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RAW Формат цифровых файлов изображения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.06.2018 Камерофоны: хиты продаж (весна 2018)

й зум, комбинация различных типов автофокуса, поддержка записи 4K-видео и сохранение фото в формате RAW, не говоря уже о возможностях программной обработки. Итак, знакомимся с фаворитами, котор
30.08.2016 Двойная сила RAW в новом Canon EOS 5D Mark IV

ниц ISO. Впервые в истории компании новый аппарат использует технологию Dual Pixel AF не только для улучшения точности и скорости фокусировки, но также позволяет записывать данные в формате «двойного RAW». В качестве основного процессора в Canon EOS 5D Mark IV используется Digic 6+. Автофокусная система Canon EOS 5D Mark IV работает с 61 фазовым датчиком, 41 из которых имеет крестообразную

12.10.2015 Новые квадрокоптеры DJI позволят менять объективы

Аэровидеосъёмка самого высокого качества стала доступна широкому кругу энтузиастов благодаря новым квадрокоптерам DJI Inspire 1 PRO и Inspire 1 RAW, оснащённым камерам ZENMUSE X5 и ZENMUSE X5R со сменной оптикой Micro Four Thirds. Компания DJI является признанным лидером рынка любительских квадпркоптеров с очень качественной, надёжной,
19.11.2014 Adobe выпустила Lightroom 5.7 и Camera Raw 8.7

Финальные версии продуктов Lightroom 5.7, Adobe Camera Raw 8.7 и DNG Converter 8.7 доступны на веб-сайте Adobe.com и через механизм обновления в продуктах Photoshop CC и Photoshop CS6. Об этом CNews сообщили в компании Adobe. В этих выпусках исправ
26.09.2013 Google+ любит RAW и JPG

В социальной сети Google+ появился встроенный конвертор фотографий, снятых в «сыром» формате RAW в JPG. Google+ изначально очень лояльно относится к пользователям-фотографам, позволяя загружать на свои страницы полноформатные изображения, в том числе и в формате RAW. Теперь же в
25.07.2012 Новая камера Fujifilm с RAW и Wi-Fi

пазон эквивалентных фокусных расстояний от 25 до 500 миллиметров, светосила плавающая от F/3,5 до F/5,3. Среди ключевых достоинств новинки можно назвать возможность камеры записывать снимки в формате RAW и наличие встроенного Wi-Fi адаптера для передачи данных на компьютеры и смартфоны, работающие под системами Win, Mac, Android и iOS.
15.03.2012 Видео-RAW - в массы!

Компания Digital Bolex показала «бюджетную» RAW-видеокамеру с разрешением кадра стандарта 2K. Камера использует матрицу, соответствующую площади 16-тимиллиметрового кадра, и пишет ролики в формате Adobe Cinema DNG на вставленную флэш-кар
27.07.2011 В Windows появилась поддержка формата RAW

Windows, Windows Live Photo Gallery 2011, появилась поддержка профессионального формата изображений RAW, сообщается в официальном блоге. Чтобы получить поддержку необходимо загрузить Microsoft

18.04.2011 Смартфоны научат снимать в Full HD и RAW

OmniVision показала сенсор, позволяющий смартфонам снимать видео в HD-качестве и в формате RAW. Он также будет поддерживать оптическую стабилизацию
03.06.2010 Adobe выпустила новую версию Photoshop Camera Raw 6.1

Компания Adobe Systems объявила о доступности новой версии плагина Photoshop Camera Raw 6.1 на Adobe.com. После тестирования на портале Adobe Labs финальная версия Camera Raw 6.1 включает в себя новую функциональность коррекции оптики, а также осуществляет файловую подд
06.10.2009 Nikon D3000: как не разориться при покупке «зеркалки»

