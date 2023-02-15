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Индексная книга (каталог) CNews*
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Unimax UMX Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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15.02.2023 Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro

Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал старт продаж Tecno Phantom X2 Pro – флагманского смартфона с первым в мире блоком камер, оснащенным выдвижным портретным объективом. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Phantom X2 Pro оснащен 50 МП выдвижным портрет
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro

15 августа 2020 г. состоится официальный старт продаж нового флагманского смартфона CAMON 15 Pro компании TECNO Mobile. Он поступит в продажу в торговые сети DNS, «Связной», «Цифроград», «Ситилинк» и салоны связи Tele2 по всей территории России. Также мо
03.07.2020 Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена

Standby позволяет использовать сразу две активные сим-карты. В России Honor 30S доступен в трёх цветах переливающегося корпуса: полночный чёрный, неоновый фиолетовый и титановый серебристый. Продажи флагманского смартфона Honor 30S начнутся 3 июля в каналах официальных партнеров бренда и 6 июля в интернет-магазине Honor. Рекомендуемая розничная цена смартфона в версии 6 ГБ + 128 ГБ состави
19.03.2020 OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена

OPPO объявила о старте продаж флагманского смартфона Find X2 с профессиональными визуальными возможностями экрана, универсальной тройной камерой и мощным процессором. Онлайн-презентация продукта состоялась 06 марта 2020 год
14.04.2017 LG Electronics начинает продажи флагманского смартфона 2017 года LG G6 в России

LG Electronics начала продажи флагманского смартфона 2017 года LG G6 в России. Смартфон оснащен дисплеем с новым соотношением сторон 18:9 (2:1), технологией Dolby Vision, обеспечивающей качество изображения, широкоугольными
29.12.2016 Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото

Umi после ребрендинга объявила о предстоящем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 2016 году – такие
05.08.2015 Опубликованы фотографии будущего флагманского смартфона Microsoft

Фотографии прототипа Пользователи китайского интернет-форума WPXAP.com опубликовали фотографии прототипа нового флагманского смартфона Microsoft Lumia. Издание The Verge утверждает, что это подлинный прототип. Оно также уточнило, что устройство на фотографии предназначено для тестирования — обязательной

20.09.2013 Sony начинает продажи в России нового защищенного флагманского смартфона. ЦЕНА

Компания Sony объявила о намерении приступить к продажам в России нового флагманского смартфона Sony Xperia Z1 с сегодняшнего дня, 20 сентября. Xperia Z1 под кодовым именем Honami был официально представлен в Берлине на выставке IFA в начале сентября. Устройство ста
27.05.2011 Samsung показала аксессуары для флагманского смартфона Galaxy S II

Компания Samsung Electronics представила в России аксессуары для флагманского смартфона Galaxy S II. Среди них: автомобильный комплект, настольная подставка, защитная крышка с функцией подзарядки, акустический усилитель звука, HDTV адаптер, кожаный бежевый и
04.06.2010 Samsung начинает продажи флагманского смартфона на Android

Компания Samsung объявила о начале европейских продаж флагманского смартфона Samsung Galaxy S (GT-I9000), о мировой поддержке которого, как утверждает Samsung, уже заявило около 100 операторов мобильной связи. Европейский регион выбран компанией к

Публикаций - 246, упоминаний - 246

Unimax UMX и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 99
Apple Inc 13156 52
Xiaomi - Сяоми 2232 36
Google LLC 12690 31
Huawei 4677 30
LG Electronics 3735 27
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 25
Qualcomm Technologies 1974 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
HTC Corporation 1512 19
Sony 6739 17
MediaTek - Ralink 595 14
BBK OPPO Electronics 484 12
X Corp - Twitter 2938 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 11
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 10
Microsoft Corporation 25775 10
BBK OnePlus 298 9
МегаФон 10742 8
Lenovo Motorola 3566 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Lenovo Group 2447 7
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Transsion Holdings 69 6
Intel Corporation 12811 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
HMD Global - Nokia 144 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Nvidia Corp 4002 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
BBK Electronics Corp 332 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 4
HP Inc. 5883 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
AT&T Inc 1726 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Связной ГК 1401 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Carl Zeiss AG 307 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Евросеть 1421 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
USF - The Universal Service Fund 1 1
BMW Group 482 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Альфа-Групп 745 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Русский стандарт Банк 509 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
CNIPA - China National Intellectual Property Administration - Китайское бюро патентов - Китайское национальное управление интеллектуальной собственности 8 1
KIPRIS - Korea Intellectual Property Rights Information Service - Корейской патентной службой - Офис интеллектуальной собственности Республики Корея 2 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
Церковь Вечности 11 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 220
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 121
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 105
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 93
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 80
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 75
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 62
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 62
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 48
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 47
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 46
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 45
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 45
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 42
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 38
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 34
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 30
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 30
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 28
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 27
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 26
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 22
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PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 21
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 97
Google Android 15244 82
Samsung Galaxy 1035 46
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 32
Samsung Galaxy Note 702 29
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 29
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 27
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 26
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 25
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 25
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
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Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 19
Honor Magic 76 17
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 15
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Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 13
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Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 12
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
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Испания - Каталония - Барселона 752 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
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Видеокамера - Видеосъёмка 720 10
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