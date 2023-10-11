«Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей

Генеральный директор «Русгидро» Дмитрий Беляев заявил в Совете Федерации о недовольстве качеством электромобилей Evolute. Из-за неполадок одномоментно простаивает до 20% парка каршерингового сервиса энергокомпании.



«Детские болезни» Evolute

В «Русгидро» недовольны качеством отечественных электромобилей Evolute, заявил генеральный директор ЭЗС «Русгидро» Дмитрий Беляев. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы круглого стола по перспективам электротранспорта в Совете Федерации. Электрокары Evolute производятся на липецком автосборочном предприятии «Моторинвест» и используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab.

«Детские болезни» отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое. Техника в лизинге и платежи за нее приходится вносить и во время простоя, отметил Беляев. По его словам проблемы возникают также с зарядными станциями.

«Мы поддерживаем тезис, что качество электромобилей Evolute требует доработки. Хотелось бы, чтобы производители слышали обратную связь от клиентов — крупных корпоративных заказчиков и шли навстречу», — сказал Сергей Вологодский, заместитель гендиректора «Газпромбанк лизинг», который профинансировал поставку машин каршерингу Green Crab.

Фото: evolute.ru Электрокары Evolute, на качество которых пожаловалась «Русгидро», только формально являются отечественными

Чтобы минимизировать простой электрокаров Green Crab, в регион регулярно выезжают инженеры Evolute с необходимым оборудованием для устранения неполадок, ответил изданию представитель автопроизводителя. «В данный момент мы понимаем, что ресурсов текущего сервисного партнера не хватает, и ведем переговоры с партнерами для привлечения дополнительных ресурсов на поддержку автопарка компании», — сказал он.

Не совсем российские

Evolute I-Pro в сентябре 2023 г. стал наиболее популярным отечественным электрокаром. Его продажи год к году выросли на 54% до 139 шт., он занял 3-е место после Zeekr 001 и Volkswagen ID.4. в рейтинге «Автостата», данные из которого приводят «Ведомости».

Другой российский электрокар «Москвич 3е» в топ продаж не попал. Но пока и «Москвич» и Evolute имеют российское происхождение в основном формально, а по существу представляют собой собранные из китайских машинокомплектов электрокары JAC и Dongfeng соответственно.



По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева проблемы в эксплуатации Evolute могут заключаться в невысокой на начальном этапе адаптации этих электрокаров для работы в российских условиях.

Импортозамещение планируется

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью CNews в мае 2023 г. сообщил, что поручению мэра столицы ведется работа над тем, чтобы к 2024–2025 году была сделана полностью российская платформа для электромобилей. «Мы можем догнать лучших мировых вендоров, но лишь при однозначной поддержке российских производителей электромашин», считает Ликсутов.

Цифровизация в облаках: как ускорить автоматизацию закупок с помощью отечественного ПО Цифровизация

Работа по формированию мер поддержки ведется, согласно заявлению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрия Федорова на круглом столе «О перспективах развития производства и использования электротранспортных средств и создания зарядной инфраструктуры». Реализация стратегической инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» началась в 2022 г. и предполагает три этапа: запуск рынка, наращивание спроса и рост загрузки производств, их локализация.

В октябре 2023 г. CNews писал о завершении предварительного бронирования электромобилей российского бренд в области разработки ИТ-технологий и инжиниринга «Атом». Ограниченная серия электромобилей была распродана в течение двух месяцев. Вывести свои автомобили на главные улицы российских городов «Aтом» планирует к середине 2025 г.