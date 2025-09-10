Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182672
ИКТ 14205
Организации 11039
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26182
Персоны 78470
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1252
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 870

Россия Никольск


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 «МегаФон» расширяет сеть 4G в Углегорском районе Сахалина 1
12.08.2024 «Летай» расширил радиопокрытие в Татарстане 1
13.03.2023 Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура 1
13.10.2022 В Санкт-Петербурге электромобили стали доступны для поминутной аренды 1
26.06.2014 МТС расширила покрытие сети 4G в Ленинградской области 1
27.01.2014 МТС улучшила качество связи в 80 населенных пунктах Пензенской области 1
13.08.2013 Трафик в сети 4G Северо-Западного филиала «МегаФона» вырос в 1,5 раза 1
03.12.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Луге 1
06.07.2010 «ПетерСтар» приступил к оказанию услуги доступа в интернет в Никольском 1
17.08.2007 ГАС «Выборы» проверяют в Вологодской области 1
16.11.2006 "Синтерра" вводит в эксплуатацию собственную междугородную ВОЛС в ЦФО 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13707 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 803 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 328 2
МегаФон 9582 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Выборг-Телеком - Выборгтелеком 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
СИНХ - Таттелеком 212 1
Tesla Motors 418 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 219 1
Экспофорум - Expoforum - ЭФ-Интернэшнл - Конгрессно-выставочный центр 15 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 102 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 37 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 4 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
Обухов центр БЦ 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3061 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3195 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4710 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2089 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 356 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1882 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4788 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28590 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3851 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9534 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8951 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16764 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55122 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8465 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32954 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 581 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 647 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10441 1
Пропускная способность - Bandwidth 1806 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 525 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 944 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 294 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1810 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 180 1
Tesla Model 3 48 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 322 1
Tesla Model Y 11 1
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 1
Volkswagen ID. series 9 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1171 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Васильев Евгений 123 1
Протасов Сергей 9 1
Рылов Дмитрий 52 1
Косов Игорь 4 1
Путин Владимир 3297 1
Дмитроченко Сергей 8 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2588 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18217 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 137 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Приозерск 48 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тосненский район - Тосно 52 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44947 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 97 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 126 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Токсово 13 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 732 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 258 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1593 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1657 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 468 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1537 1
Россия - ПФО - Пензенская область 617 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 327 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 380 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 287 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 318 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 29 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кудрово 14 1
Россия - СФО - Красноярский край - Зеленогорск 68 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петродворцовый район - Петродворец 48 1
Россия - Павловск 36 1
Россия - Рощино 23 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - Репино 12 1
Россия - Горелово 7 1
Аренда 2541 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2595 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10356 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 993 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1787 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 984 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6517 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17052 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8152 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2962 1
Образование в России 2473 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8400 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6689 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 80 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 290 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1606 1
БГТУ - Брянский государственный технический университет - БИТМ - Брянский институт транспортного машиностроения 2 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 100 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382948, в очереди разбора - 733749.
Создано именных указателей - 182672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще