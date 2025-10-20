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Индексная книга (каталог) CNews*
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EPUB Electronic Publication

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.10.2025 Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM 1
28.08.2025 Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
13.01.2025 Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом 1
20.12.2024 Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6 1
13.12.2024 Как безопасно хранить и редактировать файлы на российской облачной платформе 1
05.04.2024 Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы 1
09.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стал доступен онлайн-просмотр 110 форматов файлов 1
02.02.2024 В «Облаке Mail.ru» стало доступно чтение электронных книг 1
22.03.2023 12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM 1
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android 1
23.01.2023 До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году 1
26.10.2022 Postgres Professional выпустила документацию к PostgreSQL 15.0 на русском языке 1
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1
04.03.2022 Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM 1
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
28.12.2021 Какие гаджеты подарить детям на Новый год: выбор ZOOM 1
08.12.2021 Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM 1
19.11.2021 «Яндекс» научил «Алису» читать с выражением электронные книги 1
28.10.2021 Как выбрать хорошую электронную книгу: советы ZOOM 1
30.07.2021 «Яндекс» открыл бесплатную библиотеку электронных книг. Хорошую, но маленькую 1
15.07.2021 Вышла новая версия отечественного офисного пакета «Р7-Офис» 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
20.01.2020 Цифровой контент 1
19.11.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевую электронную книгу с подсветкой. Цена 1
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
28.05.2019 Лучшие бесплатные аналоги Microsoft Office: выбор ZOOM 1
17.01.2019 Обзор планшета "2-в-1" Lenovo Yoga Book C930: ноутбук без клавиш 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
06.02.2018 Microsoft готовит грандиозное обновление Windows 10. Что нового 1
12.10.2017 Postgres Professional выпустила русскоязычную документацию по PostgreSQL 10.0 1
16.08.2017 «Сетевая Академия ЛАНИТ» развернула библиотеку-магазин электронных изданий для ГИТИС 1
08.06.2017 10 дюймов комфортного чтения 1
29.03.2017 Microsoft раскрыла новые функции крупнейшего обновления Windows 10 Creators Update 1
29.01.2016 МТС открыла «Мобильные библиотеки» в Кызыле 1
24.11.2015 «Мобильная библиотека» МТС открылась в ТРЦ «Июнь» в Красноярске 1
20.10.2015 МТС открыла три мобильные библиотеки в Кемерово 1

Публикаций - 150, упоминаний - 150

EPUB и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 18
PocketBook International 98 17
ONYX International 158 17
Prology 72 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Sony 6739 13
Apple Inc 13156 13
Wexler 61 11
Digma 251 10
Microsoft Corporation 25775 10
Fly - Explay - Эксплей 243 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Adobe Systems 1597 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Dropbox 527 6
Gmini 20 6
Samsung Electronics 11065 6
Wacom 143 5
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 5
Инверсия - Инверсия НПФ 156 5
SiPix 8 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
МакЦентр - MacCentre 171 4
Treelogic 41 4
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
iRiver 182 3
effire Universal Limited 8 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 2
VAIO 475 2
TeXet 56 2
Ritmix 64 2
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Благотворительный Фонд Константина Хабенского 13 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Barnes & Noble 171 2
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 2
Project Gutenberg - Проект Гутенберг 4 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Visa International 1993 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
American Express - Amex 338 1
Carl Zeiss AG 307 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
LEGO 260 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Лесная поляна - Социально-оздоровительный центр 12 1
Wex - криптобиржа 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Администрация города Кемерово 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 126
FB2 - FictionBook 129 107
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 82
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 74
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 65
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 65
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 65
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 64
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 63
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 61
Наушники - Headphones 4479 59
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 247 58
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 55
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 109 54
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 50
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 48
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 47
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 42
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 41
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 38
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 37
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 37
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 36
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 34
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 31
Joystick - Джойстик 1149 30
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 29
WAV - Waveform Audio File Format 532 28
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 28
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 28
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 28
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 27
USB micro 974 27
USB mini 338 24
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 23
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 123
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 75
Google Android 15244 49
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 48
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 42
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 26
Apple iOS 8583 23
Microsoft Windows 16882 20
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 17
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 17
Prology Latitude 21 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 15
Linux OS 11533 15
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 15
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 14
PocketBook - серия электронных книг 45 14
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 13
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 12
Microsoft Office 4170 12
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 11
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 11
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 10
Amazon Kindle 195 10
МТС Мобильная библиотека 41 10
Wexler Book 11 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Apple iPad 4012 9
FBReader 19 8
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - PalmDOC - AportisDoc 11 8
Digma iD - Digma E - Digma S - Digma К - Digma Q - Digma R - Digma P - серия электронных книг 17 8
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
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