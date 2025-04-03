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Россия ПФО Татарстан Мамадышский район Мамадыш
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Шакиров Марат 61 3
|Кабанов Марат 43 3
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Русинов Михаил 41 2
|Путин Владимир 3223 1
|Гарифуллин Раиф 4 1
|Шахмаев Анвар 3 1
|Якимов Владимир 2 1
|Творогова Ольга 1 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Иванов Анатолий 13 1
|Сарваров Аяз 1 1
|Фасахов Рамил 1 1
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