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BBK OPPO SuperVOOC



20.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи смартфонов серии Oppo Reno 13 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 1
14.08.2024 realme показал технологию самой быстрой в мире зарядки мощностью 320 Вт 1
02.07.2024 Смартфон realme 12 поступил в продажу в России 1
24.05.2024 «М.Видео» и «Эльдорадо» объявляют о старте продаж смартфонов серии Realme 12 1
08.05.2024 Как заряжать гаджеты в 2024 году 1
04.04.2024 Часы пробили 12: в «Ситилинке» уже можно купить смартфоны серии Realme 12 Pro 1
13.02.2024 Яркие хиты этого года уже в «Ситилинке»: смартфоны realme C67 и realme Note 50 поступили в продажу 1
11.10.2023 Realme 11 поступил в продажу в России 1
19.09.2023 Смартфон Realme C51 поступил в продажу в России 1
11.09.2023 Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России 1
22.08.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России 1
16.08.2023 Realme C53 поступил в продажу в России 1
08.08.2023 Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей 1
14.07.2023 Realme 11 Pro и 11 Pro+ поступили в продажу в России 1
16.06.2023 Realme GT3 поступил в продажу в России 1
24.05.2023 Oppo объявляет о старте продаж складного смартфона Find N2 Flip в России 1
26.04.2023 В России стартовали продажи смартфона realme C55 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
08.02.2023 Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России 1
03.01.2024 Лучшие смартфоны начала 2024 года: выбор ZOOM 1
15.11.2022 Oppo представила смартфон A57s со стильным дизайном и мощным аккумулятором 1
09.11.2022 Смартфон Realme 10 поступил в продажу в России 1
15.09.2022 Oppo представила Reno7: смартфон с уникальными возможностями камеры 1
25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 2
15.12.2021 Oppo представила складной флагманский смартфон Find N. Цена. Фото 1
13.10.2020 Oppo и Deutsche Telekom объявили о стратегическом партнерстве, направленном на ускорение развертывания 5G-связи в Европе 1
01.10.2020 OPPO представила в России камерофоны Reno4 Lite и Reno4 Pro 5G. Цены 1
19.03.2020 OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена 1
06.03.2020 Oppo выпустила смартфоны с самой большой оперативкой в мире и с экраном лучше, чем у iPhone. Цена. Видео 1
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1
15.10.2019 Выпущен «убийца» флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung: Он мощнее и дешевле 1
23.01.2019 10 мощных смартфонов без “челки”: долой рамки! 1
23.10.2018 Oppo планирует начать российские продажи смартфонов RX17 Pro и RX17 Neo 2
27.09.2018 Свет увидел телефон с рекордным объемом памяти 1
10.09.2018 В России начались продажи флагманского смартфона OPPO Find X. Цена 1
28.08.2018 Флагманский смартфон OPPO Find X доступен для предзаказа в России 2
14.06.2018 Oppo аннонсировала презентацию нового камерофона Find X 1

Публикаций - 39, упоминаний - 42

BBK OPPO SuperVOOC и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OPPO Electronics 385 21
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 403 16
Qualcomm Technologies 1831 6
Samsung Electronics 10286 5
Huawei 3950 5
Xiaomi 1749 4
Sony 6551 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 608 3
Google LLC 11825 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
PUBG Corporation 44 2
MediaTek - Ralink 528 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 1
ZTE Corporation 749 1
BBK Electronics Corp 313 1
Deutsche Telekom 911 1
Goodix Technology 6 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
TÜV 58 1
X Corp - Twitter 2848 1
Victor Hasselblad AB 52 1
BBK OnePlus 216 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 1
Apple Inc 12146 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Baseus 19 1
Satechi 13 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 4
TÜV Rheinland Group 143 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 1
Bayer AG - Байер 85 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
Gucci - Дом моды Гуччи 33 1
Bulgari 5 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 38
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9665 34
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 28
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2095 19
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1021 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2144 18
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1207 16
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1868 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6067 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 13
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1040 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7914 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 10
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2356 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10810 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7629 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1348 8
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 8
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 761 8
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 694 8
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2192 8
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 179 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2195 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1924 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2970 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4798 7
DCI-P3 - Охват цветового пространства 247 7
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2251 7
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1803 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3489 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6055 6
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Xiaomi Redmi - серия смартфонов 437 3
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Африка - Африканский регион 3488 6
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Польша - Республика 1964 1
Нидерланды 3529 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Япония 13304 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 160 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 1
Франция - Бордо 28 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1299 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 7
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2271 3
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Металлы - Золото - Gold 1142 3
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1097 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4977 2
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TENAA 18 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
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DxOMark - Издание 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
BBK OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2441 1
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