Почему же любители фотографии предпочитают сменить компактную камеру на «зеркалку»? Какие преимущества даёт возможность смены объективов и использование формата RAW? На эти вопросы мы ответили в статье «Зеркальная фотография для новичка. Тест-дуэль: Canon 500D против Nikon D5000». Если вы еще не читали эту статью - рекомендуем с ней ознакомиться. Фоток
01.02.2008 DxO Optics Pro 5: обработка фотографий в формате RAW

s представила DxO Optics Pro 5, последнюю версию ПО для автоматической обработки цифровых фотографий, сделанных при помощи зеркальных фотокамер. DxO Optics Pro 5 предлагает новую технологию обработки RAW-файлов. Она включает полностью новый алгоритм интерполяции ​байеровских шаблонов (demosaicing), который обеспечивает более детальную обработку фотографий с меньшим числом артефактов. ПО вкл
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года

n G9 собрана очень качественно. Огромный плюс в сравнении с предыдущей моделью Canon G7 — поддержка RAW. Качественная оптика со стабилизацией. Задержка срабатывания затвора небольшая, скорость

10.12.2007 Adobe выпустила обновления Premiere Pro, DNG Converter и Camera RAW

Компания Adobe выпустила обновления своих продуктов: Premiere Pro, DNG Converter и Camera RAW. DNG Converter 4.3.1 – бесплатная утилита, предназначенная для преобразования фотографий

05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS

й PowerShot Pro1 имел дополнительный LCD дисплей для отображения служебной информации на верхней панели, что делало его похожим на «зеркалки», кроме того, Pro1 был способен сохранять снимки в формате RAW. Современные камеры избавляются от монохромного информационного дисплея, с успехом всю информацию о состоянии камеры удается разместить на основном цветном экране. Отсутствие поддержки R
28.11.2007 Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума

в. Для тех, кому этих возможностей работы с изображением недостаточно, в FZ18 реализована поддержка RAW-формата. RAW для камер этого класса явление нечастое, но есть много фотолюбителей,
05.09.2007 Семь способов улучшить свои снимки

запас остается у вас для кадрирования. Если камера предусматривает сохранение изображения в формате RAW, то лучше использовать эту возможность. Формат RAW дает намного больше свободы для
04.09.2007 Лучшие фотокамеры с большим зумом

сотрудничестве с Leica.Светосильный объектив имеет диапазон фокусных расстояний 35-420 мм (в 35-мм эквиваленте) Поддерживается запись изображений в двух форматах: не только в стандартном JPEG, но и в RAW. Конечно, работа с сырым RAW требует времени, да и фотограф должен быть весьма продвинутым пользователем. Но тем не менее для некоторых творческих задач RAW предпочтительнее,

28.12.2006 Новая зеркалка Pentax K10D: первый тест в России

ка позволяет сделать тонкую настройку. Результат настроек демонстрируется тут же на экране по последнему снятому кадру, предпросмотр возможен и по нажатию спусковой кнопки. Чтобы снять кадр в формате RAW, достаточно нажать одну кнопку Для резкости, контраста и насыщенности есть регулировки с пятью позициями. Этого вполне достаточно для всех возможных сюжетов. Но для того чтобы наверняка не 
25.09.2006 Вышел новый плагин для Adobe Photoshop

Вышел новый плагин для Adobe Photoshop, который расширяет возможности по работе с RAW-файлами цифровых камер и конвертации их в формат DNG. Использование файлов формата RAW
06.09.2006 Ликбез: вся правда о высоких значениях ISO

ржать кадр на 1-1,5 ступени, а затем его «вытянуть» при обработке в графическом редакторе, чем получить шумную и в конечном итоге бесполезную картинку. Определенные преимущества дает съемка в формате RAW, поскольку этот формат содержит больше информации. Снимок не проходит внутрикамерную обработку, собственно, поэтому этот формат и называется сырым. Снимки, записанные в RAW, гораздо

03.06.2005 Microsoft поддержит фотоформат RAW

нием в Windows XP и Longhorn возможности обработки «сырых» изображений с цифровых фотокамер (формат RAW). В работе участвуют производители камер Canon и Nikon. Результатом станет появление в си
28.09.2004 Появился новый стандарт для фотокамер, поддерживающих файлы RAW

stems представила новый стандарт Digital Negative Specification для преобразования файлов стандарта Raw. Также фирма выпустила программное обеспечение для этого формата: Adobe DNG Converter, ко

