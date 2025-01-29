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Volkswagen ID. series



29.01.2025 «Авито Авто»: интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10% за год 1
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility 1
19.07.2024 «Авито Авто»: продажи электромобилей с пробегом за год выросли на 15,2% 1
11.10.2023 «Русгидро» теряет деньги из-за низкого качества российских электромобилей 2
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 2
13.10.2022 В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды 2
29.09.2022 Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году 1
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге 2

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Volkswagen ID. series и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Electro 44 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
Bolt 32 1
Tesla Motors 397 6
Volkswagen Group - VW 282 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 271 3
Tata Motors - Jaguar Cars 123 2
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 2
BMW Group 446 2
Volvo Penta 6 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 12 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Stellantis - Maserati 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 814 1
Моторинвест 13 1
Rosenbauer 2 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Volvo Cars 253 1
Ford 412 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Chevrolet 39 1
HONGQI - Хончи 4 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 479 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9617 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2128 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1056 3
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 178 3
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1006 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 66 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 613 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1705 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 229 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 82 1
Управляемость - Manageability 1732 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13139 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
Электромобиль - Электропогрузчики - Electric loaders 3 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7304 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2958 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9378 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1743 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 138 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4113 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 1
Lightning 216 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2971 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 991 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7094 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6050 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1020 1
Tesla Model 3 45 6
Tesla Model S 73 3
Nissan Leaf - электромобиль 52 3
Tesla Model Y 8 3
Geely Zeekr 9 3
Porsche Taycan 9 2
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1102 2
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 2
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 1
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 4 1
Tesla Semi - грузовой электромобиль 3 1
Tesla Model X 27 1
InFocus Kangaroo 5 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 4 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 8 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
Stellantis - Maserati GranTurismo 7 1
Avito - Авито авто 39 1
Яндекс.Авто 40 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 624 1
Nissan Qashqai 14 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
BYD Motors - Yuan Plus 1 1
Chevrolet Bolt 4 1
Apache Sentry 8 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën e-Space Tourer 1 1
Сергеев Алексей 45 1
Ликсутов Максим 115 1
Фёдоров Юрий 6 1
Беляев Дмитрий 27 1
Вологодский Сергей 2 1
Самохин Николай 10 1
Иванов Вадим 7 1
Ковалев Иван 4 1
Бургазлиев Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17053 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Индия - Bharat 5453 1
Турция - Турецкая республика 2355 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1565 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Россия - Никольск 10 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 442 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Агалатово 3 1
Европа 21778 1
Япония 13292 1
Израиль 2732 1
Италия - Итальянская Республика 4355 1
Обухов центр БЦ 1 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18523 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4014 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 3
Аренда 2422 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2589 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1031 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5759 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1692 1
Литий - Lithium - химический элемент 541 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4959 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14352 1
Энергетика - Energy - Energetically 5089 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29094 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10962 1
Английский язык 6639 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6188 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5661 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8047 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1804 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 563 1
Ведомости 1004 1
Автостат 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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