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MKV медиаконтейнер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2015 Видео в популярном формате MKV может превратить Android-смартфон в «кирпич»

Переполнение буфера Проблема связана с компонентом mediaserver операционной системы, предназначенным для индексации мультимедийных файлов, записанных в память устройства. При индексации файла формата MKV (Matroska) с определенным внедренным в него кодом происходит переполнение целочисленного типа. В результате происходит переполнение буфера и запись данных в нулевую область памяти. Matroska
20.08.2012 LG BKS-1000: плеер Blu-ray 3D с функцией караоке и поддержкой MKV

том. LG BKS-1000 также является платформой для воспроизведения дисков Blu-ray 3D, просмотра 3D-фильмов с самым чётким реалистичным 3D-изображением. Плеер воспроизводит множество форматов, в том числе MKV с внешних жестких дисков. LG BKS-1000 На российском рынке караоке-система LG BKS-1000 появится в сентябре 2012 г. по рекомендованной розничной цене 5990 руб.
10.05.2012 Саундбар LG BB5520A: поддержка Blu-ray 3D, MKV и Wi-Fi Direct

Компания LG Electronics представила на российском рынке новый саундбар - BB5520A. Система поддерживает воспроизведение дисков Blu-ray 3D и 3D-видео файлов (MKV, MVC, TS) с внешних жестких дисков (до 2 ТБ) и оснащена 4.1-канальной акустической системой мощностью 430 Вт. Звуковая панель имеет возможность крепления на стену и подходит для телевизоров
07.02.2012 WD TV Live: домашний медиаплеер с поддержкой Wi-Fi, USB, MKV и Full HD

лей (включая персональную облачную систему хранения My Book Live), а также с компьютера PC или Mac, подключенного к домашней сети. Устройство поддерживает все популярные форматы и контейнеры, включая MKV и FLAC. Подключение к ТВ осуществляется посредством HDMI. Меню устройства переведено на русский. WD TV Live Рекомендуемая производителем розничная цена плеера WD TV Live - 3999 руб.
22.12.2011 Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD

оизводить фильмы, музыку и просматривать фотографии, записанные в память, напрямую на экране высокой четкости в формате Full HD. Помимо традиционных MOV, MP4 и MPG, модель поддерживает форматы H.264, MKV, WMV, MPEG-1/2/4 и RMVB, а также позволяет подключать внешние USB-накопители. Сертификация DivX позволяет воспроизводить видео в форматах DivX и DivX Plus HD (H.264/MKV) с разрешение
03.02.2011 BBK выпустил медиаплеер с поддержкой MKV и Ethernet

Компания BBK Electronics сообщила о расширении ряда медиаплееров высокого разрешения моделью MP072S. Устройство поддерживает контейнеры MPEG-1/2/4, MKV, форматы XVID, H.264 и другие. Плеер оснащен отсеком для встроенного жесткого диска (3,5 дюйма) объемом до 2 ТБ. В свою очередь для подключения внешнего жесткого диска можно задействовать и
13.10.2010 Новый Full HD-телевизор BBK с USB-портом, поддержкой форматов MKV и MOV

оенным медиапроигрывателем высокого разрешения – модели LMP3229HDU. BBK LMP3229HDU – первый Full HD-телевизор марки BBK с возможностью воспроизведения HD-контента, включая распространенные контейнеры MKV (Matroska) и MOV (H.264). Файлы могут быть записаны на внешние устройства, подключение которых к телевизору осуществляется посредством высокоскоростного интерфейса USB 2.0. Поддерживаемый о
05.12.2008 ПРО США: испытан кассетный кинетический перехватчик MKV-L

-служба агентства противоракетной обороны США, 2 декабря 2008 года на авиабазе Edwards было проведено лётное испытание кассетного, или кластерного, кинетического перехватчика Multiple Kill Vehicle-L (MKV-L). В ходе испытаний проводилась проверка способности перехватчика к самостоятельному маневрированию, а также его способности распознавать и отслеживать цель. Сообщается, что поставленные з

Публикаций - 187, упоминаний - 187

MKV и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 22
LG Electronics 3735 21
Samsung Electronics 11065 17
BBK Electronics Corp 332 17
Apple Inc 13156 16
Yandex - Яндекс 9216 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Sony 6739 12
Philips 2099 10
X Corp - Twitter 2938 9
3Q 48 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Western Digital Corporation - WDC 589 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
MediaTek - Ralink 595 6
Prology 72 5
Lenovo EMC - Iomega 177 5
DViCO 12 5
iconBIT 39 5
Dune HD - HDI Dune 32 5
Microsoft Corporation 25775 5
Intel Corporation 12811 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Fly - Explay - Эксплей 243 5
Nvidia Corp 4002 5
Cowon Systems 73 4
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 4
Sigma Designs 18 4
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Toshiba Corporation 2980 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Yahoo! 3726 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 4
Wexler 61 4
Rolsen Electronics 80 3
Treelogic 41 3
effire Universal Limited 8 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Композит 99 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Hyundai Motor Company 436 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
TuneIn Radio 8 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
Jacob Jensen Design 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Carl Zeiss AG 307 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Yamaha - Ямаха 110 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
Совкомбанк Совесть 279 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Lockheed Martin 777 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Эстет 14 1
DeviantArt 9 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 3
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 111
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 108
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 108
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 94
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 91
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 84
AVI - Audio Video Interleave 460 83
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 72
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 65
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 64
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 61
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 59
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 56
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 54
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 53
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 52
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 52
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 51
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 46
DivX - видеокодек 431 45
Наушники - Headphones 4479 44
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 44
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 43
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 41
AAC - Advanced Audio Coding 479 40
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 39
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 39
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 38
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 37
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 36
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 35
WAV - Waveform Audio File Format 532 34
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 34
Google Android 15244 64
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 57
Google YouTube - Видеохостинг 3002 34
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 28
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 27
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 20
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 19
Microsoft Windows 16882 17
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 14
Apple iPad 4012 14
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 13
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 12
Linux OS 11533 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
Samsung SVR-диктофон 464 9
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 9
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 9
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 9
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 8
Imagination Technologies - PowerVR - серия видеокарт 220 8
Samsung Galaxy 1035 8
Apple iPod Touch 747 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 8
Flickr - Фотохостинг 258 8
Apple iOS 8583 7
Samsung Galaxy Note 702 7
Apple iTunes Store 1118 7
Google Picasa Web Albums 167 7
MX Media & Entertainment - MX Player 8 6
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 6
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 6
Apple iPod 1553 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
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Хвещеник Анастасия 29 2
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Левкевич Михаил 59 1
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Земсков Евгений 5 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
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Судаков Алексей 2 1
Веюков Константин 1 1
Кудряшова Юлия 17 1
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Иванов Антон 98 1
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Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Соколов Андрей 22 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 15
Южная Корея - Республика 7052 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Европа 24964 8
Япония 13807 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
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Земля - планета Солнечной системы 10865 2
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Польша - Республика 2031 2
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CNews - ZOOM.CNews 1866 12
Euronews - телеканал 52 2
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Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Electronista 166 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews - Soft.CNews 31 1
CineTrailer 3 1
vTuner Internet Radio 5 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Радио России - радиостанция 49 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
HFS Research 49 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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