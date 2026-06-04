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Sollers УАЗ УАЗ Профи

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 Производитель народного электромобиля Umo 5 на заводе «Москвич» получил 4 миллиарда от учредителей и почти миллиард убытка 1
18.08.2025 В России начнут производить электронные блоки управления двигателем 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
28.09.2022 В Москве запускается производство грузовых электрокаров с российской электроникой 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
15.06.2022 Создан первый серийный российский электрогрузовик 2
31.08.2017 УАЗ начал продавать свои автомобили за криптовалюту 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Sollers и организации, системы, технологии, персоны:

Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 6
Tesla Motors 448 3
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - ЭМ Рус 7 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 286 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Volkswagen Audi Group 230 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 116 2
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 2
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 26 2
Авилон - Арт-финанс 8 1
Stellantis - Maserati 14 1
Rosenbauer 2 1
Почта России ПАО 2322 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 1
Газпром нефть 697 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
LavkaLavka - ЛавкаЛавка 6 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 96 1
УВЗ Электромашина НПО 6 1
Volvo Penta 6 1
Моторинвест 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 13 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 602 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3759 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1520 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2820 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 464 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 672 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10526 3
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 193 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 382 2
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HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 634 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 116 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 98 1
Электромобиль - Электропогрузчики - Electric loaders 4 1
Транспорт - Автомобилестроение - Хэтчбек - Hatchback 14 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 29 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7274 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4960 1
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8634 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1279 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2682 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1801 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3612 1
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