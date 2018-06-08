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RAW Формат цифровых файлов изображения
СОБЫТИЯ
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|08.06.2018
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Камерофоны: хиты продаж (весна 2018)
й зум, комбинация различных типов автофокуса, поддержка записи 4K-видео и сохранение фото в формате RAW, не говоря уже о возможностях программной обработки. Итак, знакомимся с фаворитами, котор
|30.08.2016
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Двойная сила RAW в новом Canon EOS 5D Mark IV
ниц ISO. Впервые в истории компании новый аппарат использует технологию Dual Pixel AF не только для улучшения точности и скорости фокусировки, но также позволяет записывать данные в формате «двойного RAW». В качестве основного процессора в Canon EOS 5D Mark IV используется Digic 6+. Автофокусная система Canon EOS 5D Mark IV работает с 61 фазовым датчиком, 41 из которых имеет крестообразную
|12.10.2015
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Новые квадрокоптеры DJI позволят менять объективы
Аэровидеосъёмка самого высокого качества стала доступна широкому кругу энтузиастов благодаря новым квадрокоптерам DJI Inspire 1 PRO и Inspire 1 RAW, оснащённым камерам ZENMUSE X5 и ZENMUSE X5R со сменной оптикой Micro Four Thirds. Компания DJI является признанным лидером рынка любительских квадпркоптеров с очень качественной, надёжной,
|19.11.2014
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Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7
Финальные версии продуктов Lightroom 5.7, Adobe Camera Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и через механизм обновления в продуктах Photoshop CC и Photoshop CS6. Об этом CNews сообщили в компании Adobe. В этих выпусках исправ
|26.09.2013
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Google+ любит RAW и JPG
В социальной сети Google+ появился встроенный конвертор фотографий, снятых в «сыром» формате RAW в JPG. Google+ изначально очень лояльно относится к пользователям-фотографам, позволяя загружать на свои страницы полноформатные изображения, в том числе и в формате RAW. Теперь же в
|25.07.2012
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Новая камера Fujifilm с RAW и Wi-Fi
пазон эквивалентных фокусных расстояний от 25 до 500 миллиметров, светосила плавающая от F/3,5 до F/5,3. Среди ключевых достоинств новинки можно назвать возможность камеры записывать снимки в формате RAW и наличие встроенного Wi-Fi адаптера для передачи данных на компьютеры и смартфоны, работающие под системами Win, Mac, Android и iOS.
|15.03.2012
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Видео-RAW - в массы!
Компания Digital Bolex показала «бюджетную» RAW-видеокамеру с разрешением кадра стандарта 2K. Камера использует матрицу, соответствующую площади 16-тимиллиметрового кадра, и пишет ролики в формате Adobe Cinema DNG на вставленную флэш-кар
|27.07.2011
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В Windows появилась поддержка формата RAW
Windows, Windows Live Photo Gallery 2011, появилась поддержка профессионального формата изображений RAW, сообщается в официальном блоге. Чтобы получить поддержку необходимо загрузить Microsoft
|18.04.2011
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Смартфоны научат снимать в Full HD и RAW
OmniVision показала сенсор, позволяющий смартфонам снимать видео в HD-качестве и в формате RAW. Он также будет поддерживать оптическую стабилизацию
|03.06.2010
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Adobe выпустила новую версию Photoshop Camera Raw 6.1
Компания Adobe Systems объявила о доступности новой версии плагина Photoshop Camera Raw 6.1 на Adobe.com. После тестирования на портале Adobe Labs финальная версия Camera Raw 6.1 включает в себя новую функциональность коррекции оптики, а также осуществляет файловую подд
|06.10.2009
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Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки»
Почему же любители фотографии предпочитают сменить компактную камеру на «зеркалку»? Какие преимущества даёт возможность смены объективов и использование формата RAW? На эти вопросы мы ответили в статье «Зеркальная фотография для новичка. Тест-дуэль: Canon 500D против Nikon D5000». Если вы еще не читали эту статью - рекомендуем с ней ознакомиться. Фоток
|01.02.2008
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DxO Optics Pro 5: обработка фотографий в формате RAW
s представила DxO Optics Pro 5, последнюю версию ПО для автоматической обработки цифровых фотографий, сделанных при помощи зеркальных фотокамер. DxO Optics Pro 5 предлагает новую технологию обработки RAW-файлов. Она включает полностью новый алгоритм интерполяции байеровских шаблонов (demosaicing), который обеспечивает более детальную обработку фотографий с меньшим числом артефактов. ПО вкл
|26.12.2007
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Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
