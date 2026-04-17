PUNKT E - Sitronics Electro - Ситроникс Электро

Punkt E приобрела операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group Punkt E приобрела международный операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group. Объединённая сеть превысит 1,6 тыс. зарядных станций более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ, закрепив за Punkt E позицию крупнейшего оператора за

Число зарядных сессий в сети Sitronics Electro увеличилось в 2 раза В 2025 г. водители совершили более 750 тыс. зарядных сессий в сети Sitronics Electro – на 100% больше, чем годом ранее. 95% подключений пришлось на «быстрые» станции (DC). Клиенты потребили свыше 11,7 млн кВт·ч — в два раза больше, чем в 2024 г. Основной рост

Sitronics Electro вернула электромобилистам почти 8 млн баллами в 2025 году Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) подвела итоги программы лояльности – в 2025 г. пользователи зарядных станций в сети оператора вернули на свои счета почти 8 млн баллов, каждый из ко

Программное обеспечение Sitronics Electro внесено в реестр Минцифры Оператор и производитель электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) разработал контроллеры и ПО управления зарядом стандартов CCS, CHAdeMO и GB/T для станций постоянного тока собственной разработки Sitronics eStation

Sitronics Electro запустила серийное производство зарядных станций eStation Pro и eStation Standard Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяет линейку собственного оборудования и запускает серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eSt

Зарядная станция Sitronics Electro eStation Super включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга и (РПП). Это подтверждает высокий уровень локализации и открывает возможность для ее закупки по федеральной программе субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Electro. Согласно прогнозу Sitronics Electro, к 2030 г. в России будет более 1 млн электромобилей и заряжаемых гибридов. Для них в 2025-2027 гг. государство планирует установит

Sitronics Electro получила свидетельство о признании в РКО и вышла на рынок производителей оборудования для судостроения Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro стал полноправным участником рынка производителей систем, аппаратуры и оборудования для судостроительной отрасли. Компания получила Свидетельство о признании в соответствии с

Sitronics Electro запустила продажу быстрых зарядных станций собственного производства eStation Super Компания Sitronics Electro начала продажи флагманской модели быстрой электрозарядной станции (ЭЗС) eStation Super с мощностью до 262 кВт. Уровень локализации станции превышает 90%. Благодаря собственном

Сеть зарядных станций Sitronics Electro с начала года выросла на 20% За пять месяцев 2025 г. в мобильном приложении Sitronics Electro добавились зарядные станции в Карелии, Калужской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Великом Новгороде, Омской области и Чувашской республике. Количество ЭЗС увеличил

Sitronics Electro установила зарядные станции в жилом квартале «Ильинские луга» Компания Sitronics Electro завершила монтаж и подключение зарядного хаба с динамической системой распределения мощности и автоматизированным допуском к электрозарядным станциям (ЭЗС) в жилом квартале «И

Sitronics Electro обновила платформу управления сети зарядных станций Платформа управления сетью электрозарядных зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей Sitronics Electro получила обновлённое ядро с новым типом архитектуры. Теперь оператор может расширять сеть ЭЗС до 10 тыс. зарядных станций и неограниченного числа пользователей на текущей серв

Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России Проекты беспроводных зарядных станций для электромобилей с использованием электромагнитной индукции уже существуют и тестируются во многих странах, в том числе в России, рассказали в компании Sitronics Electro. Однако сегодня в общественных местах целесообразнее устанавливать быстрые зарядные станции для электромобилей с несколькими коннтекторами в силу технических аспектов и малого

Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем н

Sitronics Electro запустила систему диспетчеризации для электробусов Санкт-Петербурга ций (ЭЗС) и подвижного состава для автобусного парка №2 — филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Это первое в России комплексное решение по диспетчеризации электротранспорта, сообщили CNews в компании. Sitronics Electro — оператор зарядной инфраструктуры — завершил выполнение второго этапа контракта по развёртыванию системы диспетчеризации электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского а

Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sitronics ePark — системы диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) собственной разработки.

Sitronics Electro усовершенствовала систему диспетчеризации ePark собственной разработки Компания Sitronics Electro добавила новые функции в ePark — систему диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС), которую используют 13 электробусных парков в 11 регионах России. Новые функции

Sitronics Electro создала зарядную инфраструктуру для электробусов в автобусном парке №2 в Санкт-Петербурге Компания Sitronics Electro, оператор зарядной инфраструктуры, в августе 2024 г. завершила первый этап контракта по строительству электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского автобусного парка №2.

