PUNKT E Sitronics Electro Ситроникс Электро

Sitronics Electro (входил в Sitronics Group) — российский оператор зарядной инфраструктуры, который строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране. Компания развивает зарядную инфраструктуру мощностью от 22 до 300 кВт. На 2022 год компанрия заряжает электротранспорт в Москве, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Также Sitronics Electro разрабатывает ПО для управления зарядными станциями и приложение для водителей электромобилей. 

17.04.2026 Punkt E приобрела операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group

Punkt E приобрела международный операторский бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group. Объединённая сеть превысит 1,6 тыс. зарядных станций более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ, закрепив за Punkt E позицию крупнейшего оператора за
22.01.2026 Число зарядных сессий в сети Sitronics Electro увеличилось в 2 раза

В 2025 г. водители совершили более 750 тыс. зарядных сессий в сети Sitronics Electro – на 100% больше, чем годом ранее. 95% подключений пришлось на «быстрые» станции (DC). Клиенты потребили свыше 11,7 млн кВт·ч — в два раза больше, чем в 2024 г. Основной рост

13.01.2026 Sitronics Electro вернула электромобилистам почти 8 млн баллами в 2025 году

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) подвела итоги программы лояльности – в 2025 г. пользователи зарядных станций в сети оператора вернули на свои счета почти 8 млн баллов, каждый из ко
20.11.2025 Программное обеспечение Sitronics Electro внесено в реестр Минцифры

Оператор и производитель электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) разработал контроллеры и ПО управления зарядом стандартов CCS, CHAdeMO и GB/T для станций постоянного тока собственной разработки Sitronics eStation
19.09.2025 Sitronics Electro запустила серийное производство зарядных станций eStation Pro и eStation Standard

Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяет линейку собственного оборудования и запускает серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eSt
11.09.2025 Зарядная станция Sitronics Electro eStation Super включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга

и (РПП). Это подтверждает высокий уровень локализации и открывает возможность для ее закупки по федеральной программе субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Electro. Согласно прогнозу Sitronics Electro, к 2030 г. в России будет более 1 млн электромобилей и заряжаемых гибридов. Для них в 2025-2027 гг. государство планирует установит
20.08.2025 Sitronics Electro получила свидетельство о признании в РКО и вышла на рынок производителей оборудования для судостроения

Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro стал полноправным участником рынка производителей систем, аппаратуры и оборудования для судостроительной отрасли. Компания получила Свидетельство о признании в соответствии с

23.06.2025 Sitronics Electro запустила продажу быстрых зарядных станций собственного производства eStation Super

Компания Sitronics Electro начала продажи флагманской модели быстрой электрозарядной станции (ЭЗС) eStation Super с мощностью до 262 кВт. Уровень локализации станции превышает 90%. Благодаря собственном
20.05.2025 Сеть зарядных станций Sitronics Electro с начала года выросла на 20%

За пять месяцев 2025 г. в мобильном приложении Sitronics Electro добавились зарядные станции в Карелии, Калужской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Великом Новгороде, Омской области и Чувашской республике. Количество ЭЗС увеличил
10.04.2025 Sitronics Electro установила зарядные станции в жилом квартале «Ильинские луга»

Компания Sitronics Electro завершила монтаж и подключение зарядного хаба с динамической системой распределения мощности и автоматизированным допуском к электрозарядным станциям (ЭЗС) в жилом квартале «И
02.04.2025 Sitronics Electro обновила платформу управления сети зарядных станций

Платформа управления сетью электрозарядных зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей Sitronics Electro получила обновлённое ядро с новым типом архитектуры. Теперь оператор может расширять сеть ЭЗС до 10 тыс. зарядных станций и неограниченного числа пользователей на текущей серв
24.03.2025 Sitronics Electro рассказала о разработке быстрой ЭЗС и ситуации с развитием беспроводных зарядных станций для электромобилей в России

Проекты беспроводных зарядных станций для электромобилей с использованием электромагнитной индукции уже существуют и тестируются во многих странах, в том числе в России, рассказали в компании Sitronics Electro. Однако сегодня в общественных местах целесообразнее устанавливать быстрые зарядные станции для электромобилей с несколькими коннтекторами в силу технических аспектов и малого
10.03.2025 Sitronics Electro единовременно подключил к своей сети 20 станций в Иванове по программе субсидирования

Оператор Sitronics Electro подключил в сеть 20 быстрых зарядных станций (ЭЗС) в Иванове в конце декабря 2024 г. За два месяца на новых станциях водители зарядили свои электромобили и гибриды более чем н
05.12.2024 Sitronics Electro запустила систему диспетчеризации для электробусов Санкт-Петербурга

ций (ЭЗС) и подвижного состава для автобусного парка №2 — филиала СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Это первое в России комплексное решение по диспетчеризации электротранспорта, сообщили CNews в компании. Sitronics Electro — оператор зарядной инфраструктуры — завершил выполнение второго этапа контракта по развёртыванию системы диспетчеризации электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского а
26.11.2024 Sitronics Electro зарегистрировала в Роспатенте товарный знак на систему диспетчеризации для ультрабыстрых зарядных станций

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Sitronics ePark — системы диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) собственной разработки.