n G9 собрана очень качественно. Огромный плюс в сравнении с предыдущей моделью Canon G7 — поддержка RAW. Качественная оптика со стабилизацией. Задержка срабатывания затвора небольшая, скорость
|10.12.2007
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Adobe выпустила обновления Premiere Pro, DNG Converter и Camera RAW
Компания Adobe выпустила обновления своих продуктов: Premiere Pro, DNG Converter и Camera RAW. DNG Converter 4.3.1 – бесплатная утилита, предназначенная для преобразования фотографий
|05.12.2007
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Тест топового ультразума Canon S5 IS
й PowerShot Pro1 имел дополнительный LCD дисплей для отображения служебной информации на верхней панели, что делало его похожим на «зеркалки», кроме того, Pro1 был способен сохранять снимки в формате RAW. Современные камеры избавляются от монохромного информационного дисплея, с успехом всю информацию о состоянии камеры удается разместить на основном цветном экране. Отсутствие поддержки R
|28.11.2007
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Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума
в. Для тех, кому этих возможностей работы с изображением недостаточно, в FZ18 реализована поддержка RAW-формата. RAW для камер этого класса явление нечастое, но есть много фотолюбителей,
|05.09.2007
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Семь способов улучшить свои снимки
запас остается у вас для кадрирования. Если камера предусматривает сохранение изображения в формате RAW, то лучше использовать эту возможность. Формат RAW дает намного больше свободы для
|04.09.2007
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Лучшие фотокамеры с большим зумом
сотрудничестве с Leica.Светосильный объектив имеет диапазон фокусных расстояний 35-420 мм (в 35-мм эквиваленте) Поддерживается запись изображений в двух форматах: не только в стандартном JPEG, но и в RAW. Конечно, работа с сырым RAW требует времени, да и фотограф должен быть весьма продвинутым пользователем. Но тем не менее для некоторых творческих задач RAW предпочтительнее,
|28.12.2006
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Новая зеркалка Pentax K10D: первый тест в России
ка позволяет сделать тонкую настройку. Результат настроек демонстрируется тут же на экране по последнему снятому кадру, предпросмотр возможен и по нажатию спусковой кнопки. Чтобы снять кадр в формате RAW, достаточно нажать одну кнопку Для резкости, контраста и насыщенности есть регулировки с пятью позициями. Этого вполне достаточно для всех возможных сюжетов. Но для того чтобы наверняка не
|25.09.2006
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Вышел новый плагин для Adobe Photoshop
Вышел новый плагин для Adobe Photoshop, который расширяет возможности по работе с RAW-файлами цифровых камер и конвертации их в формат DNG. Использование файлов формата RAW
|06.09.2006
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Ликбез: вся правда о высоких значениях ISO
ржать кадр на 1-1,5 ступени, а затем его «вытянуть» при обработке в графическом редакторе, чем получить шумную и в конечном итоге бесполезную картинку. Определенные преимущества дает съемка в формате RAW, поскольку этот формат содержит больше информации. Снимок не проходит внутрикамерную обработку, собственно, поэтому этот формат и называется сырым. Снимки, записанные в RAW, гораздо
|03.06.2005
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Microsoft поддержит фотоформат RAW
нием в Windows XP и Longhorn возможности обработки «сырых» изображений с цифровых фотокамер (формат RAW). В работе участвуют производители камер Canon и Nikon. Результатом станет появление в си
|28.09.2004
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Появился новый стандарт для фотокамер, поддерживающих файлы RAW
stems представила новый стандарт Digital Negative Specification для преобразования файлов стандарта Raw. Также фирма выпустила программное обеспечение для этого формата: Adobe DNG Converter, ко
RAW и организации, системы, технологии, персоны:
|Газаров Артур 77 39
|Гордеева Анна 36 13
|Принцевская Людмила 34 13
|Лаптева Марина 114 12
|Бровкин Дмитрий 55 8
|Музалев Дмитрий 13 5
|Москалева Татьяна 73 4
|Виноградов Александр 65 3
|Филатов Андрей 117 2
|Черкасов Дмитрий 43 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
|Терентьев Константин 19 2
|Токаренко Сергей 4 2
|Иванов Герман 3 2
|Мельникова Анастасия 440 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Касперский Евгений 337 1
|Калинин Александр 189 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Беленький Александр 36 1
|Лазаренко Дмитрий 108 1
|Онищук Александр 11 1
|Скляров Дмитрий 64 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
|Поляков Анатолий 8 1
|Пальчун Кирилл 84 1
|Newson Marc - Ньюсон Марк 7 1
|Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
|Донцова Дарья 18 1
|Курашев Дмитрий 59 1
|Сергеев Юрий 20 1
|Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
|Другалев Станислав 10 1
|Квашук Сергей 14 1
|Шилак Ксения 28 1
|Бойко Алексей 138 1
|Дюма Александр 16 1
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