребителей, даже несмотря на свой уникальный форм-фактор. Поступивший в продажу в октябре 2020 г., он разошелся тиражом всего в 50 тыс. копий у себя на родине, хотя LG рассчитывала на 2 млн проданных экземпляров.
Инновации никому не интересны?
Смартфон Wing компании LG с уникальным по современным меркам форм-фактором (его дисплей умеет поворачиваться на 90 градусов) провалился в продаже. LG рассчитывала до конца 2020 г. реализовать 2 млн его экземпляров в Южной Корее, но на деле смогла продать лишь 50 тыс., пишет Herald Corporation. Это примерно 10% от количества экземпляров флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20, купленных в Южной Корее за тот же период времени. Сам Note 20 был анонсирован раньше LG Wing - в августе 2020 г., и он выпускается в классическом моноблочном форм-факторе с пластиковым корпусом.
Премьера LG Wing состоялась в середине сентября 2020 г., а старт продаж – месяцем позже, и LG ориентировалась в первую очередь на покупателей именно из Южной Кореи – в родной для себя стране она установила цену на него в пределах 800 евро (73,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 декабря 2020 г.), тогда как европейцам она продает его по 1100 евро (100,5 тыс. руб.).
В России этот смартфон на момент публикации материала представлен не был.
Что не так с LG Wing
Причины провала Wing даже в Южной Корее пока остаются неизвестными. Главная особенность смартфона – это его основной экран, способный поворачиваться на 90 градусов и скрывающий под собой еще один дисплей. В раскрытом состоянии смартфон по своей форме, пишет The Verge, напоминает одну из фигур в «Тетрисе». Среди существующих смартфонов ни у одного нет подобного форм-фактора, а саму идею поворотного экрана LG почерпнула у производителей классических сотовых телефонов – в начале XXI века так называемые «ротаторы» были в коллекции у многих вендоров: Nokia, к примеру, выпускала модели 7370 и Е81, а у Motorola была Aura.
LG даже пыталась продвигать Wing при помощи операторов связи – к примеру, корейский оператор U+ предлагал его своим абонентам с 50-процентной скидкой. Помимо этого, LG запустила достаточно агрессивную рекламную кампанию, включающую многочисленные обзоры Wing популярными YouTube-блогерами, а также появление смартфона в телешоу и даже нескольких фильмах. Нужного эффекта, тем не менее, все эти усилия не принесли.
На мировом рынке смартфонов LG не входит даже в топ-7 крупнейших производителей. По статистике Counterpoint Research за III квартал 2020 г. первые семь мест в рейтинге занимали: Samsung (22%), Huawei (14%), Xiaomi (13%), Apple (11%), Oppo (8%), Vivo (8%) и Realme (4%). LG приходится делить оставшиеся 20% рынка с десятками других производителей.
Зачем смартфону два дисплея
Wing – это первый представитель новой линейки смартфонов LG под названием Explorer Project. В рамках этой серии компания собиралась и дальше экспериментировать с форм-факторами мобильных устройств, но неудача с первенцем может побудить ее отказаться от этой затеи.
Установка поворотного экрана и дополнительного экрана к нему – это возможность расширения возможностей смартфона. Так, еще на этапе его разработки LG сотрудничала с несколькими крупными разработчиками ПО, даже с Google, чтобы потенциал ее нового смартфона полностью раскрывался в их приложениях. Как итог, в том же YouTube на основном экране Wing можно смотреть ролики, тогда как на дополнительном будет отображаться блок комментариев. Подобный трюк срабатывает и в ряде стриминговых сервисов – фильм или сериал на основном экране, а на дополнительном – информация о кино или о снявшихся в нем актерах.
В обычных видеоплеерах второй экран LG Wing заменяет собой пульт управления – на нем отображается прогресс-бар, кнопки паузы и остановки воспроизведения и другие функции.
Не флагман, но и не бюджетник
В своем новом Wing LG сделала ставку именно на форм-фактор и не стала превращать его во флагманское устройство. По характеристикам смартфон немного недотягивает до топовых решений из-за своего процессора среднего уровня – Qualcomm Snapdragon 765G (восемь ядер Kryo 475 до 2,4 ГГц, техпроцесс 7 нм, видеокарта Adreno 620). Литера G в названии – от слова Gaming.
Wing вышел в комплекте с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ на выбор. Его основной поворотный экран – это матрица P-OLED FullVision с плотностью 395 пикселей на дюйм, диагональю 6,8 дюймов, разрешением Full HD + (2460х1080 точек) и соотношением сторон 20,5:9. Под собой он скрывает полноцветный мини-экран на 3,9 дюйма (G-OLED, 419 пикселей на дюйм, 1240х1080 точек, формат 1,15:1).
Основная камера смартфона состоит их трех сенсоров: основной (64 Мп, диафрагма f/1.8, размер пикселя 0,8 мкм, угол обзора 78 градусов), широкоугольный (13 Мп, f/1.9, 1мкм, 117 градусов) и еще один широкоугольный (12 Мп, f/2.2, 1,4 мкм, 120 градусов). Камера пишет 4К-видео, поддерживает HDR и имеет 6-осевую оптическую стабилизацию.
Фронтальный модуль здесь механизированный – он скрыт в корпусе выезжает при активации приложения «Камера». В его составе есть только один сенсор на 32 Мп (f/1.9, 0,8 мкм, 80 градусов).
LG Wing укомплектован батареей на 4000 мАч с быстрой зарядкой по USB-C 3.1 Gen 1 (Quick Charge 4), модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, ресиверами GPS и ГЛОНАСС, чипом NFC и сканером отпечатков пальцев. Смартфон весит 260 граммов при размерах 170х75х11 мм.