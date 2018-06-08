Камерофоны: хиты продаж (весна 2018) й зум, комбинация различных типов автофокуса, поддержка записи 4K-видео и сохранение фото в формате RAW, не говоря уже о возможностях программной обработки. Итак, знакомимся с фаворитами, котор

Двойная сила RAW в новом Canon EOS 5D Mark IV ниц ISO. Впервые в истории компании новый аппарат использует технологию Dual Pixel AF не только для улучшения точности и скорости фокусировки, но также позволяет записывать данные в формате «двойного RAW». В качестве основного процессора в Canon EOS 5D Mark IV используется Digic 6+. Автофокусная система Canon EOS 5D Mark IV работает с 61 фазовым датчиком, 41 из которых имеет крестообразную

Новые квадрокоптеры DJI позволят менять объективы Аэровидеосъёмка самого высокого качества стала доступна широкому кругу энтузиастов благодаря новым квадрокоптерам DJI Inspire 1 PRO и Inspire 1 RAW, оснащённым камерам ZENMUSE X5 и ZENMUSE X5R со сменной оптикой Micro Four Thirds. Компания DJI является признанным лидером рынка любительских квадпркоптеров с очень качественной, надёжной,

Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7 Финальные версии продуктов Lightroom 5.7, Adobe Camera Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и через механизм обновления в продуктах Photoshop CC и Photoshop CS6. Об этом CNews сообщили в компании Adobe. В этих выпусках исправ

Google+ любит RAW и JPG В социальной сети Google+ появился встроенный конвертор фотографий, снятых в «сыром» формате RAW в JPG. Google+ изначально очень лояльно относится к пользователям-фотографам, позволяя загружать на свои страницы полноформатные изображения, в том числе и в формате RAW. Теперь же в

Новая камера Fujifilm с RAW и Wi-Fi пазон эквивалентных фокусных расстояний от 25 до 500 миллиметров, светосила плавающая от F/3,5 до F/5,3. Среди ключевых достоинств новинки можно назвать возможность камеры записывать снимки в формате RAW и наличие встроенного Wi-Fi адаптера для передачи данных на компьютеры и смартфоны, работающие под системами Win, Mac, Android и iOS.

Видео-RAW - в массы! Компания Digital Bolex показала «бюджетную» RAW-видеокамеру с разрешением кадра стандарта 2K. Камера использует матрицу, соответствующую площади 16-тимиллиметрового кадра, и пишет ролики в формате Adobe Cinema DNG на вставленную флэш-кар

В Windows появилась поддержка формата RAW Windows, Windows Live Photo Gallery 2011, появилась поддержка профессионального формата изображений RAW, сообщается в официальном блоге. Чтобы получить поддержку необходимо загрузить Microsoft

Смартфоны научат снимать в Full HD и RAW OmniVision показала сенсор, позволяющий смартфонам снимать видео в HD-качестве и в формате RAW. Он также будет поддерживать оптическую стабилизацию

Adobe выпустила новую версию Photoshop Camera Raw 6.1 Компания Adobe Systems объявила о доступности новой версии плагина Photoshop Camera Raw 6.1 на Adobe.com. После тестирования на портале Adobe Labs финальная версия Camera Raw 6.1 включает в себя новую функциональность коррекции оптики, а также осуществляет файловую подд

Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки» Почему же любители фотографии предпочитают сменить компактную камеру на «зеркалку»? Какие преимущества даёт возможность смены объективов и использование формата RAW? На эти вопросы мы ответили в статье «Зеркальная фотография для новичка. Тест-дуэль: Canon 500D против Nikon D5000». Если вы еще не читали эту статью - рекомендуем с ней ознакомиться. Фоток

DxO Optics Pro 5: обработка фотографий в формате RAW s представила DxO Optics Pro 5, последнюю версию ПО для автоматической обработки цифровых фотографий, сделанных при помощи зеркальных фотокамер. DxO Optics Pro 5 предлагает новую технологию обработки RAW-файлов. Она включает полностью новый алгоритм интерполяции ​байеровских шаблонов (demosaicing), который обеспечивает более детальную обработку фотографий с меньшим числом артефактов. ПО вкл

Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года n G9 собрана очень качественно. Огромный плюс в сравнении с предыдущей моделью Canon G7 — поддержка RAW. Качественная оптика со стабилизацией. Задержка срабатывания затвора небольшая, скорость

Adobe выпустила обновления Premiere Pro, DNG Converter и Camera RAW Компания Adobe выпустила обновления своих продуктов: Premiere Pro, DNG Converter и Camera RAW. DNG Converter 4.3.1 – бесплатная утилита, предназначенная для преобразования фотографий

Тест топового ультразума Canon S5 IS й PowerShot Pro1 имел дополнительный LCD дисплей для отображения служебной информации на верхней панели, что делало его похожим на «зеркалки», кроме того, Pro1 был способен сохранять снимки в формате RAW. Современные камеры избавляются от монохромного информационного дисплея, с успехом всю информацию о состоянии камеры удается разместить на основном цветном экране. Отсутствие поддержки R

Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума в. Для тех, кому этих возможностей работы с изображением недостаточно, в FZ18 реализована поддержка RAW-формата. RAW для камер этого класса явление нечастое, но есть много фотолюбителей,

Семь способов улучшить свои снимки запас остается у вас для кадрирования. Если камера предусматривает сохранение изображения в формате RAW, то лучше использовать эту возможность. Формат RAW дает намного больше свободы для

Лучшие фотокамеры с большим зумом сотрудничестве с Leica.Светосильный объектив имеет диапазон фокусных расстояний 35-420 мм (в 35-мм эквиваленте) Поддерживается запись изображений в двух форматах: не только в стандартном JPEG, но и в RAW. Конечно, работа с сырым RAW требует времени, да и фотограф должен быть весьма продвинутым пользователем. Но тем не менее для некоторых творческих задач RAW предпочтительнее,

Новая зеркалка Pentax K10D: первый тест в России ка позволяет сделать тонкую настройку. Результат настроек демонстрируется тут же на экране по последнему снятому кадру, предпросмотр возможен и по нажатию спусковой кнопки. Чтобы снять кадр в формате RAW, достаточно нажать одну кнопку Для резкости, контраста и насыщенности есть регулировки с пятью позициями. Этого вполне достаточно для всех возможных сюжетов. Но для того чтобы наверняка не

Вышел новый плагин для Adobe Photoshop Вышел новый плагин для Adobe Photoshop, который расширяет возможности по работе с RAW-файлами цифровых камер и конвертации их в формат DNG. Использование файлов формата RAW

Ликбез: вся правда о высоких значениях ISO ржать кадр на 1-1,5 ступени, а затем его «вытянуть» при обработке в графическом редакторе, чем получить шумную и в конечном итоге бесполезную картинку. Определенные преимущества дает съемка в формате RAW, поскольку этот формат содержит больше информации. Снимок не проходит внутрикамерную обработку, собственно, поэтому этот формат и называется сырым. Снимки, записанные в RAW, гораздо

Microsoft поддержит фотоформат RAW нием в Windows XP и Longhorn возможности обработки «сырых» изображений с цифровых фотокамер (формат RAW). В работе участвуют производители камер Canon и Nikon. Результатом станет появление в си