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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Дмитрий



13.02.2025 Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля 1
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей 1
05.09.2023 Российский производитель обеспечил круглосуточным видеонаблюдением детские площадки в Пермском крае 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
13.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
06.02.2023 Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля 1
01.02.2017 Спутник связи нового поколения Intelsat 33e EpicNG введен в эксплуатацию 1
28.03.2011 «Яндекс» ответил на обвинения в цензуре 1
11.08.2006 E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов 1
20.07.2006 Коммуникаторы и КПК: хиты продаж 1
03.07.2006 Самые ожидаемые КПК под Windows Mobile 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших КПК на Windows Mobile 1
19.05.2006 Софт для КПК: cмотрим видео 1
12.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших коммуникаторов 1
21.04.2006 Софт для КПК: конвертируем видео 1
19.04.2006 palmOne LifeDrive – тест первого в мире КПК с HDD 1
14.04.2006 Софт для КПК: лучшие словари и переводчики 1
07.04.2006 Софт для КПК: программы с мужским характером 1
06.04.2006 Софт для КПК: лучшие программы для бизнеследи 1
28.03.2006 Коммуникатор E-Ten G500 - первый тест в России 1
28.03.2006 Софт для КПК: узнаем погоду оперативно 1
20.03.2006 Софт для КПК: лучшие игры для Palm и PocketPC 1
06.03.2006 Софт для КПК: создайте иллюзию Windows на Palm 1
28.02.2006 Софт для КПК: оптимизируем управление устройством 1
27.02.2006 E-Ten m600 - достойная альтернатива Qtek S110 1
15.02.2006 Palm T|X – последний бой с Windows Mobile? 1
30.01.2006 Treo 700 - впервые Palm на Windows Mobile 1
23.12.2005 Новый КПК Acer n50 – молодая гвардия 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Беляев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24657 8
Samsung Electronics 10281 7
Intel Corporation 12212 7
E-Ten Information Systems 118 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 466 4
HP Inc. 5690 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4905 3
Fraudex - Фродекс 17 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
Dell EMC 5036 2
Apple Inc 12132 2
Sony 6550 2
HTC Corporation 1499 2
HP - Hewlett-Packard 3625 2
Gigabyte Technology 367 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 330 2
Archos Technology 72 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
Google LLC 11817 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2909 1
Yandex - Яндекс 7400 1
AMD - Advanced Micro Devices 4242 1
Webmoney 542 1
Promt - Промт 293 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 741 1
iRiver 181 1
ACCESS PalmSource 81 1
Revolution Software 5 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 1
МТС Эльф 19 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 3
ГПБ - Газпромбанк 1086 3
Первый Инвестиционный Банк 4 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
Абсолют Банк 230 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 466 2
МКБ - Московский кредитный банк 560 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 2
Северсталь ПАО - Severstal 483 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 2
101Hotels.com 456 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 2
1Click 7 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 1
MediaPlus Group 2 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 309 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4771 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25472 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7316 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 13
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1027 12
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6049 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9315 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10156 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9644 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12510 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2263 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7405 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10007 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1830 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17109 6
Наушники - Headphones 4022 6
USB хост - USB концентратор 94 5
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16177 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27924 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24543 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2245 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4748 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2260 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 5
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 784 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1582 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3118 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 4
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 78 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 18
Microsoft Windows 15711 14
Microsoft Windows Mobile 5 192 10
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4981 8
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 8
Intel XScale PXA 167 6
Microsoft Windows Mobile 2003 156 6
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 3
HP Compaq iPaq Pocket PC 312 3
HP - palmOne - Tungsten 76 3
HP - palmOne - LifeDrive 10 3
Fujitsu Pocket LOOX 81 3
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 58 3
HP - palmOne - Handspring Treo 108 3
ASUS MyPal 39 3
Microsoft Windows XP 2400 2
Microsoft Skype 2067 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Samsung SVR-диктофон 455 2
HTC Magician 4 2
HTC Prophet 4 2
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 218 2
Microsoft Office 3742 1
Nokia Symbian OS 1400 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2042 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4037 1
Microsoft Office Word 776 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Microsoft Access 60 1
Eaton HotSync 23 1
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 148 1
PocketDivXEncoder 5 1
Демидов Сергей 127 3
Плешков Алексей 67 3
Янов Алексей 8 3
Никонов Андрей 5 3
Кандыбович Дмитрий 17 3
Луганцев Александр 51 2
Степанов Андрей 30 2
Путин Сергей 63 2
Василенко Александр 90 2
Мельников Максим 33 2
Нуйкин Андрей 47 2
Ерин Андрей 22 2
Касимов Вячеслав 30 2
Гадарь Дмитрий 26 2
Дилбарян Павел 26 2
Палей Лев 52 2
Мусич Роман 28 2
Курбатов Владимир 35 2
Бенгин Владимир 34 2
Горбатько Александр 105 2
Шойтов Александр 78 2
Войлуков Алексей 18 2
Воробьев Артем 26 2
Гусев Сергей 43 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Навальный Алексей 61 1
Судаков Алексей 1 1
Тарасов Роберт 1 1
Хасин Евгений 20 1
Гусев Алексей 19 1
Чегодаев Станислав 13 1
Чегодаев Сергей 1 1
Кульпин Андрей 7 1
Киселёв Алексей 60 1
Михайлов Сергей 52 1
Хаванкин Максим 2 1
Ликсутов Максим 118 1
Фёдоров Юрий 6 1
Веюков Константин 1 1
Бургазлиев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 15
Китай - Тайвань 3995 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17105 3
Европа 21798 3
Япония 13301 2
Франция - Французская Республика 7859 2
Испания - Королевство 3715 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 1
Земля - планета Солнечной системы 10393 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Беларусь - Белоруссия 5689 1
Ирландия - Республика 1012 1
Германия - Федеративная Республика 12703 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Ближний Восток 2950 1
Украина 7621 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 325 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52192 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1737 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Луна - спутник Земли 1477 1
Куба - Республика 363 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 997 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1458 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 443 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 39 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 58 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 7
Английский язык 6654 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5149 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1581 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6270 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1739 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3569 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5788 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 718 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3431 2
Ergonomics - Эргономика 1600 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9859 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2265 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4375 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 562 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4017 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 574 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1089 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1212 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6721 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 904 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2666 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1242 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1636 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1038 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 3
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Ведомости 1017 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 2
Автостат 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2014 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CeBIT 612 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

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Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

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