20.09.2024 Sitronics Electro усовершенствовала систему диспетчеризации ePark собственной разработки

Компания Sitronics Electro добавила новые функции в ePark — систему диспетчеризации ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС), которую используют 13 электробусных парков в 11 регионах России. Новые функции

05.09.2024 Sitronics Electro создала зарядную инфраструктуру для электробусов в автобусном парке №2 в Санкт-Петербурге

Компания Sitronics Electro, оператор зарядной инфраструктуры, в августе 2024 г. завершила первый этап контракта по строительству электрозарядной инфраструктуры Санкт-Петербургского автобусного парка №2.
07.08.2024 Sitronics Electro запустил специальную программу для электротакси

Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro предоставил 5% скидку для частных водителей такси на электромобилях. Это делает использование электромобилей в такси более выгодным. Водители электромобилей сейчас могут заряд
25.07.2024 Sitronics Electro и «Кама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility

ама» объявили о сотрудничестве в рамках сервиса Atomobility. Новые клиенты Atomobility, которые приобрели подписку на электромобиль, получат бонусные баллы от оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) для оплаты зарядных сессий. Atomobility — сервис аренды электромобилей по подписке компании «Кама», которая занимается разработкой первого российско
12.07.2024 Sitronics Electro установил первую УБЗС для электробусов в Обнинске

Оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) ввел в опытную эксплуатацию ультрабыструю зарядную станцию мощностью 300 кВт и подключил систему диспетчеризации для электробусов в автобусном парке
08.07.2024 Sitronics Electro вернул более полумиллиона баллов клиентам, участвующим в программе лояльности

За полгода Sitronics Electro начислил своим пользователям 560 тыс. баллов в рамках программы лояльности. Один балл эквивалентен одному рублю. Пользователи уже оплатили зарядные сессии баллами, задействова
06.06.2024 Sitronics Electro и «Домиленд» объявили о сотрудничестве: пользователи смогут подключать и оплачивать персональные зарядные станции в приложениях своих домов

Благодаря сотрудничеству с Sitronics Electro, пользователям платформы «Домиленд» станут доступны услуги установки, управления и оплаты персональных ЭЗС в жилых комплексах. Управляющие компании и девелоперы смогут предлож
28.05.2024 Sitronics Electro создал первый образец быстрой зарядной станции для электромобилей

ено простоте эксплуатации и снижению простоя: на станции настроена автоматическая онлайн-диагностика, которая позволит исправить большинство ошибок без выезда на место технического персонала. «В сети Sitronics Electro более 300 зарядных станций самых популярных российских и иностранных производителей, на которых ежемесячно заряжаются тысячи пользователей. Накопленную экспертизу по заряду эл
07.05.2024 Sitronics Electro и «Моторинвест» заключили соглашение о партнёрстве

Оператор зарядной инфраструктуры и производитель станций для электромобилей Sitronics Electro заключил соглашение с компанией «Моторинвест» о проведении совместных тестов. В течение месяца Sitronics Electro будет тестировать процесс заряда на 3 моделях электромо
15.04.2024 Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности

Оператор инфраструктуры для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для пользователей приложения за первый квартал 2024 г. Система лояльности для клиентов мобильного приложения

26.03.2024 Sitronics Electro запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей

Российский оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустил серийное производство медленных станций для электромобилей. Оператор предлагает разные варианты комплектации: лицевая панель может быть вып
07.02.2024 Sitronics Electro ввел кешбэк для пользователей своего приложения

ель вернет 2%, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Бонусы за месяц будут начисляться первого числа каждого месяца. В январе услугами заряда через приложение Sitronics Electro воспользовалось более 3 тыс. клиентов, из которых 36% получили бонусы общей суммой в 91 тыс. руб. «Для сегмента B2C система лояльности — привычная практика, поэтому внедрение

01.02.2024 Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой

Российский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамках федеральной субсидии для обеспечения запуска общественного транспорта на электротяге. В Волгодонске сост
24.01.2024 Sitronics Electro приняла участие в установке ультрабыстрых зарядных станций в электробусном парке «Салтыковка» в Москве

