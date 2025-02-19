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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дюма Александр



19.02.2025 Более 10 тыс. книг получили обложки в «Яндекс Книгах» с помощью нейросети 1
30.07.2021 «Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую 1
15.05.2015 Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10 1
02.09.2014 Мобильная библиотека МТС в Челябинске пополнится книгами на иностранных языках 1
23.11.2007 Швейные машины: особенности современного шитья 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Дюма Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7415 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
Canon 1400 1
Sony 6551 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Olympus 467 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Nikon 622 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4750 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6062 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12521 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1485 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2908 1
EPUB - Electronic Publication 145 1
FB2 - FictionBook 125 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3488 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6054 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6065 1
Умные платформы 1698 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3838 1
RAW - Формат цифровых файлов изображения 563 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 760 1
Наушники - Headphones 4027 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 874 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1746 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1005 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 693 1
TWG - TWAIN Working Group - Стандартный протокол и интерфейс взаимодействия между программами и устройствами захвата изображения, такими как сканеры и цифровые камеры 87 1
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 243 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2805 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5284 1
Google Android 14058 1
Apple iOS 7841 1
Яндекс.Маркет 948 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 634 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 169 1
Seiko Epson М - струйное монохромное МФУ 11 1
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 1
Canon DIGIC - серия процессоров 199 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Canon XC - серия видеокамер 3 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 1
Husqvarna Designer 1 1
Паршин Илья 8 1
По Эдгар Аллан 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 2
Германия - Федеративная Республика 12705 2
Япония 13304 1
Швеция - Королевство 3625 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1556 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1638 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4682 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5555 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8657 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2135 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 1
Английский язык 6657 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 1
Энергетика - Energy - Energetically 5110 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2956 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1088 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1256 1
Видеокамера - Видеосъёмка 694 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7535 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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