Смартфоны серии Realme 10 Pro поступили в продажу в России

Realme, бренд смартфонов, представляет смартфоны Realme 10 Pro и 10 Pro+. Realme 10 Pro+ получил первый в своем ценовом сегменте изогнутый дисплей с частотой обновления 120 Гц, узкой рамкой и ШИМ 2160 Гц. Он отличается легким, камерой ProLight разрешением 108 МП, высокой производительностью благодаря чипсету Dimensity 1080 5G и динамической оперативной памятью до 24 ГБ. Его пользователям также впервые станет доступен предустановленный новейший пользовательский интерфейс UI 4.0. При этом стоимость Realme 10 Pro+ составляет от 32 999 руб. за версию 8 ГБ+128 ГБ и от 36 999 руб. за версию 12 ГБ + 256 ГБ. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Модель Realme 10 Pro по цене от 22 999 руб. за версию 8 ГБ+128 ГБ и от 25 999 руб. за версию 8 ГБ + 256 ГБ оснащена дисплеем с частотой обновления 120 Гц и тонкими боковыми рамками шириной 1 мм, а также процессором SD 695 5G, камерой ProLight 108 МП.

На все устройства Realme 10 Pro и Realme 10 Pro+, купленные в период с 14 февраля до 24 марта 2023 г. и активированные в течение семи дней после приобретения, распространяется бесплатная гарантия на замену дисплея, которая действует шесть месяцев.

Смартфоны серии Realme 10 Pro

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей Realme 10 Pro+ имеет тактильно приятные геометрические формы за счет угла изгиба в 61 градус, а специально разработанная технология X-touch предотвращает случайное нажатие и не искажает воспроизводимый по краям контент. Полезная площадь составляет целых 93,65%.

Контрастность дисплея Realme 10 Pro+ составляет 5000000:1, а цветовой охват соответствует 100% по стандарту DCI-P3, что дополнено разрешением 2412x1080 и общим количеством цветов более 1 млрд. Пиковая яркость составляет 900 нит, а автоматическая настройка яркости имеет 4096 уровней. При слабом освещении (яркости ниже 90 нит), когда работа диммирования постоянным током не представляется возможной, он автоматически переключается в режим ШИМ 2160 Гц, для подавления эффекта мерцания, сохранения точной цветопередачи и обеспечения большего комфорта для глаз пользователя.

Поддержка алгоритма 4-го поколения Anti-mistouch на 10 Pro+ значительно сокращает долю случайных нажатий на изогнутом экране за счет увеличенной на 20% зоны защиты от прикосновений. Кроме того, пользователям доступен ряд эксклюзивных программных функций, в том числе подсветка по краям экрана, динамические обои, «умная» боковая панель и часы AOD edge.

Realme 10 Pro+ доступен в трех цветах: золотой, голубой и черный.

Realme 10 Pro+ оснащен 108 МП камерой ProLight с архитектурой HyperShot AI.

Основной блок камер состоит из основного модуля разрешением 108 МП, сверхширокоугольного модуля разрешением 8 МП и макромодуля с фокусным расстоянием съемки 4 см. Усовершенствованные алгоритм ИИ-фотосъемки и новые технологии обработки изображений значительно повышают общее качество работы камеры. Движок QuickShot Acceleration позволяет создавать ночные снимки за одну секунду, что в пять раз быстрее, чем его предыдущая версия. Технология Image Fusion обновляет базовую архитектуру и алгоритмы для повышения производительности съемки HDR, в то время как технология биннинга пикселей 9 в 1 значительно улучшает возможность контроля сторонних шумов с увеличением максимальной яркости. Алгоритм ProLight в ночном режиме обрабатывает снимки на основе RAW формата и отображает еще больше деталей в ночных пейзажах.