Компания Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках договора с группой «Россети» приняла участие в проекте строительства электрозарядной инфраструктуры для парка электробусов в московском рай
17.01.2024 Sitronics Electro обеспечила зарядной инфраструктурой электробусы в Ростове-на-Дону

звития городского электрического общественного транспорта. В рамках нее же была построена зарядная инфраструктура для электробусных парков. Ультрабыстрые зарядные станции построил российский оператор Sitronics Electro, специализирующийся на разработке собственных зарядных станций, программного обеспечения для ЭЗС, а также строительстве инфраструктуры. Зарядные станции «паркового» и «городск
12.01.2024 Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое

За 2023 г. оператор зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) увеличил количество регионов присутствия с 8 до 25. Сейчас в сети оператора более 130 ЭЗС. Большую часть зарядных станций оператор устанавливает в р
15.12.2023 Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro

Зарядную инфраструктуру в регионе построил Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного Правительством РФ. В Волгограде на маршрут, соединяющий Кировский рай
20.11.2023 Sitronics Electro увеличивает число зарядных станций для электромобилей близ отелей Cosmos Hotel Group

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group и оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяют географию сотрудничества. В ноябре 2023 г. зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) начнут функционировать сразу в двух новых локациях. П
03.08.2023 Sitronics Electro начала разработку собственных зарядных станций для электромобилей

Оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) запустила проект по разработке зарядных станций. В линейке будут представлены станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 д
05.06.2023 Софт Sitronics Electro начнет работать на зарядных станциях для электромобилей в Киргизии

Программное обеспечение российского оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) обеспечит управление зарядными станциями в Кыргызстане. «Евокс» и Sitronics Electro подписали договор на подключение зарядных станций (ЭЗС) д
16.05.2023 Sitronics Electro запустила в Иванове станцию для быстрой зарядки электромобилей

на открытом круглосуточном паркинге рядом с рестораном KFC. Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса. Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать её техническое обслуживание и поддержку водителей. ЭЗС мощностью 50 кВт — первая быстрая ст
26.04.2023 Платформа по управлению ЭЗС и мобильное приложение Sitronics Electro получили регистрацию в Роспатенте

Российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) зарегистрировал в Роспатенте две разработки на базе собственного ПО — платформу управления ЭЗС и мобильное приложение. Sitronics Electro не т
16.03.2023 Sitronics Electro запустила в Туле быструю зарядную станцию для электромобилей

центральной части города на открытом паркинге ТРЦ «Макси». Для зарядки электромобиля водителю будет достаточно получаса. Установку и подключение электрозарядной станции (ЭЗС) осуществили специалисты Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). На протяжении всего времени оператор будет обеспечивать ее техническое обслуживание и поддержку водителей. Станция мощностью 50 кВт оснащена коннек
29.12.2022 Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти

области запущены в работу 5 быстрых станций, которые поддерживают стандарт зарядки GB/T, совместимый с китайскими электромобилями. Установку и запуск обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Две станции расположены на АЗС на Новоприозерском шоссе в сторону популярного направления в Карелию. Также у водителей появилась возможность заряди
15.12.2022 Sitronics Electro установила зарядку для электромобилей на паркинге стадиона «ВТБ арена»

На территории «ВТБ арена парк» заработала быстрая станция для зарядки электромобилей. Установку и запуск станции обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). «ВТБ арена парк» — уникальный объект, объединивший под одной крышей футбольную и хоккейную арены, а также торговый центр «Арена плаза» с подземным


