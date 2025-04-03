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Россия ПФО Татарстан Мамадышский район Мамадыш

Россия - ПФО - Татарстан - Мамадышский район - Мамадыш


03.04.2025 6000 жителей «Светлой Долины» получили доступ к гигабитному интернету МТС 1
10.03.2025 К Рамадану вблизи мечетей ускорился мобильный интернет 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 2
20.09.2024 МТС усилила связь в Нижнекамске к Дню города 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
12.08.2024 «Летай» расширил радиопокрытие в Татарстане 1
15.04.2024 МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных 1
15.02.2024 В филиалах ИТ-парка стартует программа обучения школьников 2
01.02.2024 МТС развернула LTE в селах на Камском побережье 3
27.07.2023 Села Мамадышского района Татарстана подключили к 4G 1
09.11.2022 МТС закрыла белые пятна еще в 22 деревнях и поселках Татарстана 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
04.03.2013 В Татарстане ликвидировано более 700 км подвесных линий связи 1
16.07.2008 «БАРС Груп» автоматизировала похозяйственный учет в Татарстане 1
18.02.2004 "Таттелеком" увеличил чистую годовую прибыль в 4 раза 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13017 7
МегаФон 9129 3
СИНХ - Таттелеком 205 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8828 1
БАРС Груп 549 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1493 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 473 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11904 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 847 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51917 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67855 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7976 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28135 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8476 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16212 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9438 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12754 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3574 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24771 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1494 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1074 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13522 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20929 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9379 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2822 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1644 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3533 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5847 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24490 1
Умные платформы 1728 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6755 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4710 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9315 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7301 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5381 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7843 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14037 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21574 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7733 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 1
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2967 15
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