Sitronics Electro запустил специальную программу для электротакси Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro предоставил 5% скидку для частных водителей такси на электромобилях. Это делает использование электромобилей в такси более выгодным. Водители электромобилей сейчас могут заряд

Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility ама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility. Новые клиенты Atomobility, которые приобрели подписку на электромобиль, получат бонусные баллы от оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) для оплаты зарядных сессий. Atomobility — сервис аренды электромобилей по подписке компании «Кама», которая занимается разработкой первого российско

Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввел в опытную эксплуатацию ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт и подключил систему диспетчеризации для электробусов в автобусном парке

Sitronics Electro вернул более полумиллиона баллов клиентам, участвующим в программе лояльности За полгода Sitronics Electro начислил своим пользователям 560 тыс. баллов в рамках программы лояльности. Один балл эквивалентен одному рублю. Пользователи уже оплатили зарядные сессии баллами, задействова

Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов Благодаря сотрудничеству с Sitronics Electro, пользователям платформы «Домиленд» станут доступны услуги установки, управления и оплаты персональных ЭЗС в жилых комплексах. Управляющие компании и девелоперы смогут предлож

Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей ено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала. «В сети Sitronics Electro более 300 зарядных станций самых популярных российских и иностранных производителей, на которых ежемесячно заряжаются тысячи пользователей. Накопленную экспертизу по заряду эл

Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве Оператор зарядной инфраструктуры и производитель станций для электромобилей Sitronics Electro заключил соглашение с компанией «Моторинвест» о проведении совместных тестов. В течение месяца Sitronics Electro будет тестировать процесс заряда на 3 моделях электромо

Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности Оператор инфраструктуры для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для пользователей приложения за первый квартал 2024 г. Система лояльности для клиентов мобильного приложения

Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных станций для электромобилей. Оператор предлагает разные варианты комплектации: лицевая панель может быть вып

Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения ель вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда через приложение Sitronics Electro воспользовалось более 3 тыс. клиентов, из которых 36% получили бонусы общей суммой в 91 тыс. руб. «Для сегмента B2C система лояльности — привычная практика, поэтому внедрение

Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой Российский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамках федеральной субсидии для обеспечения запуска общественного транспорта на электротяге. В Волгодонске сост

Sitronics Electro приняла участие в установке ультрабыстрых зарядных станций в электробусном парке «Салтыковка» в Москве Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках договора с группой «Россети» приняла участие в проекте строительства электрозарядной инфраструктуры для парка электробусов в московском рай

Sitronics Electro обеспечила зарядной инфраструктурой электробусы в Ростове-на-Дону звития городского электрического общественного транспорта. В рамках нее же была построена зарядная инфраструктура для электробусных парков. Ультрабыстрые зарядные станции построил российский оператор Sitronics Electro, специализирующийся на разработке собственных зарядных станций, программного обеспечения для ЭЗС, а также строительстве инфраструктуры. Зарядные станции «паркового» и «городск

Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое За 2023 г. оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) увеличил количество регионов присутствия с 8 до 25. Сейчас в сети оператора более 130 ЭЗС. Большую часть зарядных станций оператор устанавливает в р

Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro Зарядную инфраструктуру в регионе построил Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного Правительством РФ. В Волгограде на маршрут, соединяющий Кировский рай

Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group и оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяют географию сотрудничества. В ноябре 2023 г. зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) начнут функционировать сразу в двух новых локациях. П

Sitronics Electro начала разработку собственных зарядных станций для электромобилей Оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустила проект по разработке зарядных станций. В линейке будут представлены станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 д

Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Киргизии Программное обеспечение российского оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) обеспечит управление зарядными станциями в Кыргызстане. «Евокс» и Sitronics Electro подписали договор на подключение зарядных станций (ЭЗС) д

Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей на открытом круглосуточном паркинге рядом с рестораном KFC. Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса. Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать её техническое обслуживание и поддержку водителей. ЭЗС мощностью 50 кВт — первая быстрая ст

Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте Российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не т

Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей центральной части города на открытом паркинге ТРЦ «Макси». Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса. Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать ее техническое обслуживание и поддержку водителей. Станция мощностью 50 кВт оснащена коннек

Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти области запущены в работу 5 быстрых станций, которые поддерживают стандарт зарядки GB/T, совместимый с китайскими электромобилями. Установку и запуск обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Две станции расположены на АЗС на Новоприозерском шоссе в сторону популярного направления в Карелию. Также у водителей появилась возможность заряди