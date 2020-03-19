OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена

OPPO объявила о старте продаж флагманского смартфона Find X2 с профессиональными визуальными возможностями экрана, универсальной тройной камерой и мощным процессором. Онлайн-презентация продукта состоялась 06 марта 2020 года.

Ключевая особенность OPPO Find X2 – профессиональный QHD+ экран Ultra Vision 120Гц c диагональю 6,7 дюймов и разрешением 3168х1140. Благодаря максимальной яркости дисплея в 1200 нит и 10-битной глубине цвета изображение приобретает богатую палитру оттенков. Оперативную работу дисплея и плавность контента гарантирует высокая частота отклика сенсора в 240 Гц.

OPPO Find X2 оснащен графическим сопроцессором Ultra Vision Engine, с помощью которого смартфон поддерживает технологию компенсации движения и HDR-оптимизацию видео. Алгоритм Motion Clear позволяет увеличить частоту кадров с 30 кадров в секунду до 60 или даже до 120, обеспечивая стабилизацию изображения и реалистичную цветопередачу.

Высокое качество картинки сопровождается отличным звуком – мощными двойными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos.

В Find X2 установлено три объектива – 48 Мп основная камера,13 Мп телеобъектив и 12 Мп кинообъектив. Смартфон наделен пятикратным гибридным и двадцатикратным цифровым зумом, что позволяет фотографировать объект с большого расстояния.

Основной широкоугольный объектив отвечает не только за качество фото, но также снимает видео, впечатляющее стабилизацией изображения благодаря технологии Ultra Steady Video. Чтобы быстро поделиться своими впечатлениями с друзьями, достаточно загрузить ролик в Soloop – уникальное приложение для обмена и обработки контента с большим выбором готовых пресетов, фильтров и музыкального сопровождения.

OPPO Find X2 оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865, обеспечивающим высокую производительность смартфона. За длительное активное использование смартфона отвечает батарея емкостью 4200 мАч. Кроме того, Find X2 поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки SuperVOOC 2.0. Так, 100% уровень заряда достигается всего за 38 минут.

Корпус Find X2 оформлен скруглёнными панелями под углом 67,8°. Модель представлена в двух цветовых решениях: в черном цвете с керамическим покрытием и в морском цвете – со стеклянным. Передняя часть корпуса защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass 6 поколения.

Find X2 работает под управлением последней версии оболочки ColorOS 7.1 на базе Android 10. Интуитивная навигация, индивидуальные пользовательские настройки, гарантия безопасности данных – основные принципы работы операционной системы нового смартфона.

Приобрести новинку можно с 20 марта в фирменном интернет-магазине OPPO, а также в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, НОУ-ХАУ, Ситилинк и ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ.

Стоимость смартфона в России составляет 72 990 рублей.