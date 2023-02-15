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Unimax UMX Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|15.02.2023
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Tecno объявляет старт продаж флагманского смартфона Phantom X2 Pro
Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал старт продаж Tecno Phantom X2 Pro – флагманского смартфона с первым в мире блоком камер, оснащенным выдвижным портретным объективом. Об этом CNews сообщили представители Tecno. Tecno Phantom X2 Pro оснащен 50 МП выдвижным портрет
|14.08.2020
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В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro
15 августа 2020 г. состоится официальный старт продаж нового флагманского смартфона CAMON 15 Pro компании TECNO Mobile. Он поступит в продажу в торговые сети DNS, «Связной», «Цифроград», «Ситилинк» и салоны связи Tele2 по всей территории России. Также мо
|03.07.2020
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Honor начинает российские продажи флагманского смартфона Honor 30S. Цена
Standby позволяет использовать сразу две активные сим-карты. В России Honor 30S доступен в трёх цветах переливающегося корпуса: полночный чёрный, неоновый фиолетовый и титановый серебристый. Продажи флагманского смартфона Honor 30S начнутся 3 июля в каналах официальных партнеров бренда и 6 июля в интернет-магазине Honor. Рекомендуемая розничная цена смартфона в версии 6 ГБ + 128 ГБ состави
|19.03.2020
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OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена
OPPO объявила о старте продаж флагманского смартфона Find X2 с профессиональными визуальными возможностями экрана, универсальной тройной камерой и мощным процессором. Онлайн-презентация продукта состоялась 06 марта 2020 год
|14.04.2017
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LG Electronics начинает продажи флагманского смартфона 2017 года LG G6 в России
LG Electronics начала продажи флагманского смартфона 2017 года LG G6 в России. Смартфон оснащен дисплеем с новым соотношением сторон 18:9 (2:1), технологией Dolby Vision, обеспечивающей качество изображения, широкоугольными
|29.12.2016
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Umi начинает продажи нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro. Фото
Umi после ребрендинга объявила о предстоящем начале продаж нового флагманского смартфона Umidigi Z Pro – первого смартфона на базе процессора MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры. Система из двух сенсоров основной камеры стала хитом в 2016 году – такие
|05.08.2015
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Опубликованы фотографии будущего флагманского смартфона Microsoft
Фотографии прототипа Пользователи китайского интернет-форума WPXAP.com опубликовали фотографии прототипа нового флагманского смартфона Microsoft Lumia. Издание The Verge утверждает, что это подлинный прототип. Оно также уточнило, что устройство на фотографии предназначено для тестирования — обязательной
|20.09.2013
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Sony начинает продажи в России нового защищенного флагманского смартфона. ЦЕНА
Компания Sony объявила о намерении приступить к продажам в России нового флагманского смартфона Sony Xperia Z1 с сегодняшнего дня, 20 сентября. Xperia Z1 под кодовым именем Honami был официально представлен в Берлине на выставке IFA в начале сентября. Устройство ста
|27.05.2011
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Samsung показала аксессуары для флагманского смартфона Galaxy S II
Компания Samsung Electronics представила в России аксессуары для флагманского смартфона Galaxy S II. Среди них: автомобильный комплект, настольная подставка, защитная крышка с функцией подзарядки, акустический усилитель звука, HDTV адаптер, кожаный бежевый и
|04.06.2010
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Samsung начинает продажи флагманского смартфона на Android
Компания Samsung объявила о начале европейских продаж флагманского смартфона Samsung Galaxy S (GT-I9000), о мировой поддержке которого, как утверждает Samsung, уже заявило около 100 операторов мобильной связи. Европейский регион выбран компанией к
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