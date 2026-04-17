PUNKT E Sitronics Electro Ситроникс Электро
Sitronics Electro (входил в Sitronics Group) — российский оператор зарядной инфраструктуры, который строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране. Компания развивает зарядную инфраструктуру мощностью от 22 до 300 кВт. На 2022 год компанрия заряжает электротранспорт в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Также Sitronics Electro разрабатывает ПО для управления зарядными станциями и приложение для водителей электромобилей.
|17.04.2026
Punkt E приобрела операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group
Punkt E приобрела международный операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group. Объединённая сеть превысит 1,6 тыс. зарядных станций более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ, закрепив за Punkt E позицию крупнейшего оператора за
|22.01.2026
Число зарядных сессий в сети Sitronics Electro увеличилось в 2 раза
В 2025 г. водители совершили более 750 тыс. зарядных сессий в сети Sitronics Electro – на 100% больше, чем годом ранее. 95% подключений пришлось на «быстрые» станции (DC). Клиенты потребили свыше 11,7 млн кВт·ч — в два раза больше, чем в 2024 г. Основной рост
|13.01.2026
Sitronics Electro вернула электромобилистам почти 8 млн баллами в 2025 году
Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) подвела итоги программы лояльности – в 2025 г. пользователи зарядных станций в сети оператора вернули на свои счета почти 8 млн баллов, каждый из ко
|20.11.2025
Программное обеспечение Sitronics Electro внесено в реестр Минцифры
Оператор и производитель электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) разработал контроллеры и ПО управления зарядом стандартов CCS, CHAdeMO и GB/T для станций постоянного тока собственной разработки Sitronics eStation
|19.09.2025
Sitronics Electro запустила серийное производство зарядных станций eStation Pro и eStation Standard
Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяет линейку собственного оборудования и запускает серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eSt
|11.09.2025
Зарядная станция Sitronics Electro eStation Super включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга
и (РПП). Это подтверждает высокий уровень локализации и открывает возможность для ее закупки по федеральной программе субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Electro. Согласно прогнозу Sitronics Electro, к 2030 г. в России будет более 1 млн электромобилей и заряжаемых гибридов. Для них в 2025-2027 гг. государство планирует установит
|20.08.2025
Sitronics Electro получила свидетельство о признании в РКО и вышла на рынок производителей оборудования для судостроения
Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro стал полноправным участником рынка производителей систем, аппаратуры и оборудования для судостроительной отрасли. Компания получила Свидетельство о признании в соответствии с
|23.06.2025
Sitronics Electro запустила продажу быстрых зарядных станций собственного производства eStation Super
Компания Sitronics Electro начала продажи флагманской модели быстрой электрозарядной станции (ЭЗС) eStation Super с мощностью до 262 кВт. Уровень локализации станции превышает 90%. Благодаря собственном
|20.05.2025
Сеть зарядных станций Sitronics Electro с начала года выросла на 20%
За пять месяцев 2025 г. в мобильном приложении Sitronics Electro добавились зарядные станции в Карелии, Калужской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Великом Новгороде, Омской области и Чувашской республике. Количество ЭЗС увеличил
|10.04.2025
Sitronics Electro установила зарядные станции в жилом квартале «Ильинские луга»
Компания Sitronics Electro завершила монтаж и подключение зарядного хаба с динамической системой распределения мощности и автоматизированным допуском к электрозарядным станциям (ЭЗС) в жилом квартале «И
|02.04.2025
Sitronics Electro обновила платформу управления сети зарядных станций
Платформа управления сетью электрозарядных зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей Sitronics Electro получила обновлённое ядро с новым типом архитектуры. Теперь оператор может расширять сеть ЭЗС до 10 тыс. зарядных станций и неограниченного числа пользователей на текущей серв
|24.03.2025
Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России
Проекты беспроводных зарядных станций для электромобилей с использованием электромагнитной индукции уже существуют и тестируются во многих странах, в том числе в России, рассказали в компании Sitronics Electro. Однако сегодня в общественных местах целесообразнее устанавливать быстрые зарядные станции для электромобилей с несколькими коннтекторами в силу технических аспектов и малого
|10.03.2025
Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования
Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем н
|05.12.2024
Sitronics Electro запустила систему диспетчеризации для электробусов Санкт-Петербурга
ций (ЭЗС) и подвижного состава для автобусного парка №2 — филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Это первое в России комплексное решение по диспетчеризации электротранспорта, сообщили CNews в компании. Sitronics Electro — оператор зарядной инфраструктуры — завершил выполнение второго этапа контракта по развёртыванию системы диспетчеризации электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского а
|26.11.2024
Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций
Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sitronics ePark — системы диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) собственной разработки.
|20.09.2024
Sitronics Electro усовершенствовала систему диспетчеризации ePark собственной разработки
Компания Sitronics Electro добавила новые функции в ePark — систему диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС), которую используют 13 электробусных парков в 11 регионах России. Новые функции
|05.09.2024
Sitronics Electro создала зарядную инфраструктуру для электробусов в автобусном парке №2 в Санкт-Петербурге
Компания Sitronics Electro, оператор зарядной инфраструктуры, в августе 2024 г. завершила первый этап контракта по строительству электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского автобусного парка №2.