Realme 10 Pro+ оснащен технологией 3x In-sensor Zoom, которая позволяет добиваться эффекта 3-кратного оптического зума, используя средние 12 мегапикселей камеры. Кроме того, камера получила обновленный режим уличной фотографии 3.0. Теперь для пользователей доступны интеллектуальные рекомендации «Умный город», которые помогут выбрать из 15 доступных фильтров подходящий для конкретного географического положения. Для отображения параметров уличной съемки используются водяные знаки, что очень удобно при настройке режима фотосъемки на профессиональном уровне, а интеллектуальная стабилизация позволяет создавать четкие кадры даже в движении. В числе других новых функций для повышения качества съемки — «Супергрупповой портрет», «Один дубль» и «Алгоритм AI отслеживания персонажа во время съемки видео».

Модель Realme 10 Pro+ первой в России получила чипсет Dimensity 1080 5G, выполненный на 6-нм техпроцессе TSMC и обладающим восемью ядрами с частотой до 2,6 ГГц, что обеспечивает впечатляющий результат 520 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu. Этот процессор делает возможным стабильную высокую частоту кадров и сверхнизкое энергопотребление во время гейминга. Кроме того, чип получил ряд функций 5G, в том числе интеллектуальное переключение между 4G и 5G, доступ к 4G-интернету во время телефонных звонков, автоматическое подключение к 5G и технологию агрегации частот. Он также поддерживает 46 основных глобальных частотных диапазонов.

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В смартфоне применена усовершенствованная технология DRAM, которая, с помощью программного обеспечения, позволяет преобразовывать постоянную память в виртуальную оперативную, для обеспечения многозадачности операций. Пользователям доступны версии смартфона с 8 и 12 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить за счет самой большой в сегменте динамической оперативной памяти до 24 ГБ. Объем встроенной памяти устройства 128 ГБ и 256 ГБ.

Realme UI 4.0 получил такие актуальные функции, как, например, «умный» always on display.

Благодаря усовершенствованным технологиям InputBoost 3.0 и Dexopt, Realme UI 4.0 получил обновленную динамическую вычислительную платформу для длительной и удобной работы в браузере с высокой плавностью и низким энергопотреблением. Кроме того, движок Quantum Animation Engine обеспечивает мягкое и естественное взаимодействие, делая каждый свайп и каждое нажатие отзывчивыми и плавными.

Вместе с тем в Realme UI 4.0 реализованы новые функции для защиты конфиденциальности. Например, функция Auto Pixelate автоматически распознает и пикселирует фотографии профиля и имена на скриншотах. А функция «Личный сейф» (Private Safe), основанная на стандарте Advanced Encryption Standard (AES), позволяет шифровать важные файлы и изображения перед отправкой.

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Realme 10 Pro+ имеет в комплекте зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 67 Вт с новой технологией заряда. За счет снижения выделения тепла и сопротивления, такая технология обеспечивает высокую энергоэффективность и безопасность. Быстрая зарядка может полностью зарядить смартфон от 0 до 50% за 17 минут, а от 0 до 100% за 45 минут. Скорость зарядки будет варьироваться от очень высокой в начале процесса зарядки от 0% и снизится при достижении зарядки аккумулятора в 80%.

Емкость аккумулятора 5000 мАч позволяет показывать высокие цифры работы смартфона: более 30 часов звонков, более 20 часов просмотра видео на YouTube, более 7 часов мобильного гейминга и 528 часов в режиме ожидания.

Realme 10 Pro оснащен дисплеем 120 Гц, толщина рамок которого составляет 1 мм. Дисплей поддерживает шесть уровней частоты обновления 30 Гц, 48 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц, 120 Гц, которые включаются автоматически в зависимости от того, какой пользовательский сценарий будет применен (чтение, мобильный гейминг или скроллинг страниц в интернете). Такая многоуровневая частота обновления означает, что дисплей может значительно экономить энергию аккумулятора, и он прослужит в течение всего дня.

Смартфоны серии Realme 10 Pro уже в продаже в России. Они доступны в золотом, голубом и черном цветах в следующих конфигурациях:Realme 10 Pro (8+128 ГБ) от 22 999 руб; Realme 10 Pro (8+256 ГБ) от 25 999 руб; Realme 10 Pro+ (8+128 ГБ) от 32 999 руб; Realme 10 Pro+ (12+256 ГБ) от 36 999 руб.