Разделы

Техника
|

Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке

Oppo объявляет о запуске Oppo A5 Pro в России. Oppo A5 Pro получил флагманский уровень защиты с сертификацией IP69, IP68, IP66 и стандартом ударопрочности MIL-STD 810H. Он выдерживает не только погружение в воду, но и мощные водяные струи, пыль и удары. В дополнение к прочности, смартфон оснащен интеллектуальным фоторедактором, благодаря которому можно улучшать изображения в один клик, а также, батареей 5800 мАч с быстрой зарядкой SUPERVOOC 45 Вт. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Oppo A5 Pro имеет толщину 7,76 мм) и весит 194 г. Смартфон доступен в двух цветах: оливковый, и шоколадный. Модель в оливковом цвете имеет покрытие из искусственной кожи Шоколадный цвет обладает гладкой матовой текстурой.

Oppo A5 Pro защищен не только от воды, но и от ударов и царапин. Усовершенствованное двойное закаленное стекло экрана обеспечивает на 160% лучшую защиту от падений по сравнению с обычными покрытиями, используемыми в смартфонах.

oppo_a5_pro_launch_12.jpg

Oppo
Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке

Oppo A5 Pro основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen1 4G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Технология расширения Oppo RАM Expansion позволяет динамически увеличивать объем оперативной памяти. Операционная система ColorOS 15 с технологией Oppo Trinity Engine оптимизирует производительность и стабильность интерфейса. Благодаря этим улучшениям Oppo A5 Pro прошел сертификацию Fluency Protection на 48 месяцев, что дает плавную работу смартфона даже спустя четыре года использования.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5800 мАч, рассчитанный на четыре года эксплуатации без значительной потери емкости. Поддержка 45-ваттной быстрой зарядки SUPERVOOC позволяет восполнить 30% заряда за 19 минут.

Камера Oppo A5 Pro включает: 50 МП основную камеру, 2 МП датчик глубины, 8 МП фронтальную камеру, дополненную интеллектуальными алгоритмами обработки изображения.

Камера Oppo A5 Pro поддерживает режим подводной съемки. Встроенные алгоритмы автоматически корректируют баланс белого и экспозицию, компенсируя искажения, вызванные преломлением света в воде.

Oppo A5 Pro эксклюзивно доступен в розничной сети DNS и в официальных онлайн-магазинах бренда. Для первых покупателей действует промо-цена. Стоимость смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 17 999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Infinix выпустила сверхдешевый смартфон с процессором как в iPhone 14 Pro Max. Видео

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Google прекращает открытую разработку Android. Опрос

Власти просят «Яндекс» и Сбербанк создать единое ПО для российских промышленных роботов

МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153