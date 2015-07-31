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MKV медиаконтейнер
СОБЫТИЯ
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|31.07.2015
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Видео в популярном формате MKV может превратить Android-смартфон в «кирпич»
Переполнение буфера Проблема связана с компонентом mediaserver операционной системы, предназначенным для индексации мультимедийных файлов, записанных в память устройства. При индексации файла формата MKV (Matroska) с определенным внедренным в него кодом происходит переполнение целочисленного типа. В результате происходит переполнение буфера и запись данных в нулевую область памяти. Matroska
|20.08.2012
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LG BKS-1000: плеер Blu-ray 3D с функцией караоке и поддержкой MKV
том. LG BKS-1000 также является платформой для воспроизведения дисков Blu-ray 3D, просмотра 3D-фильмов с самым чётким реалистичным 3D-изображением. Плеер воспроизводит множество форматов, в том числе MKV с внешних жестких дисков. LG BKS-1000 На российском рынке караоке-система LG BKS-1000 появится в сентябре 2012 г. по рекомендованной розничной цене 5990 руб.
|10.05.2012
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Саундбар LG BB5520A: поддержка Blu-ray 3D, MKV и Wi-Fi Direct
Компания LG Electronics представила на российском рынке новый саундбар - BB5520A. Система поддерживает воспроизведение дисков Blu-ray 3D и 3D-видео файлов (MKV, MVC, TS) с внешних жестких дисков (до 2 ТБ) и оснащена 4.1-канальной акустической системой мощностью 430 Вт. Звуковая панель имеет возможность крепления на стену и подходит для телевизоров
|07.02.2012
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WD TV Live: домашний медиаплеер с поддержкой Wi-Fi, USB, MKV и Full HD
лей (включая персональную облачную систему хранения My Book Live), а также с компьютера PC или Mac, подключенного к домашней сети. Устройство поддерживает все популярные форматы и контейнеры, включая MKV и FLAC. Подключение к ТВ осуществляется посредством HDMI. Меню устройства переведено на русский. WD TV Live Рекомендуемая производителем розничная цена плеера WD TV Live - 3999 руб.
|22.12.2011
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Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD
оизводить фильмы, музыку и просматривать фотографии, записанные в память, напрямую на экране высокой четкости в формате Full HD. Помимо традиционных MOV, MP4 и MPG, модель поддерживает форматы H.264, MKV, WMV, MPEG-1/2/4 и RMVB, а также позволяет подключать внешние USB-накопители. Сертификация DivX позволяет воспроизводить видео в форматах DivX и DivX Plus HD (H.264/MKV) с разрешение
|03.02.2011
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BBK выпустил медиаплеер с поддержкой MKV и Ethernet
Компания BBK Electronics сообщила о расширении ряда медиаплееров высокого разрешения моделью MP072S. Устройство поддерживает контейнеры MPEG-1/2/4, MKV, форматы XVID, H.264 и другие. Плеер оснащен отсеком для встроенного жесткого диска (3,5 дюйма) объемом до 2 ТБ. В свою очередь для подключения внешнего жесткого диска можно задействовать и
|13.10.2010
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Новый Full HD-телевизор BBK с USB-портом, поддержкой форматов MKV и MOV
оенным медиапроигрывателем высокого разрешения – модели LMP3229HDU. BBK LMP3229HDU – первый Full HD-телевизор марки BBK с возможностью воспроизведения HD-контента, включая распространенные контейнеры MKV (Matroska) и MOV (H.264). Файлы могут быть записаны на внешние устройства, подключение которых к телевизору осуществляется посредством высокоскоростного интерфейса USB 2.0. Поддерживаемый о
|05.12.2008
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ПРО США: испытан кассетный кинетический перехватчик MKV-L
-служба агентства противоракетной обороны США, 2 декабря 2008 года на авиабазе Edwards было проведено лётное испытание кассетного, или кластерного, кинетического перехватчика Multiple Kill Vehicle-L (MKV-L). В ходе испытаний проводилась проверка способности перехватчика к самостоятельному маневрированию, а также его способности распознавать и отслеживать цель. Сообщается, что поставленные з
MKV и организации, системы, технологии, персоны:
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
|HFS Research 49 1
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