Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
EPUB Electronic Publication
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 150, упоминаний - 150
EPUB и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 25
|Times 661 7
|Wikipedia - Википедия 650 6
|ZDnet 663 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
|23ABC News 183 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Комсомольская правда ИД 83 1
|SlashGear 134 1
|GizmoChina 171 1
|АиФ - Аргументы и факты 52 1
|Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
|Советский спорт 19 1
|The Verge - Издание 619 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.