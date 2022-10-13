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В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды

Каршеринг «Ситидрайв» продолжает популяризировать электромобили в Санкт-Петербурге: теперь для поминутной аренды доступны Tesla Model 3, Tesla Model Y и новинка в парке – Volkswagen Id.4. Всего в петербургском парке сервиса 7 электромобилей, сообщили CNews представители «Ситидрайв».

Пользователи старше 23 лет могут взять понравившиеся электромобили в аренду без каких-либо дополнительных условий. Стоимость Tesla Model 3 составляет 35 рублей в минуту, Tesla Model Y — 50 рублей в минуту, а Volkswagen Id.4 — 25 рублей в минуту.

При этом пользователи по-прежнему смогут брать электромобили и в долгосрочную аренду на срок от 3 часов до 7 дней.

Ранее «Ситидрайв» сообщил о расширении зеленой зоны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь начинать и завершать аренду можно на новых участках в Токсово, Вартемягах, Никольском, Агалатово, Разметелево, Песочном, Щеглово, Бернгардовке, Малом Верево, Лисьем Носу и поселке им. Морозова, трех новых ЖК — «Черничная поляна», «Земляничная поляна» и «Северное трио». Среди новых городских зон — «Лахта центр», «Экспофорум», БЦ «Обухов центр», второй выход из метро «Рыбацкое» и участок на Домостроительной улице, а также расширенная территория аэропорта «Пулково».

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Каршеринг «Ситидрайв» – сервис краткосрочной аренды в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Пользователи могут выбрать формат аренды с помощью поминутного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней и абонементов на месяц. Парк «Ситидрайва» насчитывает более 10 000 автомобилей различных марок и классов комфортности.

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