Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
|

МТС развернула LTE в селах на Камском побережье

МТС запустила высокоскоростной мобильный интернет на территории малых населенных пунктов Елабужского и Мамадышского районов Татарстана. Оператор установил здесь новое оборудование LTE и модернизировал существующую сеть, что позволило улучшить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета для сельчан на 30%.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в селе Мальцево Елабужского района и поселке Новый Мамадышского района. Благодаря проведенным работам доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более семисот жителей населенных пунктов.

Село Мальцево располагается в 16 км от города Елабуга, районного центра. Хотя здесь постоянно проживает около двухсот человек, село круглогодично принимает множество гостей из Елабуги, Набережных Челнов и других ближайших населенных пунктов. Мальцево окружают обширные лесные массивы национального парка «Нижняя Кама». Здесь красивая природа, а энтузиасты развивают сельский экотуризм: создали экопарк, где живут уникальные породы лошадей, собак и птиц, а также развлекают гостей в этнокультурном комплексе, где можно посмотреть и «пообщаться» с домашними и дикими животными.

Александр Мосягин, Infosecurity: За пять лет в ИБ-отрасли сменилось несколько эпох
безопасность

В поселке Новый Мамадышского района на побережье Камы проживают свыше пятисот человек. В основном, они заняты в лесном хозяйстве и работают в Берсутском лесничестве и Камском леспромхозе.

«Мы работаем над расширением зоны покрытия высокоскоростного интернета не только в крупных, но и в малых населенных пунктах, чтобы сельские жители имели равный доступ к цифровым технологиям. Развернутый в селе Мальцево и поселке Новый высокоскоростной интернет МТС поможет жителям и их гостям полноценно и с комфортом пользоваться мессенджерами, банковскими приложениями, звонить по видеосвязи, дистанционно записываться на прием в поликлинику или получать другие онлайн-сервисы на «Госуслугах», слушать музыку и смотреть фильмы в HD-качестве онлайн», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Власти обязали МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрыть платные автотрассы сетями 4G

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?
Показать еще