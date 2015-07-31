Видео в популярном формате MKV может превратить Android-смартфон в «кирпич» Переполнение буфера Проблема связана с компонентом mediaserver операционной системы, предназначенным для индексации мультимедийных файлов, записанных в память устройства. При индексации файла формата MKV (Matroska) с определенным внедренным в него кодом происходит переполнение целочисленного типа. В результате происходит переполнение буфера и запись данных в нулевую область памяти. Matroska

LG BKS-1000: плеер Blu-ray 3D с функцией караоке и поддержкой MKV том. LG BKS-1000 также является платформой для воспроизведения дисков Blu-ray 3D, просмотра 3D-фильмов с самым чётким реалистичным 3D-изображением. Плеер воспроизводит множество форматов, в том числе MKV с внешних жестких дисков. LG BKS-1000 На российском рынке караоке-система LG BKS-1000 появится в сентябре 2012 г. по рекомендованной розничной цене 5990 руб.

Саундбар LG BB5520A: поддержка Blu-ray 3D, MKV и Wi-Fi Direct Компания LG Electronics представила на российском рынке новый саундбар - BB5520A. Система поддерживает воспроизведение дисков Blu-ray 3D и 3D-видео файлов (MKV, MVC, TS) с внешних жестких дисков (до 2 ТБ) и оснащена 4.1-канальной акустической системой мощностью 430 Вт. Звуковая панель имеет возможность крепления на стену и подходит для телевизоров

WD TV Live: домашний медиаплеер с поддержкой Wi-Fi, USB, MKV и Full HD лей (включая персональную облачную систему хранения My Book Live), а также с компьютера PC или Mac, подключенного к домашней сети. Устройство поддерживает все популярные форматы и контейнеры, включая MKV и FLAC. Подключение к ТВ осуществляется посредством HDMI. Меню устройства переведено на русский. WD TV Live Рекомендуемая производителем розничная цена плеера WD TV Live - 3999 руб.

Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD оизводить фильмы, музыку и просматривать фотографии, записанные в память, напрямую на экране высокой четкости в формате Full HD. Помимо традиционных MOV, MP4 и MPG, модель поддерживает форматы H.264, MKV, WMV, MPEG-1/2/4 и RMVB, а также позволяет подключать внешние USB-накопители. Сертификация DivX позволяет воспроизводить видео в форматах DivX и DivX Plus HD (H.264/MKV) с разрешение

BBK выпустил медиаплеер с поддержкой MKV и Ethernet Компания BBK Electronics сообщила о расширении ряда медиаплееров высокого разрешения моделью MP072S. Устройство поддерживает контейнеры MPEG-1/2/4, MKV, форматы XVID, H.264 и другие. Плеер оснащен отсеком для встроенного жесткого диска (3,5 дюйма) объемом до 2 ТБ. В свою очередь для подключения внешнего жесткого диска можно задействовать и

Новый Full HD-телевизор BBK с USB-портом, поддержкой форматов MKV и MOV оенным медиапроигрывателем высокого разрешения – модели LMP3229HDU. BBK LMP3229HDU – первый Full HD-телевизор марки BBK с возможностью воспроизведения HD-контента, включая распространенные контейнеры MKV (Matroska) и MOV (H.264). Файлы могут быть записаны на внешние устройства, подключение которых к телевизору осуществляется посредством высокоскоростного интерфейса USB 2.0. Поддерживаемый о