Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке

Oppo объявляет о запуске Oppo A5 Pro в России. Oppo A5 Pro получил флагманский уровень защиты с сертификацией IP69, IP68, IP66 и стандартом ударопрочности MIL-STD 810H. Он выдерживает не только погружение в воду, но и мощные водяные струи, пыль и удары. В дополнение к прочности, смартфон оснащен интеллектуальным фоторедактором, благодаря которому можно улучшать изображения в один клик, а также, батареей 5800 мАч с быстрой зарядкой SUPERVOOC 45 Вт. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Oppo A5 Pro имеет толщину 7,76 мм) и весит 194 г. Смартфон доступен в двух цветах: оливковый, и шоколадный. Модель в оливковом цвете имеет покрытие из искусственной кожи Шоколадный цвет обладает гладкой матовой текстурой.

Oppo A5 Pro защищен не только от воды, но и от ударов и царапин. Усовершенствованное двойное закаленное стекло экрана обеспечивает на 160% лучшую защиту от падений по сравнению с обычными покрытиями, используемыми в смартфонах.

Oppo Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке

Oppo A5 Pro основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s Gen1 4G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Технология расширения Oppo RАM Expansion позволяет динамически увеличивать объем оперативной памяти. Операционная система ColorOS 15 с технологией Oppo Trinity Engine оптимизирует производительность и стабильность интерфейса. Благодаря этим улучшениям Oppo A5 Pro прошел сертификацию Fluency Protection на 48 месяцев, что дает плавную работу смартфона даже спустя четыре года использования.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5800 мАч, рассчитанный на четыре года эксплуатации без значительной потери емкости. Поддержка 45-ваттной быстрой зарядки SUPERVOOC позволяет восполнить 30% заряда за 19 минут.

Камера Oppo A5 Pro включает: 50 МП основную камеру, 2 МП датчик глубины, 8 МП фронтальную камеру, дополненную интеллектуальными алгоритмами обработки изображения.

Камера Oppo A5 Pro поддерживает режим подводной съемки. Встроенные алгоритмы автоматически корректируют баланс белого и экспозицию, компенсируя искажения, вызванные преломлением света в воде.

Oppo A5 Pro эксклюзивно доступен в розничной сети DNS и в официальных онлайн-магазинах бренда. Для первых покупателей действует промо-цена. Стоимость смартфона с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 17 999 руб.