Публикаций - 606, упоминаний - 723

RAW и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 184
Sony 6739 157
Nikon 646 152
Olympus 475 106
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 97
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 80
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 62
Samsung Electronics 11064 59
Leica Camera 282 58
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 42
Apple Inc 13154 38
Adobe Systems 1597 33
Konica Minolta 423 27
Microsoft Corporation 25775 22
Eastman Kodak - Кодак 509 21
Huawei 4676 21
Google LLC 12688 20
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 16
Casio 338 15
Seiko Epson Corporation 908 14
Victor Hasselblad AB 57 14
Meta Platforms - Facebook 4621 13
Intel Corporation 12811 13
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 12
Xiaomi - Сяоми 2231 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
GoPro Inc 64 12
Шахты 0 11
LG Electronics 3735 10
Fujitsu 2105 10
Ракурс НПФ 176 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 9
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 9
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 8
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 7
X Corp - Twitter 2938 7
Lenovo Group 2446 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
HP Inc. 5883 6
HMD Global - Nokia 144 6
Carl Zeiss AG 307 26
Dixis - Диксис - Dиксис 371 12
Белый Ветер 365 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 8
Россети Ленэнерго 1699 7
Связной ГК 1401 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Совкомбанк Совесть 279 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 5
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 4
Геометрия НПО 165 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Имидж.ру 12 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Assist - Ассист 218 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Цифроград 171 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Астек НПО - Астэк оптик - Астек-оптик 6 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Лента - Монетка - торговая сеть 69 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Walt Disney Company 647 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 249
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 348
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 306
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 263
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 260
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 258
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 258
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 253
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 242
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 237
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 237
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 198
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 195
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 195
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 182
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 179
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 178
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 157
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 156
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 146
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 141
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 141
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 138
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 123
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 121
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 111
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 101
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 96
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 95
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 95
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 94
Контрастность 3042 89
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 88
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 86
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 84
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 83
Аксессуары 4282 82
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 80
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 77
Микрофон - Microphone 2808 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 76
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 123
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 106
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 90
Canon DIGIC - серия процессоров 199 80
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 74
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 70
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 63
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 61
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 59
Google Android 15243 58
Adobe Photoshop 804 49
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 48
Adobe Lightroom 106 43
Microsoft Windows 16882 41
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 39
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 39
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 33
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 32
Apple iOS 8583 32
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 30
Fujifilm FinePix 107 30
Microsoft Windows 2000 8678 28
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 40 28
Apple iPhone 6 4861 26
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 23
Nikon Expeed 63 22
Canon Digital IXUS 86 22
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 21
Olympus xD-Picture Card 122 21
Canon EF - серия объективов 50 20
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 20
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 19
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 19
Apple iPad 4011 19
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 18
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 18
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 18
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 17
Газаров Артур 77 39
Гордеева Анна 36 13
Принцевская Людмила 34 13
Лаптева Марина 114 12
Бровкин Дмитрий 55 8
Музалев Дмитрий 13 5
Москалева Татьяна 73 4
Виноградов Александр 65 3
Филатов Андрей 117 2
Черкасов Дмитрий 43 2
Малафеев Андрей 52 2
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 9 2
Терентьев Константин 19 2
Токаренко Сергей 4 2
Иванов Герман 3 2
Мельникова Анастасия 440 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Касперский Евгений 337 1
Калинин Александр 189 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Беленький Александр 36 1
Лазаренко Дмитрий 108 1
Онищук Александр 11 1
Скляров Дмитрий 64 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Поляков Анатолий 8 1
Пальчун Кирилл 84 1
Newson Marc - Ньюсон Марк 7 1
Ha Stephen - Ха Стивен 2 1
Донцова Дарья 18 1
Курашев Дмитрий 59 1
Сергеев Юрий 20 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
Другалев Станислав 10 1
Квашук Сергей 14 1
Шилак Ксения 28 1
Бойко Алексей 138 1
Дюма Александр 16 1
Демидов Михаил 134 1
Борушевский Денис 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 120
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 105
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 58
Япония 13807 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 30
Европа 24964 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Южная Корея - Республика 7052 12
Солнечная система - Solar system 2569 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
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