Публикаций - 59, упоминаний - 62

PUNKT E и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1432 58
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1893 9
PUNKT E - ПУНКТ Е - Федеральная сеть зарядных станций для электромобилей 7 2
2Chargers - 2Чарджерс 5 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 122 2
Евокс 1 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 7 1
Ситроникс разработка 1 1
Ситроникс проекты 1 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5446 1
Yandex - Яндекс 8851 1
Telegram Group 2774 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 681 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 119 1
Эттон Груп - Etton 58 1
Yandex - Domyland - Домиленд - Клиентский сервис 27 1
Парус электро - Связь инжиниринг 25 1
Ситроникс - Emperium - Эмпериум 20 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 457 3
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 78 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 684 2
Моторинвест 14 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 144 2
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 2
Студия Артемия Лебедева 100 2
Меланж-Текстиль - Ивановский меланжевый комбинат имени К.И. Фролова 2 1
Велес Капитал 21 1
MMG - Mall Management Group - ММГ - Молл Менеджмент Групп - Павелецкая плаза ТРЦ 11 1
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1608 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
HONGQI - Хончи 7 1
Advance Capital - Адванс Капитал 6 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 70 1
Nagatino i-Land - Нагатино-ЗИЛ ЖК 6 1
Арена Плаза ТЦ 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3087 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 307 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 150 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 361 1
Volkswagen Group - VW 302 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 23 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 26 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6425 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3650 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13304 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 551 2
Администрация Краснодарского края 63 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 26 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5480 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 735 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2845 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2038 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 362 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75886 52
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 108 41
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 649 41
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10402 34
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2426 27
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 90 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12555 13
CHAdeMO - CHArge de MOve 28 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59203 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11801 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24125 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5800 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4869 6
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 669 6
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1460 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32552 4
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1032 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5908 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13367 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2432 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9580 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1551 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26628 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4163 3
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 171 3
Бронирование - Booking 887 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1179 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 637 2
Онлайн-мониторинг 88 2
Оповещение и уведомление - Notification 5600 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1164 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4760 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33162 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8343 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2417 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2961 2
Data monetization - Монетизация данных 1893 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2921 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15345 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6182 1
PUNKT E - Sitronics Electro eStation Super ЭЗС - быстрые зарядные станции для электромобилей 9 9
PUNKT E - Sitronics Electro ePark 5 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 627 3
Моторинвест - Evolute - электромобиль 30 2
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 5 2
Yandex Pay - Яндекс Пэй 102 1
Volkswagen ID. series 11 1
FreePik 1656 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 5 1
Geely Group - Geely Zeekr 22 1
Ситроникс - Emperium - Ecobus - Экобас - речные однопалубные электросуда 6 1
Ситроникс - Emperium - Ecocruiser - Экокрузер - двухпалубные прогулочные электрокатамараны 5 1
PUNKT E - Sitronics Electro eTrace 1 1
Автотор - Амберавто 5 1
Ситроникс Ай Ти 5 1
Google Android 15002 1
Apple iOS 8447 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3490 1
Apple - App Store 3052 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 853 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1287 1
Google Android 7 - Android Nougat 224 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 633 1
Яндекс.Заправки 36 1
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 6 1
1С-Рарус РестАрт 28 1
Гурленов Андрей 34 33
Самохин Николай 13 13
Пожидаев Николай 85 6
Сафарян Армен 5 4
Прошунин Андрей 1 1
Шамсутдинов Рустам 2 1
Нечаев Александр 2 1
Пономарев Евгений 12 1
Зарипов Шамиль 1 1
Ковалев Иван 5 1
Галимзянов Рустем 1 1
Копайгородский Алексей 4 1
Акиндинов Алексей 2 1
Михайлин Артем 2 1
Биба Александр 6 1
Мартиросян Гоар 1 1
Костюченко Павел 1 1
Крестиничев Юрий 1 1
Беков Рамис 1 1
Мильчакова Наталья 5 1
Бузулуцкий Михаил 2 1
Бескровный Николай 1 1
Попова Валерия 1 1
Голубев Василий 40 1
Катков Алексей 42 1
Колесников Алексей 25 1
Ялов Дмитрий 2 1
Лунтовский Андрей 2 1
Воронова Дарья 12 1
Лебедев Артемий 110 1
Климов Ефим 14 1
Марухин Алексей 5 1
Швейн Александр 3 1
Третьяков Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 161519 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46701 29
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3472 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1734 8
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 522 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8361 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2185 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1735 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2479 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19107 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2777 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18670 4
Европа 24803 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1387 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1151 4
Армения - Республика 2410 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14678 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1667 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 757 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 293 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54010 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1203 2
Япония 13686 2
Беларусь - Белоруссия 6169 2
Норвегия - Королевство 1846 2
Россия - СФО - Новосибирск 4787 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 752 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1495 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 342 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 254 2
Москва - Новокосино 18 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 156 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 31 1
Москва - САО, СЗАО - Волоколамское шоссе 7 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Беломорский район - Беломорск 16 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3091 1
Финляндия - Финляндская Республика 3677 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3375 1
Ближний Восток 3096 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1868 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20885 28
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1196 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26523 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56095 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4489 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5530 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6432 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5425 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4401 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52166 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7164 4
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 85 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2295 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5868 3
Энергетика - Energy - Energetically 5646 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2058 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 633 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1200 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10666 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17712 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6533 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3030 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1575 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 986 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10951 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3862 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6875 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 575 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2999 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5024 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3733 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8463 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6454 1
Паспорт - Паспортные данные 2775 1
Аренда 2616 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8662 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5376 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1796 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1965 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1230 1
Ведомости 1367 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 310 1
Автостат 50 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Техника

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще