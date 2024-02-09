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В «Облаке Mail.ru» стал доступен онлайн-просмотр 110 форматов файлов

Команда сервиса «Облако Mail.ru» поделилась аналитикой по количеству загружаемых файлов и составила рейтинг наиболее популярных форматов за последние два года. Была оценена динамика роста, изменение среднего объема файлов и другие данные.

За 2023 г. в «Облако» пользователи загрузили около 29,3 млрд файлов. В топ-3 самых часто загружаемых и просматриваемых форматов попали HEIC, PNG и JPG. Их показатели по уникальным пользователям (которые хранят соответствующие форматы в «Облаке») за последние два года выросли на 29,7%, 12,4% и 7,2% соответственно. С минимальным отрывом в пятерке лидеров MP4 и PDF. Рост интереса к PDF-формату обусловлен запуском новой функциональности, которая позволяет редактировать данный вид файлов прямо в «Облаке».

Доля пользователей «Облака» на iOS (среди мобильных платформ) составляет около 33%. Несмотря на это, больше всего пользователи взаимодействовали с форматами HEIC (High Efficiency Image Format) — формат фотографий в iOS, PNG, MP4 и MOV (видео QuickTime File Format).

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Топ-3 по среднему объему одного файла выглядит следующим образом: MKV, RAR, AVI. В 2023 г. «вес» среднего MKV-файла составил 1,1 ГБ. Средний размер файла в формате MKV вырос на 0,65% за 2023 год. Из самых популярных форматов самый быстрый рост был у формата PNG, за год средний размер файла вырос на 8,41% и составил 1,75 МБ.

Кроме того, в «Облаке Mail.ru» стало доступно открытие zip-архивов, а также чтение электронных книг в формате epub и djvu.

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