|07.08.2024
Sitronics Electro запустил специальную программу для электротакси
Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro предоставил 5% скидку для частных водителей такси на электромобилях. Это делает использование электромобилей в такси более выгодным. Водители электромобилей сейчас могут заряд
|25.07.2024
Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility
ама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility. Новые клиенты Atomobility, которые приобрели подписку на электромобиль, получат бонусные баллы от оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) для оплаты зарядных сессий. Atomobility — сервис аренды электромобилей по подписке компании «Кама», которая занимается разработкой первого российско
|12.07.2024
Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске
Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввел в опытную эксплуатацию ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт и подключил систему диспетчеризации для электробусов в автобусном парке
|08.07.2024
Sitronics Electro вернул более полумиллиона баллов клиентам, участвующим в программе лояльности
За полгода Sitronics Electro начислил своим пользователям 560 тыс. баллов в рамках программы лояльности. Один балл эквивалентен одному рублю. Пользователи уже оплатили зарядные сессии баллами, задействова
|06.06.2024
Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов
Благодаря сотрудничеству с Sitronics Electro, пользователям платформы «Домиленд» станут доступны услуги установки, управления и оплаты персональных ЭЗС в жилых комплексах. Управляющие компании и девелоперы смогут предлож
|28.05.2024
Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей
ено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала. «В сети Sitronics Electro более 300 зарядных станций самых популярных российских и иностранных производителей, на которых ежемесячно заряжаются тысячи пользователей. Накопленную экспертизу по заряду эл
|07.05.2024
Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве
Оператор зарядной инфраструктуры и производитель станций для электромобилей Sitronics Electro заключил соглашение с компанией «Моторинвест» о проведении совместных тестов. В течение месяца Sitronics Electro будет тестировать процесс заряда на 3 моделях электромо
|15.04.2024
Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности
Оператор инфраструктуры для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для пользователей приложения за первый квартал 2024 г. Система лояльности для клиентов мобильного приложения
|26.03.2024
Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей
Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных станций для электромобилей. Оператор предлагает разные варианты комплектации: лицевая панель может быть вып
|07.02.2024
Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения
ель вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда через приложение Sitronics Electro воспользовалось более 3 тыс. клиентов, из которых 36% получили бонусы общей суммой в 91 тыс. руб. «Для сегмента B2C система лояльности — привычная практика, поэтому внедрение
|01.02.2024
Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой
Российский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамках федеральной субсидии для обеспечения запуска общественного транспорта на электротяге. В Волгодонске сост
|24.01.2024
Sitronics Electro приняла участие в установке ультрабыстрых зарядных станций в электробусном парке «Салтыковка» в Москве
Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках договора с группой «Россети» приняла участие в проекте строительства электрозарядной инфраструктуры для парка электробусов в московском рай
|17.01.2024
Sitronics Electro обеспечила зарядной инфраструктурой электробусы в Ростове-на-Дону
звития городского электрического общественного транспорта. В рамках нее же была построена зарядная инфраструктура для электробусных парков. Ультрабыстрые зарядные станции построил российский оператор Sitronics Electro, специализирующийся на разработке собственных зарядных станций, программного обеспечения для ЭЗС, а также строительстве инфраструктуры. Зарядные станции «паркового» и «городск
|12.01.2024
Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое
За 2023 г. оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) увеличил количество регионов присутствия с 8 до 25. Сейчас в сети оператора более 130 ЭЗС. Большую часть зарядных станций оператор устанавливает в р
|15.12.2023
Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro
Зарядную инфраструктуру в регионе построил Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного Правительством РФ. В Волгограде на маршрут, соединяющий Кировский рай
|20.11.2023
Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group
Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group и оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяют географию сотрудничества. В ноябре 2023 г. зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) начнут функционировать сразу в двух новых локациях. П
|03.08.2023
Sitronics Electro начала разработку собственных зарядных станций для электромобилей
Оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустила проект по разработке зарядных станций. В линейке будут представлены станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 д
|05.06.2023
Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Киргизии
Программное обеспечение российского оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) обеспечит управление зарядными станциями в Кыргызстане. «Евокс» и Sitronics Electro подписали договор на подключение зарядных станций (ЭЗС) д
|16.05.2023
Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей
на открытом круглосуточном паркинге рядом с рестораном KFC. Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса. Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать её техническое обслуживание и поддержку водителей. ЭЗС мощностью 50 кВт — первая быстрая ст
|26.04.2023
Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте
Российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не т
|16.03.2023
Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей
центральной части города на открытом паркинге ТРЦ «Макси». Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса. Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать ее техническое обслуживание и поддержку водителей. Станция мощностью 50 кВт оснащена коннек
|29.12.2022
Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти
области запущены в работу 5 быстрых станций, которые поддерживают стандарт зарядки GB/T, совместимый с китайскими электромобилями. Установку и запуск обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Две станции расположены на АЗС на Новоприозерском шоссе в сторону популярного направления в Карелию. Также у водителей появилась возможность заряди
|15.12.2022
Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена»
На территории «ВТБ арена парк» заработала быстрая станция для зарядки электромобилей. Установку и запуск станции обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). «ВТБ арена парк» — уникальный объект, объединивший под одной крышей футбольную и хоккейную арены, а также торговый центр «Арена плаза» с подземным
